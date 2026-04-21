T20 WC Fixing Bishnoi: টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়িত লরেন্স বিষ্ণোই? নজরে কানাডার অধিনায়কের সঙ্গে গ্যাংয়ের যোগ

T20 WC Fixing Bishnoi: টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়িত লরেন্স বিষ্ণোই? নজরে কানাডার অধিনায়কের সঙ্গে গ্যাংয়ের যোগ
ICC T20 WC Match Fixing: কানাডার ক্রিকেটে বাজওয়ার উত্থানের নেপথ্যে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের ভূমিকা থাকতে পারে। উল্লেখ্য, গায়ক সিধু মুসেওয়ালাকে হত্যা, রাজনীতিবিদ বাবা সিদ্দিকিকে হত্যা এবং বলিউড অভিনেতা সলমন খানকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে এই চক্রের বিরুদ্ধে।
ICC T20 WC Match Fixing: ভারতে অনুষ্ঠিত টি২০ বিশ্বকাপের ওপর ম্যাচ গড়াপেটার কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের। জানা গিয়েছে, বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড বনাম কানাডা ম্যাচে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। এই আবহে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, কানাডার অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়ার সঙ্গে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের যোগসূত্র থাকতে পারে। কানাডার পাবলিক ব্রডকাস্টার কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, বিষ্ণোই গ্যাংয়ের প্রভাবে বাজওয়া ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়িয়ে থাকতে পারেন।
সিবিসির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, কানাডার ক্রিকেটে বাজওয়ার উত্থানের নেপথ্যে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের ভূমিকা থাকতে পারে। উল্লেখ্য, গায়ক সিধু মুসেওয়ালাকে হত্যা, রাজনীতিবিদ বাবা সিদ্দিকিকে হত্যা এবং বলিউড অভিনেতা সলমন খানকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে এই চক্রের বিরুদ্ধে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে একটি প্রাদেশিক টুর্নামেন্টের পরে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারের একটি রেস্তোরাঁয় জড়ো হন ২৫ জন ক্রিকেটার। সেই সময় কানাডা জাতীয় দলের এক সদস্যের সঙ্গে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের এক সদস্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। সেই সময় দিলপ্রীত বাজওয়াকে জাতীয় দলের অধিনায়ক করার ক্ষেত্রে সমর্থন দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয় উক্ত ক্রিকেটারকে। এমনকী বাজওয়াকে অধিনায়ক হিসেবে সমর্থন না করলে সেই ক্রিকেটারের পরিবারকে ক্ষতি করার হুমকিও দেওয়া হয় সেই ক্রিকেটারকে।
এই আবহে আতস কাচের তলায় রয়েছে কানাডা বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে দিলপ্রীত বাজওয়ার করা পঞ্চম ওভার। রান তাড়া করতে নেমে ৩৫ রানে সে সময় দুই উইকেট হারিয়ে চাপে ছিল নিউজিল্যান্ড। কিন্তু পঞ্চম ওভারে এসে নো-বল দিয়ে শুরু করেন বাজওয়া। এরপর ওয়াইডও করেন। শেষমেশ সংশ্লিষ্ট ওভারে ১৫ রান খরচ করেন কানাডা অধিনায়ক। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের মাত্র তিন সপ্তাহ আগে অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়া বাজওয়া এখন আইসিসি দুর্নীতিদমন শাখার স্ক্যানারে।
এদিকে ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী, গতবছর প্রকাশ্যে এসেছিল কোচ খুরাম চৌহানের ফোনালাপ। তাতে কানাডার কোচকে বলতে শোনা যায়, বোর্ডের সিনিয়র আধিকারিকরা তাঁকে প্রতিনিয়ত চাপ দিচ্ছেন তাদের পছন্দসই ক্রিকেটারদের জাতীয় দলে নেওয়ার জন্য। প্রাক্তন কোচ পাবুদু দাসানায়েকেও দাবি করেছেন যে, ২০২৪ বিশ্বকাপের সময় তিনি দল নির্বাচনে অন্যান্য কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলেন। ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ প্রসঙ্গে আইসিসি ইন্টেগ্রিটি ইউনিটের অন্তর্বর্তী জেনারেল ম্যানেজার অ্যান্ড্রু এফগ্রেভ ক্রিকইনফো'কে দেওয়া বিবৃতিতে বলেন, 'কানাডা ব্রডকাস্ট কর্পোরেশনের তরফে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে তারা অবগত। কিন্তু তদন্ত প্রক্রিয়ার স্বার্থে দুর্নীতিদমন শাখা এই অভিযোগ সম্পর্কিত কোনও বিষয়ে এখন মন্তব্য করার জায়গায় নেই।'
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী।