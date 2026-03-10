ICC T20 WC Win Prize Money: ICC T20 WC জয়ে রোহিতের থেকে সূর্যের দলকে বেশি টাকা দিচ্ছে BCCI, ধোনিরা ২০০৭-এ কত পেয়েছিলেন?

আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এ দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পরে দলকে ১৩১ কোটি টাকা নগদ পুরষ্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। রোহিতের দল এর থেকে কম পুরস্কার পেয়েছিল। আর ধোনির জয়ী দল পেয়েছিল আরও অনেক অনেক কম।
টি২০ বিশ্বকাপে জয়ী টিম ইন্ডিয়ার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বড় ঘোষণা। টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় টিম ইন্ডিয়ার খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট স্টাফদের জন্য ১৩১ কোটি টাকা পুরষ্কার ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিসিআই জানিয়েছে, আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এ দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পরে দলকে ১৩১ কোটি টাকা নগদ পুরষ্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। উল্লেখ্য, এই টুর্নামেন্টের ইতিহাসে প্রথম দেশ হিসেবে তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত।
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী ভারতীয় জলের জন্য ৫৮ কোটি টাকা নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেছিল বিসিসিআই। তার আগে ২০২৪ সালে রোহিত শর্মার অধীনে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়া দলের জন্য ১২৫ কোটি টাকা পুরষ্কার ঘোষণা করেছিল বিসিসিআই। এবারের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী দলকে অবশ্য রোহিতের দলের থেকেও ৬ কোটি টাকা বেশি দিচ্ছে বিসিসিআই। এদিকে ২০২৬ সালের আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ভারত ২৭.৪৮ কোটি টাকা পেয়েছে আইসিসির থেকে।
এর আগে ২০০৭ সালে ধোনির অধীনে বিশ্বকাপ জেতা ভারতীয় দলকে আইসিসি দিয়েছিল মোটে ৪.৮ কোটি টাকা। আর ধোনির দলকে বিসিসিআই পুরস্কার বাবদ দিয়েছিল ১২ কোটি টাকা। এর আগে ২০২৪ টি-২৩০ বিশ্বকাপ জিতে ভারতীয় দল প্রায় ২০.৪ কোটি টাকা পুরস্কার পেয়েছিল। এদিকে সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে রানার্স আপ নিউজিল্যান্ড দলকে ১৪ কোটি ৬৫ লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছে আইসিসি। পরাজিত সেমিফাইনালিস্ট দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ড পেয়েছে ৭.২৪ কোটি টাকা করে। এদিকে সুপার ৮ থেকে বিদায় নেওয়া দলগুলি পেয়েছে ৩.৪৮ কোটি টাকা। গ্রুপ স্তর থেকে বিদায় নেওয়া দলগুলি ২.২৯ কোটি টাকার মতো পাচ্ছে।