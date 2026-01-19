Edit Profile
    ICC T20 WC Latest Report: বাংলাদেশের দুঃখে প্রস্তুতি স্থগিত PCB-র, এবার পাকিস্তান সরবে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে?

    ২১ জানুয়ারির মধ্যে নিজেদের অবস্থান চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে। বাংলাদেশ যদি ততদিন পর্যন্ত ভারতে না আসার বিষয়ে অটল থাকে, তাহলে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে আইসিসি।

    Published on: Jan 19, 2026 1:52 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ‘জিও সুপার’-এর এক প্রতিবেদনে দাবি করা হল, ভারতে দল না পাঠানোর বিষয়ে বিসিবির পাশে পিসিবি। এই পরিস্থিতিতে আইসিসিকে চাপে ফেলতে বড় সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি আপাতত স্থগিত করেছে সলমন আঘার দল। শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান যদি বিশ্বকাপে অংশ না নেয় সেজন্য টিম ম্যানেজমেন্টকে একটি বিকল্প পরিকল্পনা তৈরি রাখতে বলা হয়েছে। এর আগে গত ১১ জানুয়ারি পিসিবি জানিয়েছিল, শ্রীলঙ্কার ভেন্যু যদি কোনো কারণে পাওয়া না যায়, তবে তারা বাংলাদেশের ম্যাচগুলো পাকিস্তানে আয়োজন করতে প্রস্তুত।

    ভারতে দল না পাঠানোর বিষয়ে বিসিবির পাশে পিসিবি।
    ভারতে দল না পাঠানোর বিষয়ে বিসিবির পাশে পিসিবি।

    ইএসপিএন ক্রিকইনফোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইসিসি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে জানিয়েছে, তাদের ম্যাচগুলি অন্যত্র স্থানান্তর করা হবে না। তাদের গ্রুপও অন্য কোনও দলের সঙ্গে অদলবদল করা হবে না। এই পরিস্থিতিতে ২১ জানুয়ারির মধ্যে নিজেদের অবস্থান চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে। বাংলাদেশ যদি ততদিন পর্যন্ত ভারতে না আসার বিষয়ে অটল থাকে, তাহলে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে আইসিসি।

    উল্লেখ্য, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলে না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিসিসিআই। এই সিদ্ধান্তে চরম অপমানিত হয়েছিল বাংলাদেশ। এর জেরে বাংলাদেশের ক্রিকেট মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ দাবি তুলেছিল, টি২০ বিশ্বকাপে যেন বাংলাদেশ দল ভারতে খেলতে না যায়। সেই পরিস্থিতিতে ভারত খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে আইসিসিকে চিঠিও লেখে বাংলাদেশ। বিসিবি এখনও দাবি করে যাচ্ছে, সরকারি ভাবে ভেন্যু পরিবর্তন নিয়ে তাদের দাবি এখনও নাকচ করেনি আইসিসি। এর আগে রাজনৈতিক কারণে ২০০৩ বিশ্বকাপে কেনিয়ায় যায়নি বেশ কিছু দল। সেই সময় ওয়াকওভার হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল সেই ম্যাচগুলিকে। পয়েন্ট পেয়েছিল কেনিয়া।

    উল্লেখ্য, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত ও শ্রীলঙ্কায় শুরু হতে চলেছে আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ। ৮ মার্চ টুর্মামেন্টের ফাইনাল। টুর্নামেন্টে গ্রুপ সি- আছে বাংলাদেশ। তাদের গ্রুপ পরবের তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা কলকাতায়, একটি মুম্বইতে। বিশ্বকাপ শুরুর দিনই কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাঠে নামার কথা বাংলাদেশের। এরপর ৯ ফেব্রুয়ারি ইতালির বিপক্ষে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ইডেনেই ম্যাচ খেলার কথা বাংলাদেশের। আর নেপালের বিরুদ্ধে ১৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বইতে খেলার কথা বাংলাদেশের।

