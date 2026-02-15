Edit Profile
    ICC T20 WC Ind Vs Pak Updates: পাকিস্তানের স্ট্যাচু বোলার তারিককে নকল সূর্যের, অনুশীলনের ভিডিয়ো ভাইরাল

    পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে এক অবাক কাণ্ড করে দেখালেন অধিনায়ক সূর্য কুমার যাদব। পাকিস্তানের বোলার উসমান তারিকের বোলিং অ্যাকশন নকল করে দলের ব্যাটরদের অনুশীলন করালেন স্কাই।

    Published on: Feb 15, 2026 7:33 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    আজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি টি২০ বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলম্বোতে। এর আগে শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে সন্ধ্যায় অনুশীলন করে ভারতীয় দল। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে এক অবাক কাণ্ড করে দেখালেন অধিনায়ক সূর্য কুমার যাদব। পাকিস্তানের বোলার উসমান তারিকের বোলিং অ্যাকশন নকল করে দলের ব্যাটরদের অনুশীলন করালেন স্কাই। তারিক যেমন বোলিং করতে করতে মাঝে স্ট্যাচু হয়ে যান, সূর্যও তেমনই কিছুটা বিরতি দেওয়া অ্যাকশনে বোলিং করলেন ভারতীয় ব্যাটরদের।

    পাকিস্তানের বোলার উসমান তারিকের বোলিং অ্যাকশন নকল করে দলের ব্যাটরদের অনুশীলন করালেন স্কাই।
    তারিককে নকল করে সূর্য কুমার যাদবের এই বোলিং অ্যাকশনের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ভাইরাল হয়েছে। এদিকে শনিবার টিম ইন্ডিয়ার নেট সেশন বৃষ্টির কারণে কিছুটা ব্যাহত হয়। এদিকে আজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ম্যাচ চলাকালীনও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে রিপোর্ট অনুযায়ী, অভিষেক শর্মা আজকের ম্যাচের জন্য ফিট হয়ে গেছেন এবং তিনি শনিবার নেটে নেমেছিলেন। নেটে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাটিং করেছিলেন অভিষেক। এমন পরিস্থিতিতে সঞ্জু স্যামসনকে ফের বেঞ্চে বসতে হবে।

    তবে অর্শদীপ সিংয়ের বিরুদ্ধে কি কুলদীপ যাদবকে সুযোগ দেওয়া হবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে? বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই মত, কলম্বোর স্পিন বান্ধব পিচে একজন অতিরিক্ত স্পিনার খেলাতে পারে ভারত। তবে কুলদীপ শেষ পর্যন্ত ভারতের হয়ে মাঠে নামবেন কি না, তা সময়ই বলে দেবে। ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচটি সেই পিচে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা যেখানে অস্ট্রেলিয়া বনাম জিম্বাবুয়ে ম্যাচটি হয়েছিল এবং জিম্বাবোয়ে জিতেছিল।

    এদিকে ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে এক পাকিস্তানি সাংবাদিক তারিককে ‘আউট অফ সিলেবাস’ উল্লেখ করে প্রশ্নবাণ ছুড়ে দেন সূর্যের দিকে। জবাবে ভারতীয় অধিনায়ক বলেন, 'পরীক্ষায় যদি সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন আসে, তা বলে কি আপনি সেটাকে ছেড়ে দেন? না, আপনি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। আমরাও সেটাই করব। হ্যাঁ, উসমান আলাদা ধরনের বোলার। কিন্তু আমরা আত্মসমর্পণ করব না। নেটে এমন ভিন্ন অ্যাকশনের বোলারদের সামনেই অনুশীলন করছি। প্রস্তুতিটা মাঠে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।'

