IAF Fighter Jet Hard Landing: চাকা ছাড়া অবতরণ! পুণে বিমানবন্দরে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমানের 'হার্ড ল্যান্ডিং'

IAF Fighter Jet Hard Landing: চাকা ছাড়া অবতরণ! পুণে বিমানবন্দরে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমানের 'হার্ড ল্যান্ডিং'
Indian Air Force: ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখা হয়েছে, 'ভারতীয় বায়ুসেনার বিমানের একটি ঘটনার কারণে পুণের রানওয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। বিমানকর্মীরা নিরাপদে আছেন এবং কোনও সম্পত্তির ক্ষতি হয়নি।'
Indian Air Force: ভারতীয় বায়ুসেনার একটি বিমানের 'হার্ড ল্যান্ডিংয়ের' জেরে পুণে বিমানবন্দরের রানওয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার গভীর রাতে। ভারতীয় বায়ুসেনা এক্স-এ এক পোস্ট করে জানিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিমান চলাচল পুনরায় চালু করার চেষ্টা চলছে। ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে লেখা হয়েছে, 'ভারতীয় বায়ুসেনার বিমানের একটি ঘটনার কারণে পুণের রানওয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। বিমানকর্মীরা নিরাপদে আছেন এবং কোনও সম্পত্তির ক্ষতি হয়নি।' পরে এই 'ঘটনা' প্রসঙ্গে এক পুলিশ কর্মকর্তা জানান, ভারতীয় বায়ুসেনার একটি বিমান 'হার্ড ল্যান্ডিং' করেছিল। এর থেকে বিস্তারিত কিছু জানাতে রাজি হয়নি পুলিশ কিংবা বায়ুসেনা।
ঠিক কী হয়েছে? বিমানবন্দর কর্মকর্তাদের মতে, রাত ১০টা ২৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। অবতরণের সময় একটি যুদ্ধবিমানের ল্যান্ডিং গিয়ার নীচে নামেনি এবং বিমানটি রানওয়েতে চাকা ছাড়াই অবতরণ করে। এই ঘটনার জেরে রানওয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের তরফে জানানো হয়, রানওয়ে পরিষ্কার করতে এবং বিমানবন্দরের কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।
ফ্লাইট ট্র্যাকিং ডেটা দেখায় যে পুনেগামী কমপক্ষে আটটি ফ্লাইট সুরাট, গোয়া, নবি মুম্বই, চেন্নাই এবং কোয়েম্বাটুর সহ একাধিক বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহল নিশ্চিত করেন যে পুণের রানওয়েটি সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, 'সৌভাগ্যক্রমে, বিমানকর্মীরা নিরাপদে আছেন এবং সম্পত্তির কোনও ক্ষতি হয়নি। এয়ারলাইন্সগুলিকে এই ঘটনার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে এবং রানওয়ে অপারেশন স্বাভাবিক করতে প্রায় ৫ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার জন্য আমি বিমানবন্দরের পরিচালক এবং বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি।'
এদিকে ফ্লাইটরাডার২৪-এর তথ্য অনুসারে, সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটের চেন্নাই-পুণে ইন্ডিগো ফ্লাইট ৬ই৬০৭, সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটের দিল্লি-পুণে ইন্ডিগো ফ্লাইট ৬ই৫৩২২, সকাল ৬টা ৫০ মিনিটের বেঙ্গালুরু-পুণে আকাসা এয়ারের ফ্লাইট কিউপি১৩১১, সকাল ৬টা ৪০ মিনিটের পুণে-বেঙ্গালুরু ইন্ডিগো ফ্লাইট ৬ই৩৯১, সকাল ৭টা ২০ মিনিটের পুণে-বরোদা ইন্ডিগো ফ্লাইট ৬ই৯৫৬, সকাল ৭টা ২৫ মিনিটের পুণে-দিল্লি ইন্ডিগো ফ্লাইট ৬ই২৩৭৫ বাতিল করা হয়েছে।
