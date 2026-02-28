Edit Profile
    ICC T20 WC Pakistan Equation: শুধু জিতলেই হবে না, জিততে হবে বড় ব্যবধানে, সেমির টিকিট পেতে পাকিস্তানের সমীকরণ একনজরে

    যদি গতকাল নিউজিল্যান্ড ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিতে পারত, তাহলে পাকিস্তান গতকালই ছিটকে যেত বিশ্বকাপ থেকে। তবে আজ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৬৪ রানে জিততে হবে বা রান তাড়া করলে ১৩.১ ওভারে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।

    Published on: Feb 28, 2026 11:20 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যেতে যেতে বেঁচে গেল পাকিস্তান। টি২০ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রায় জেতা ম্যাচ হেরে গিয়েছে নিউজিল্যান্ড। এই আবহে পাকিস্তানের কাছে এখনও সেমিফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে। তবে তার জন্য সমীকরণ খুবই কঠিন হয়ে গিয়েছে তাদের জন্য। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আজ পাকিস্তানকে শুধু জিতলেই হবে না, জয়ের ব্যবধান হতে হবে বড়।

    যদি গতকাল নিউজিল্যান্ড ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিতে পারত, তাহলে পাকিস্তান গতকালই ছিটকে যেত বিশ্বকাপ থেকে। (AFP)
    গতরাতে টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটের ম্যাচটিতে নিউজিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। এই আবহে সেমিফাইনালে খেলার সম্ভাবনা টিকে রইল পাকিস্তানের। যদি গতকাল নিউজিল্যান্ড ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিতে পারত, তাহলে পাকিস্তান গতকালই ছিটকে যেত বিশ্বকাপ থেকে। তবে আজ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৬৪ রানে জিততে হবে বা রান তাড়া করলে ১৩.১ ওভারে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।

    সুপার এইটের গ্রুপ টু থেকে ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে ইংল্যান্ড। শেষ চারের লড়াইয়ে আরেকটি জায়গার লড়াই এখন নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের মধ্যে। নিউজিল্যান্ড এরই মধ্যে তিন ম্যাচ খেলে ফেলেছে, পয়েন্ট ৩। পাকিস্তান দুই ম্যাচ খেলে পয়েন্ট ১। এদিকে পাকিস্তানের রান রেট -০.৪৬১। এবং নিউজিল্যান্ডের নেট রান রেট ১.৩৯০। এই আবহে সেমিফাইনালে খেলতে হলে পাকিস্তানকে আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জিততেই হবে বড় ব্যবধানে।

    এই আবহে পাকিস্তান যদি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জেতে কিন্তু তারা ৬৪ রানে না জেতে বা ১৩.১ ওভারে রান তাড়া না করতে পারে, তাহলে নিউজিল্যান্ডই সেমিফাইনালে যাবে। এদিকে এই গ্রুপ থেকে ইংল্যান্ড আগেই সেমিফাইনালের টিকিট পেয়ে গিয়েছিল। গতকালকের ম্যাচ জিতে গ্রুপ শীর্ষে পৌঁছায় তারা। এই আবহে সেমিফাইনাল খেলতে তারা ভারতে আসবে। ১ মার্চ ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচের জয়ী দলের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড মাঠে নামবে।

