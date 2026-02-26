ICC T20 World Cup Semi Equation: সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকার লড়াই আজ, নেট রান রেট পজিটিভ করতে হলে ভারতকে কী করতে হবে?
আজ টি২০ বিশ্বকাপে সুপার ৮ পর্বে ভারত মুখোমুখি হবে জিম্বাবুয়ের। চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। ভারত ও জিম্বাবুয়ে উভয়ের জন্যই সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকার জন্য এই ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ। টিম ইন্ডিয়া সুপার ৮-এর প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে বিশাল ব্যবধানে হেরেছিল। এই আবহে তাদের নেট রান রেট অনেকটা নেগেটিভে চলে গিয়েছে। এই আবহে নেট রান রেট পজিটিভে আনতে ভারতকে আজ বড় ব্যবধানে জিততে হবে সিকন্দর রাজার দলের বিরুদ্ধে।
ভারত এবং জিম্বাবুয়ের ম্যাচে আজ যে হারবে, তারা বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাবে। তার আগে আজ বিকেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচের ফলাফলের ওপরও নজর থাকবে ভারতের। সেই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা জিতলে এই গ্রুপের থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে ভারতের সেমিফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা এবং সমীকরণ কিছুটা সরল হবে। এদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যদি আজ দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দেয়, তাহলে ভারতের জন্য নেট রান রেটের অঙ্কটা আরও কিছুটা জটিল হয়ে যেতে পারে।
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানে হেরে ভারতের নেট রান রেট উল্লেখযোগ্যভাবে খারাপ অবস্থায় দাঁড়িয়ে। টিম ইন্ডিয়ার নেট রান রেট বর্তমানে -৩.৮০০। ভারতকে যদি সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, তাহলে অবশ্যই তাদের নেট রান রেট বাড়াতে হবে। ভারত যদি তার নেট রান রেট পজিটিভে আনতে চায়, তবে জিম্বাবুয়েকে কমপক্ষে ৭৭ রানে হারাতে হবে। অন্যদিকে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে যদি টিম ইন্ডিয়া তাড়া করে, তাহলে অত্যন্ত দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।
ভারত যদি রান তাড়া করে, তাহলে ১০১ রানের টার্গেট হলে তা তাদের ৭.১ ওভারে তাড়া করতে হবে, ১২১ টার্গেট হলে ৮.১ ওভারে তাড়া করতে হবে, টার্গেট ১৪১ হলে ১০ ওভারে তা তাড়া করতে হবে, টার্গেট ১৬১ হলে তা ১১.৩ ওভারে তাড়া করতে হবে, টার্গেট ১৮১ হলে তা ১২.৫ ওভারে তাড়া করতে হবে। এদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে পরাজয়ের পরে জিম্বাবুয়ের নেট রান রেটও উল্লেখযোগ্যভাবে খারাপ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের অবস্থা ভারতের চেয়েও খারাপ। জিম্বাবুয়ের নেট রান রেট -৫.৩৫০। জিম্বাবুয়ে যদি সেমিফাইনালে খেলার দৌড়ে থাকতে চায়, তাহলে শুধু ভারতের বিপক্ষেই জিততে হবে না, নেট রান রেট উন্নত করতে হলে টিম ইন্ডিয়াকেও বড় ব্যবধানে হারাতে হবে।