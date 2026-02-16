Edit Profile
    Shoaib Akhtar on Mohsin Naqvi: ভারতের কাছে পাকিস্তান গোহারা হারতেই নকভির ওপর তেলেবেগুনে জ্বললেন শোয়েব আখতার

    ম্যাচের পর শোয়েব আখতার ভারতীয় নিউজ চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শোয়েব বলেন, 'একজন ক্রিকেট চালাতে জানেন না কিন্তু তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান। এখন কী করা যেতে পারে? এখন দল কীভাবে চলবে?'

    Published on: Feb 16, 2026 10:05 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    টি২০ বিশ্বকাপের লিগ ম্যাচে পাকিস্তানকে গোহারান হারিয়েছে ভারত। আর এই পরাজয়ের পর পাকিস্তানের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভির ওপর। মহসিন নকভিকে অজ্ঞ ও অযোগ্য বলে অভিহিত করেন শোয়েব আখতার। ম্যাচের পর শোয়েব আখতার ভারতীয় নিউজ চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শোয়েব বলেন, 'একজন ক্রিকেট চালাতে জানেন না কিন্তু তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান। এখন কী করা যেতে পারে? এখন দল কীভাবে চলবে?'

    পিসিবি চেয়ারম্যান নকভিকে 'অযোগ্য' বলে আখ্যা শোয়েব আখতারকে (PTI)
    শোয়েব আখতার আরও বলেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় অপরাধ কী জানেন? দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অপরাধ হল, আপনি একজন অযোগ্য ব্যক্তিকে বড় পদে চাকরি দেওয়া। আপনি যখন অযোগ্য ও অজ্ঞদের বড় বড় চাকরি দেবেন, তখন তারা দেশকে ধ্বংস করে দেবে। সে যেকোনও ইতিসাহসকে নষ্ট করে দেবে। নজির আপনাদের সামনে রয়েছে।'

    এদিকে গতকাল পাকিস্তান ভারতের কাছে হারার আগেই লজ্জার চোটে স্টেডিয়াম ত্যাগ করেন নকভি। সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, পাকিস্তানের ৫ উইকেট পড়ে যাওয়ার পরেই স্টেডিয়ামের ভিতর নকভিকে দেখা যায়নি। কিছু ক্ষণ পরে দেখা যায়, স্টেডিয়াম থেকে তাঁর গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। এর আগে ম্যাচের প্রাক্কালে আবার দলের সদস্যদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এসেছিলেন। তবে ম্যাচ শেষে দলের সদস্যদের সঙ্গে আর দেখা করেননি নকভি।

    উল্লেখ্য, টি২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে ভারতের কাছে এই নিয়ে অষ্টমবার হেরেছে পাকিস্তান। তারা শুধুমাত্র ২০২১ সালের টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে জয়ী হয়েছিল। এদিকে ওডিআই এবং টি২০ বিশ্বকাপ মিলিয়ে ১৭টি ম্যাচে পাকিস্তানকে ১৬টিতে হারিয়েছে ভারত। এদিকে ভারতের কাছে এই ম্যাচে হেরে পাকিস্তান আপাতত আমেরিকার নিচে চলে গিয়েছে ক্রমতালিকায়। গ্রুপে এখন পাকিস্তান তিন নম্বরে আছে। গ্রুপ পর্বে তাদের শেষ ম্যাচ নামিবিয়ার বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে তারা হারলে বিশ্বকাপ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এর আগের টি২০ বিশ্বকাপেও গ্রুপ পর্ব থেকেই পাকিস্তান ছিটকে গিয়েছিল।

