    IAF Fighter Jet Hard Landing: চাকা ছাড়া অবতরণ! পুণে বিমানবন্দরে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমানের 'হার্ড ল্যান্ডিং'

    Indian Air Force: ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখা হয়েছে, 'ভারতীয় বায়ুসেনার বিমানের একটি ঘটনার কারণে পুণের রানওয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। বিমানকর্মীরা নিরাপদে আছেন এবং কোনও সম্পত্তির ক্ষতি হয়নি।'

    Published on: Apr 18, 2026 7:29 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Indian Air Force: ভারতীয় বায়ুসেনার একটি বিমানের 'হার্ড ল্যান্ডিংয়ের' জেরে পুণে বিমানবন্দরের রানওয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার গভীর রাতে। ভারতীয় বায়ুসেনা এক্স-এ এক পোস্ট করে জানিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিমান চলাচল পুনরায় চালু করার চেষ্টা চলছে। ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে লেখা হয়েছে, 'ভারতীয় বায়ুসেনার বিমানের একটি ঘটনার কারণে পুণের রানওয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। বিমানকর্মীরা নিরাপদে আছেন এবং কোনও সম্পত্তির ক্ষতি হয়নি।' পরে এই 'ঘটনা' প্রসঙ্গে এক পুলিশ কর্মকর্তা জানান, ভারতীয় বায়ুসেনার একটি বিমান 'হার্ড ল্যান্ডিং' করেছিল। এর থেকে বিস্তারিত কিছু জানাতে রাজি হয়নি পুলিশ কিংবা বায়ুসেনা।

    ভারতীয় বায়ুসেনার একটি বিমানের 'হার্ড ল্যান্ডিংয়ের' জেরে পুণে বিমানবন্দরের রানওয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। (ছবিটি প্রতীকী) (HT_PRINT)
    ঠিক কী হয়েছে? বিমানবন্দর কর্মকর্তাদের মতে, রাত ১০টা ২৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। অবতরণের সময় একটি যুদ্ধবিমানের ল্যান্ডিং গিয়ার নীচে নামেনি এবং বিমানটি রানওয়েতে চাকা ছাড়াই অবতরণ করে। এই ঘটনার জেরে রানওয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের তরফে জানানো হয়, রানওয়ে পরিষ্কার করতে এবং বিমানবন্দরের কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।

    ফ্লাইট ট্র্যাকিং ডেটা দেখায় যে পুনেগামী কমপক্ষে আটটি ফ্লাইট সুরাট, গোয়া, নবি মুম্বই, চেন্নাই এবং কোয়েম্বাটুর সহ একাধিক বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহল নিশ্চিত করেন যে পুণের রানওয়েটি সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, 'সৌভাগ্যক্রমে, বিমানকর্মীরা নিরাপদে আছেন এবং সম্পত্তির কোনও ক্ষতি হয়নি। এয়ারলাইন্সগুলিকে এই ঘটনার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে এবং রানওয়ে অপারেশন স্বাভাবিক করতে প্রায় ৫ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার জন্য আমি বিমানবন্দরের পরিচালক এবং বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি।'

    এদিকে ফ্লাইটরাডার২৪-এর তথ্য অনুসারে, সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটের চেন্নাই-পুণে ইন্ডিগো ফ্লাইট ৬ই৬০৭, সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটের দিল্লি-পুণে ইন্ডিগো ফ্লাইট ৬ই৫৩২২, সকাল ৬টা ৫০ মিনিটের বেঙ্গালুরু-পুণে আকাসা এয়ারের ফ্লাইট কিউপি১৩১১, সকাল ৬টা ৪০ মিনিটের পুণে-বেঙ্গালুরু ইন্ডিগো ফ্লাইট ৬ই৩৯১, সকাল ৭টা ২০ মিনিটের পুণে-বরোদা ইন্ডিগো ফ্লাইট ৬ই৯৫৬, সকাল ৭টা ২৫ মিনিটের পুণে-দিল্লি ইন্ডিগো ফ্লাইট ৬ই২৩৭৫ বাতিল করা হয়েছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

