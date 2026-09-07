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Fatima Sana:ভারতের কাছে লজ্জার হারের পর পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন ফাতিমার ম্যাচ ফি-তে কোপ! কীসের শাস্তি?

মাঠে অসম্মানজনক অঙ্গভঙ্গির জেরে ম্যাচ ফিতে কোপ পড়ল ফতিমা সানার।

Published on: Sep 7, 2026, 22:47:04 IST
By Sritama Mitra
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২০২৬ মহিলা ক্রিকেট এশিয়া কাপ টি২০ ঘিরে ক্রমেই চড়ছে দর্শকদের উত্তেজনার পারদ। ইতিমধ্যেই এই সিরিজে ভারত-পাক মহারণ হয়ে গিয়েছে শনিবার। সেই ম্যাচে ভারতের কাছে লজ্জাজনকভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে ফতিমা সানার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান। তবে লজ্জার হারের পর এবার আইসিসির শাস্তির মুখে পড়লেন ফাতিমা। তাঁর ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে, মাঠে খেলা চলাকালে অসম্মানজনক অঙ্গভঙ্গির জন্য।

ভারতের কাছে লজ্জার হারের পর পাক ক্যাপ্টেন ফাতিমার ম্যাচ ফি-তে কোপ! কীসের শাস্তি?
ভারতের কাছে লজ্জার হারের পর পাক ক্যাপ্টেন ফাতিমার ম্যাচ ফি-তে কোপ! কীসের শাস্তি?

শনিবার ভারত-পাকিস্তান মহারণে, ফতিমার টিম টসে জিতে প্রথম ব্যাট করতে নামে। এরপর তারা ২০ ওভারের ম্যাচে বোর্ডে ৫৫ রান তোলে। স্বভাবতই পাকিস্তানের মহিলা ক্রিকেটে ব্যাটিং এর এই ধস বোলারদের ওপর চাপ বাড়িয়ে দেয়। এরপর ভারত ব্যাট করতে নামতেই প্রথম বল-এই ওপেনার শেফালি হাঁকান ছয়। শেফালির মারকুটে মেজাজের ব্যাটিং সম্পর্কে সকলেই অবগত! এদিকে, পরে পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন ফতিমা বল হাতে নিতেই প্রথম উইকেট পান শেফালিকে আউট করে। কম স্কোরের এই ম্যাচ হলেও, ভারতের কাছে অল্প রানে শেফালিকে হারানোটা ধাক্কা ছিল! শেফালির উইকেট নিতেই তাঁকে প্যাভিলিয়নের দিকে হাত দেখিয়ে একটি অঙ্গভঙ্গি করেন ফতিমা সানা। ফতিমার এই অঙ্গভঙ্গির বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি আইসিসি।

খেলোয়াড়দের জন্য আইসিসির কোড অফ কনডাক্ট-এ লেভেল ১ আর্টিক্যাল ২.৫এর নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে ফাতিমার বিরুদ্ধে। গত ২৪ ম্যাচে ফাতিমার সঙ্গে এমন ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটল। এর আগে, ২০২৫ সালে অগস্ট মাসে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ফাতিমার অঙ্গভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ফাতিমার ম্যাচ ফি ১০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও। প্রসঙ্গত, আইসিসি-র শাস্তি মেনে নিয়েছেন ফতিমা। ফলে আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন পড়েনি।

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/News/Fatima Sana:ভারতের কাছে লজ্জার হারের পর পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন ফাতিমার ম্যাচ ফি-তে কোপ! কীসের শাস্তি?
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