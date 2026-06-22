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    ICC WT20 WC India Semi Equation: দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেও টি২০ বিশ্বকাপে সেমির আশা জিইয়ে রাখল হরমনের ভারত, কোন অঙ্কে?

    ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ভারত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রান তোলে। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯.১ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। প্রোটিয়া দলের জয়ের নায়ক ছিলেন মারিজান ক্যাপ। তাঁর অপরাজিত ৮১ রানের ইনিংস ভারতের বোলিং আক্রমণকে কার্যত নিষ্প্রভ করে দেয়।

    Published on: Jun 22, 2026 8:58 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হারের ধাক্কা খেয়েছে ভারত। তবে এই পরাজয়ের পরেও হরমনপ্রীত কৌরের দলের সেমিফাইনালে ওঠার আশা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। বরং এখনও নিজেদের ভাগ্য অনেকটাই নিজেদের হাতেই রয়েছে। ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ভারত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রান তোলে। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯.১ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। প্রোটিয়া দলের জয়ের নায়ক ছিলেন মারিজান ক্যাপ। তাঁর অপরাজিত ৮১ রানের ইনিংস ভারতের বোলিং আক্রমণকে কার্যত নিষ্প্রভ করে দেয়।

    মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পরাজয়ের পরেও হরমনপ্রীত কৌরের দলের সেমিফাইনালে ওঠার আশা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। (AP)
    মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পরাজয়ের পরেও হরমনপ্রীত কৌরের দলের সেমিফাইনালে ওঠার আশা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। (AP)

    এই হারের ফলে ভারতের সেমিফাইনালের লড়াই কিছুটা কঠিন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। বর্তমানে ভারত তিন ম্যাচে দুটি জয় ও একটি হার নিয়ে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। গ্রুপের শীর্ষস্থান দখলের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ভারত। এখন ভারতের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাকি ম্যাচগুলো জেতা। টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বে আর কোনও হোঁচট খেলে সেমিফাইনালের রাস্তা জটিল হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে নেট রান রেটের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তাই শুধু জয় পেলেই হবে না, বড় ব্যবধানে জেতার দিকেও নজর রাখতে হবে ভারতীয় দলকে।

    ভারতের জন্য ইতিবাচক দিক হল, টুর্নামেন্টের শুরুতে পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে বড় জয় পেয়েছিল তারা। সেই ম্যাচগুলোর সুবাদে দলের নেট রান রেট ভালো অবস্থায় রয়েছে। ফলে একটি হার সত্ত্বেও পয়েন্ট টেবিলে ভারতের অবস্থান খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার এই জয় গ্রুপের সমীকরণ আরও জটিল করে তুলেছে। প্রোটিয়া দলও সেমিফাইনালের দৌড়ে জোরালোভাবে ফিরে এসেছে। ফলে শেষ কয়েকটি ম্যাচে প্রতিটি পয়েন্ট এবং নেট রান রেট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

    ভারতের ব্যাটিং বিভাগে স্মৃতি মন্ধানা, শেফালি বর্মা এবং অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের ওপর বড় দায়িত্ব থাকবে। পাশাপাশি বোলারদেরও আরও ধারাবাহিক হতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মাঝের ওভারে ভারত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। আগামী ম্যাচগুলোতে সেই ভুল শুধরে নিতে হবে। সব মিলিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হার ভারতের জন্য সতর্কবার্তা হলেও সেমিফাইনালের স্বপ্ন এখনও অটুট। বাকি ম্যাচগুলোতে ভালো পারফরম্যান্স করতে পারলে শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে হরমনপ্রীতদের সামনে। একটি হার অবশ্যই হতাশার, কিন্তু বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে এখনও ভারতের ভাগ্য নিজেদের হাতেই রয়েছে। পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে থেকে হরমনপ্রীতরা সেমিফাইনালের পথ খোলা রেখেছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/ICC WT20 WC India Semi Equation: দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেও টি২০ বিশ্বকাপে সেমির আশা জিইয়ে রাখল হরমনের ভারত, কোন অঙ্কে?
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