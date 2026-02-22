ICC T20 WC India Vs South Africa: দলে বদল তো নিশ্চিত! নেটে এক ঘণ্টা অনুশীলন সঞ্জু স্যামসনের, বাদ পড়বেন অভিষেক?
সঞ্জু স্যামসনকে কি সুযোগ দেওয়া হবে? এই নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের ম্যাচের আগে সঞ্জু স্যামসনকে এক ঘণ্টা ধরে নেট অনুশীলন করতে দেখা যায়। এই আবহে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচে সুযোগ পেতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছিল।
টি২০ বিশ্বকাপের সুপার ৮ পর্বে আজ ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রবিবার আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে এই ম্যাচটি হবে। গ্রুপ পর্বে অপরাজিত দুই দলই জয় দিয়ে সুপার ৮ পর্ব শুরু করতে চাইবে। এদিকে ভারতীয় দলে ওপেনিংয়ে অভিষেক শর্মার ফর্ম চিন্তার বিষয় হতে পারে। এদিকে ভারতের বোলিং লাইনআপে কোনও পরিবর্তন আসবে কি না, তা নিয়েও জল্পনা রয়েছে। এই আবহে একনজরে দেখে নিন ভারতের সম্ভাব্য একাদশ।
অভিষেক শর্মা এখনও বিশ্বকাপে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেননি। একই সঙ্গে তিলক বর্মাকেও সেভাবে ছন্দে দেখা যায়নি। এমন পরিস্থিতিতে সঞ্জু স্যামসনকে কি সুযোগ দেওয়া হবে? এই নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে।
তবে ম্যাচের একদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলনে অভিষেকের জায়গায় সঞ্জু স্যামসনকে আনার সম্ভাবনা নাকচ করে দেন অধিনায়ক সূর্য কুমার যাদব। তিনি বলেন, 'যারা অভিষেকের ফর্ম নিয়ে বিরক্ত, আমি বরং তাদের নিয়ে চিন্তিত। গত বছর তিনি গোটা দলকে টেনেছিলেন। এখন আমরা তাঁর হয়ে 'কভার' দেব।' এই আবহে গত ম্যাচের থেকে দলে একটিমাত্র বদল আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ভারতের হয়ে খেলেছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। তাঁর বদলে দলে ফিরতে পারেন সহঅধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল।