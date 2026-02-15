Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    India Vs Pakistan Latest Update: ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আতঙ্কিত পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা, ডাগআউট থেকে মিলল সাপ

    ডাগআউট থেকে সাপ উদ্ধার হওয়ার পরে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অবশ্য শ্রীলঙ্কার স্টেডিয়ামে সাপ আসা নতুন কিছু নয়। ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলাকালীন প্রায়ই লঙ্কার মাঠে এ ধরনের ঘটনা দেখা যায়।

    Published on: Feb 15, 2026 11:35 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ম্যাচ। কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে খেলাটি হবে। এই ম্যাচের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। ম্যাচের আগের দিন শনিবার প্রথমে পাকিস্তান ও পরে ভারতীয় দল অনুশীলন করেন। এরই মধ্যে গতকাল স্টেডিয়ামে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছিল। জানা গিয়েছে, পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ডাগআউটে একটি সাপ বেরিয়ে আসে। পরে এক ব্যক্তি সাপটিকে ধরে একটি প্যাকেটে ভরে স্টেডিয়াম থেকে বের করে দেয়।

    ডাগআউট থেকে সাপ উদ্ধার হওয়ার পরে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।
    ডাগআউট থেকে সাপ উদ্ধার হওয়ার পরে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

    জানা যায়, ডাগআউট থেকে সাপ উদ্ধার হওয়ার পরে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অবশ্য শ্রীলঙ্কার স্টেডিয়ামে সাপ আসা নতুন কিছু নয়। ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলাকালীন প্রায়ই লঙ্কার মাঠে এ ধরনের ঘটনা দেখা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন সময় পশু এবং পোকামাকড়ের জন্যেও ম্যাচ ব্যাহত হয়েছে লঙ্কার মাঠগুলিতে।

    এদিকে আজকে ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচটি বৃষ্টি বিঘ্নিত হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এই আবহে রিপোর্ট অনুযায়ী, ৯৪ শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলম্বোতে। এদিকে এই ম্যাচটি ভেস্তে গেলে পয়েন্ট ভাগ করা হবে। এই ম্যাচের জন্যে কোনও রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি। দুপুর একটার পর শ্রীলঙ্কার পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এদিকে কলম্বোতে বৃষ্টির জন্য় পুরো ম্যাচ ভেস্তে না গেলেও ম্যাচটি বৃষ্টি বিঘ্নিত হবে। এর জেরে জরুরি হয়ে পড়বে টস।

    এদিকে আজকের ম্যাচে ভারতের হয়ে অভিষেক শর্মা মাঠে নামতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। গতকাল অনুশীলনে দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং করতে দেখা যায় অভিষেককে। এর আগে অসুস্থতার জেরে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন অভিষেক। সেই সময় তাঁর ২ কেজি ওজন কমে গিয়েছিল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে মাঠে নামেননি অভিষেক। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে পারেন তিনি।

    recommendedIcon
    News/News/India Vs Pakistan Latest Update: ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আতঙ্কিত পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা, ডাগআউট থেকে মিলল সাপ
    News/News/India Vs Pakistan Latest Update: ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আতঙ্কিত পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা, ডাগআউট থেকে মিলল সাপ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes