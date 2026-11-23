২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
Imran Khan: জেলের মধ্যেই মৃত্যুর আশঙ্কা ইমরান খানের! হৃদ্যন্ত্রের স্থায়ী ক্ষতির ঝুঁকি, বড় দাবি ব্যক্তিগত চিকিৎসকের
ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য টেলিগ্রাফ-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গত ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইমরানের চিকিৎসা করছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ইমরানের রক্তচাপের যে পরিস্থিতির কথা জানা যাচ্ছে, তাতে অবিলম্বে একজন হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞ অথবা কিডনি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।
পাকিস্তানের জেলে বন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। এবার তাঁর হৃদ্যন্ত্রের স্থায়ী ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। দ্রুত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ না পেলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তিনি। ৭৪ বছর বয়সি ইমরানের রক্তচাপ কার্যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে বলে দাবি। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্যথায় হৃদ্যন্ত্র, কিডনি এবং চোখের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপ চেয়ে সরব হয়েছেন ইমরান নিজেও। তাঁর আশঙ্কা, যথাযথ চিকিৎসা না পেলে হয়তো আর জীবিত অবস্থায় জেল থেকে বেরোতে পারবেন না।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইমরান খানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. ফয়সাল সুলতান পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম নয়, ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য টেলিগ্রাফ-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গত ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইমরানের চিকিৎসা করছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ইমরানের রক্তচাপের যে পরিস্থিতির কথা জানা যাচ্ছে, তাতে অবিলম্বে একজন হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞ অথবা কিডনি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। কয়েক দিনের মধ্যেই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি।
চিকিৎসক ফয়সাল সুলতানের আশঙ্কা, দীর্ঘদিন উচ্চ রক্তচাপ থাকলে হৃদ্যন্ত্রকে অতিরিক্ত চাপ নিয়ে কাজ করতে হয়। এর ফলে হৃদ্পেশির আকার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যেতে পারে। পাশাপাশি কিডনির কার্যক্ষমতা এবং চোখের রেটিনাও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাঁর মতে, সময় থাকতে চিকিৎসা শুরু না হলে এই ক্ষতি স্থায়ী হয়ে যেতে পারে।
ইমরান বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি। ২০২৩ সালের আগস্ট মাস থেকে কারাবন্দি রয়েছেন তিনি। ২০২২ সালের এপ্রিলে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ হারানোর পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা শুরু হয়। দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত হলেও অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন ইমরান।
গত ১৬ নভেম্বর আইনজীবী সলমন সাফদারের মাধ্যমে পাকিস্তানের শীর্ষ বিচারপতিদের কাছে একটি খোলা চিঠি পাঠান ইমরান। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলেও যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। তাঁর রক্তচাপ বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেছে এবং চিকিৎসকেরা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ও হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি লেখেন, এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে হয়তো আর জীবিত অবস্থায় জেল থেকে ফিরতে পারবেন না।
ইমরানের অভিযোগ, ২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে তাঁকে দিনের প্রায় ২২ ঘণ্টা একাকী বন্দিদশায় রাখা হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ, ছেলেদের সঙ্গে ফোনে কথা বলা এবং বাইরের জগতের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি। তাঁর চিকিৎসকের মতে, দীর্ঘদিনের সামাজিক বিচ্ছিন্নতাও রক্তচাপের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।
এদিকে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট ১৮ আগস্ট ইমরানকে ইসলামাবাদের শিফা ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্বাধীনভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর নির্দেশ দিয়েছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইমরানের দাবি, তাঁকে ওই হাসপাতালে না নিয়ে সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে জেলে ফেরার উপযুক্ত বলে জানিয়েছিলেন।
অন্যদিকে পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য তারিক ফজল চৌধরি ইমরানের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, ইমরানকে আটবার ইসলামাবাদের পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসে পরীক্ষা করানো হয়েছে এবং প্রতিবারই তাঁর শারীরিক অবস্থা ও রক্তচাপ সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে। সরকার জানিয়েছে, বন্দি হিসেবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও আইনি অধিকার তাঁকে দেওয়া হচ্ছে।
সব মিলিয়ে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংঘাতের আবহে ইমরান খানের স্বাস্থ্য এখন বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত চিকিৎসককে অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হবে কি না, সেই দিকেই নজর আন্তর্জাতিক মহলের। রাজনৈতিক বিরোধের ঊর্ধ্বে উঠে একজন বন্দির চিকিৎসার অধিকার নিশ্চিত করতে পাকিস্তান সরকার ও বিচার বিভাগের উপর চাপ বাড়ছে।