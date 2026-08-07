ICC WTC Final Equation: ডব্লিউটিসি ফাইনালের লড়াইয়ে ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করবে শ্রীলঙ্কা সিরিজ, কী বলছে অঙ্ক?
বর্তমানে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ভারত রয়েছে পঞ্চম স্থানে। ৯টি ম্যাচে চারটি জয় ও চারটি হারের পাশাপাশি একটি ড্র নিয়ে ভারতের পয়েন্ট শতাংশ (PCT) ৪৮.১৫। অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কা রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে, তাদের পয়েন্ট শতাংশ ৪১.৬৭।
ICC WTC Final Equation for India: বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউটিসি) ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ভারতের সামনে এখন বড় পরীক্ষা। ১৫ আগস্ট থেকে গলের মাটিতে শুরু হতে চলা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। এই সিরিজ শুধু দুই দলের মর্যাদার লড়াই নয়, ডব্লিউটিসি পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের অবস্থান মজবুত করার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বর্তমানে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ভারত রয়েছে পঞ্চম স্থানে। ৯টি ম্যাচে চারটি জয় ও চারটি হারের পাশাপাশি একটি ড্র নিয়ে ভারতের পয়েন্ট শতাংশ (PCT) ৪৮.১৫। অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কা রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে, তাদের পয়েন্ট শতাংশ ৪১.৬৭। ফলে এই সিরিজের ফলাফল দুই দলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাতেই বড় প্রভাব ফেলবে।
ভারত যদি শ্রীলঙ্কাকে ২-০ ব্যবধানে হারাতে পারে, তাহলে তাদের পয়েন্ট শতাংশ বেড়ে হবে ৫৭.৫৮। তবে তাতেও তারা চতুর্থ স্থানে উঠতে পারবে না। কারণ, বর্তমানে চতুর্থ স্থানে থাকা বাংলাদেশের পয়েন্ট শতাংশ ৫৮.৩৩, যা ভারতের চেয়ে সামান্য বেশি থাকবে। অর্থাৎ সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করলেও আপাতত পঞ্চম স্থানেই থাকতে হবে ভারতকে।
অন্যদিকে, সিরিজ ১-১ ড্র হলে ভারতের পয়েন্ট শতাংশ সামান্য বেড়ে হবে ৪৮.৪৮। সেই ক্ষেত্রেও ভারতের অবস্থানের পরিবর্তন হবে না। শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট শতাংশ দাঁড়াবে ৪৪.৪৪, যা তাদের ভারতের উপরে ওঠার জন্য যথেষ্ট নয়।
তবে সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসতে পারে যদি ভারত সিরিজে ০-২ ব্যবধানে হেরে যায়। সে ক্ষেত্রে ভারতের পয়েন্ট শতাংশ নেমে যাবে ৩৯.৩৯-এ। বিপরীতে, শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট শতাংশ বেড়ে হবে ৬১.১১, যা তাদের সরাসরি চতুর্থ স্থানে তুলে দেবে। ভারতের ডব্লিউটিসি ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে না ঠিকই, কিন্তু পরবর্তী সিরিজে নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে হওয়ায় পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে।
এছাড়া ভারত যদি ১-০ ব্যবধানে সিরিজ জেতে, তাহলে তাদের পয়েন্ট শতাংশ বেড়ে হবে ৫১.৫২। তবুও তারা পঞ্চম স্থানেই থাকবে। অন্যদিকে, ভারত যদি ০-১ ব্যবধানে সিরিজ হারে, তাহলে শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট শতাংশ ৫০.০০-এ পৌঁছে যাবে এবং তারা ভারতকে টপকে পঞ্চম স্থানে উঠে আসবে।
বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আগের দুটি আসরে ভারত ফাইনালে উঠলেও ট্রফি জিততে পারেনি। প্রথমে নিউজিল্যান্ড এবং পরে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে রানার্স-আপ হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। এবারও ফাইনালে ওঠার লক্ষ্য থাকলেও সেই পথ আগের তুলনায় অনেক কঠিন। তাই গলের দুই টেস্ট ভারতের কাছে কার্যত ‘করো অথবা মরো’ পরিস্থিতি তৈরি করেছে।
শুভমন গিলের নেতৃত্বে নতুন যুগে প্রবেশ করা ভারতীয় দলের কাছে এই সিরিজ শুধু একটি দ্বিপাক্ষিক লড়াই নয়, বরং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে টিকে থাকার লড়াইও। তাই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রতিটি ম্যাচ, প্রতিটি সেশন এবং প্রতিটি পয়েন্ট ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More