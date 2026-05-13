Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Monsoon Arrival Prediction: বর্ষা কি চলতি সপ্তাহেই ঢুকছে? তাপপ্রবাহ নিয়ে সতর্কতা কোন কোন এলাকায়! জানাল IMD

    Weather: আইএমডির রিপোর্ট বলছে, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর সৃষ্ট একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের অগ্রগতিতে সহায়তা করছে। 

    Published on: May 13, 2026 9:32 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভ্যাপসা গরমে কুপোকাত বাংলার নানান প্রান্ত। এদিকে, দেশের নানান প্রান্তে তাপের জেরে জ্বালাপোড়া অবস্থা! এরই মাঝে বর্ষার আগমনের বার্তা দিয়ে দিল আইএমডি। প্রায় ১৬ই মে নাগাদ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর, আন্দামান সাগর এবং আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের কিছু অংশে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রবেশের জন্য পরিস্থিতি অনুকূল হচ্ছে। ফলত, মনে করা হচ্ছে, বর্ষা এবার এই এলাকায় আগেই প্রবেশ করতে চলেছে।

    বর্ষা কি চলতি সপ্তাহেই ঢুকছে? তাপপ্রবাহ নিয়ে সতর্কতা কোন কোন এলাকায়! জানাল IMD(PTI Photo) (PTI05_29_2024_000233B)
    বর্ষা কি চলতি সপ্তাহেই ঢুকছে? তাপপ্রবাহ নিয়ে সতর্কতা কোন কোন এলাকায়! জানাল IMD(PTI Photo) (PTI05_29_2024_000233B)

    আইএমডির রিপোর্ট বলছে, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর সৃষ্ট একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের অগ্রগতিতে সহায়তা করছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সাধারণত মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছায় এবং তারপর কেরলার উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়। ২০২৫ সালে, মৌসুমী বায়ু ১৩ই মে আন্দামানে পৌঁছেছিল। ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে সাধারণত ১লা জুন থেকে এর আগমন ঘটে, যা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী ঋতুর (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) সূচনা করে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্দামানে আগেভাগে বর্ষার আগমন মানে, এটা নয় যে, ভারতের মূল ভূখণ্ডেও আগেভাগে বর্ষা আসবে।

    উদীয়মান এল নিনো পরিস্থিতির কারণে আবহাওয়াবিদরা চলতি বছরের বর্ষার মরশুমে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছেন। ভারতীয় কৃষির জন্য বর্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা সেচ দিতে এবং জলাধারগুলি পূর্ণ করতে সাহায্য করে। আইএমডি জানিয়েছে, ১৪-১৯ মে উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং ১৪-১৭ মে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও কারাইকাল, কেরালা ও মাহে এবং দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

    এদিকে, বর্ষা আসার খবরের সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাপপ্রবাহেরও পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি। আইএমডির তরফে বলা হয়েছে, ১৪-১৫ মে পশ্চিম রাজস্থানের অনেক জায়গায় তাপপ্রবাহ এবং বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকায় তীব্র তাপপ্রবাহ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম মধ্যপ্রদেশেও ১৪-১৭ মে তীব্র তাপপ্রবাহ অনুভূত হতে পারে। ১৪ থেকে ১৯ মে পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, পূর্ব রাজস্থান, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা এবং গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে বিচ্ছিন্নভাবে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/News/Monsoon Arrival Prediction: বর্ষা কি চলতি সপ্তাহেই ঢুকছে? তাপপ্রবাহ নিয়ে সতর্কতা কোন কোন এলাকায়! জানাল IMD
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes