Hyderabad Techie dead: নগ্ন অবস্থায় মন্দিরে গিয়ে মূর্তি নিয়ে পুকুরে ঝাঁপ ইঞ্জিনিয়ার তরুণীর! এল মৃত্যু

Hyderabad Techie dead: নগ্ন অবস্থায় মন্দিরে গিয়ে মূর্তি নিয়ে পুকুরে ঝাঁপ ইঞ্জিনিয়ার তরুণীর! এল মৃত্যু
পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পর জানাচ্ছে, এই মৃত্যু আত্মহত্যা। তবে, ঘটনার সঠিক ক্রম এবং তাঁর এমন আচরণের নেপথ্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
হায়দরাবাদে এক তরুণী সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তরুণীর মৃত্যু ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তরুণীর পুকুরে ডুবে মৃত্যুর তদন্তের মাঝেই পুলিশের কাছে আসে, স্থানীয় এক মন্দিরের মূর্তি উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগ। এরপর দুটি ঘটনাকে একসূত্রে বাঁধতেই পুলিশের কাছে উঠে আসে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার হদিশ।
হায়দরাবাদে তেজস্বিনী নামের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তরুণীর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। জানা গিয়েছে, স্থানীয় এক মন্দিরে, ওই তরুণী, প্রথমে নগ্ন অবস্থায় প্রবেশ করেন। তারপর মন্দির থেকে আম্মাভারুর মূর্তি তিনি সঙ্গে নেন, পরে একটু দূরে থাকা এক পুকুরে ঝাঁপ দেন তরুণী। তরুণীর দেহ উদ্ধার হলেও, উদ্ধার হয়নি মূর্তিটি। কেন এমন করলেন তেজস্বিনী, তা নিয়ে প্রশ্ন, সন্দেহ, জল্পনা থেকে যাচ্ছে। এদিকে, ঘটনার তদন্তে নেমে, পুলিশ খতিয়ে দেখছে তেজস্বিনীর টাকা পয়সার লেনদেন।
এদিকে, পুকুরটিতে মূর্তিটির সন্ধানে ‘ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স’ নৌকা নামিয়েছে; তদন্তকারীদের ধারণা, এই মামলায় মূর্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রমাণ হতে পারে। তদন্তের অংশ হিসেবে পুলিশ তেজস্বিনীর মা অরুণাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। পাশাপাশি, ওই নারীর কথিত মৃত্যুর ঘোষণা, আর্থিক লেনদেন এবং ঘটনার আগের দিনগুলোতে তাঁর চলাফেরার বিষয়টিও তারা খতিয়ে দেখছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে তেজস্বিনী একটি ভাড়া করা ফ্ল্যাটে থাকতেন, যার জন্য তিনি প্রতিদিন প্রায় ৩,৫০০ টাকা,অর্থাৎ মাসে প্রায় ১ লাখ টাকা.,ভাড়া দিতেন। পুলিশ আরও জানতে পেরেছে যে ওই ভবনের ওপরের দুটি তলা একটি লজের মতো করে চালানো হচ্ছিল। এই বিষয়টির সঙ্গে বর্তমান মামলার কোনো যোগসূত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পর জানাচ্ছে, এই মৃত্যু আত্মহত্যা। তবে, ঘটনার সঠিক ক্রম এবং তাঁর এমন আচরণের নেপথ্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তদন্তকারীরা সিসিটিভি ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দি ও ফরেনসিক প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাননি।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More