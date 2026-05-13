Monsoon Arrival Prediction: বর্ষা কি চলতি সপ্তাহেই ঢুকছে? তাপপ্রবাহ নিয়ে সতর্কতা কোন কোন এলাকায়! জানাল IMD

Monsoon Arrival Prediction: বর্ষা কি চলতি সপ্তাহেই ঢুকছে? তাপপ্রবাহ নিয়ে সতর্কতা কোন কোন এলাকায়! জানাল IMD
Weather: আইএমডির রিপোর্ট বলছে, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর সৃষ্ট একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের অগ্রগতিতে সহায়তা করছে।
ভ্যাপসা গরমে কুপোকাত বাংলার নানান প্রান্ত। এদিকে, দেশের নানান প্রান্তে তাপের জেরে জ্বালাপোড়া অবস্থা! এরই মাঝে বর্ষার আগমনের বার্তা দিয়ে দিল আইএমডি। প্রায় ১৬ই মে নাগাদ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর, আন্দামান সাগর এবং আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের কিছু অংশে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রবেশের জন্য পরিস্থিতি অনুকূল হচ্ছে। ফলত, মনে করা হচ্ছে, বর্ষা এবার এই এলাকায় আগেই প্রবেশ করতে চলেছে।
আইএমডির রিপোর্ট বলছে, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর সৃষ্ট একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের অগ্রগতিতে সহায়তা করছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সাধারণত মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছায় এবং তারপর কেরলার উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়। ২০২৫ সালে, মৌসুমী বায়ু ১৩ই মে আন্দামানে পৌঁছেছিল। ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে সাধারণত ১লা জুন থেকে এর আগমন ঘটে, যা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী ঋতুর (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) সূচনা করে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্দামানে আগেভাগে বর্ষার আগমন মানে, এটা নয় যে, ভারতের মূল ভূখণ্ডেও আগেভাগে বর্ষা আসবে।
উদীয়মান এল নিনো পরিস্থিতির কারণে আবহাওয়াবিদরা চলতি বছরের বর্ষার মরশুমে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছেন। ভারতীয় কৃষির জন্য বর্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা সেচ দিতে এবং জলাধারগুলি পূর্ণ করতে সাহায্য করে। আইএমডি জানিয়েছে, ১৪-১৯ মে উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং ১৪-১৭ মে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও কারাইকাল, কেরালা ও মাহে এবং দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
এদিকে, বর্ষা আসার খবরের সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাপপ্রবাহেরও পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি। আইএমডির তরফে বলা হয়েছে, ১৪-১৫ মে পশ্চিম রাজস্থানের অনেক জায়গায় তাপপ্রবাহ এবং বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকায় তীব্র তাপপ্রবাহ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম মধ্যপ্রদেশেও ১৪-১৭ মে তীব্র তাপপ্রবাহ অনুভূত হতে পারে। ১৪ থেকে ১৯ মে পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, পূর্ব রাজস্থান, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা এবং গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে বিচ্ছিন্নভাবে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে।
