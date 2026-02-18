Edit Profile
    Imran Khan Latest Update: 'নকভি হুমকি দিচ্ছেন', কপিল-গাভাসকরদের চিঠির আবহে বিস্ফোরক ইমরান খানের বোন

    কপিল দেব, সুনীল গাভাসকর সহ বিশ্বক্রিকেটের ১৪ জন কিংবদন্তি প্রাক্তন অধিনায়করা পাকিস্তান সরকারের কাছে চিঠি লিখেছেন। আর এরই মাঝে ইমরান খানের বোনরা অভিযোগ করেছেন যে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি নাকি তাঁদের হুমকি দিচ্ছেন।

    Published on: Feb 18, 2026 12:06 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    পাকিস্তানের ক্রিকেট কিংবদন্তি তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান গুরুতর অসুস্থ। আর এমন পরিস্থিতিতে তাঁর যথাযথ চিকিৎসার আবদেন জানিয়ে কপিল দেব, সুনীল গাভাসকর সহ বিশ্বক্রিকেটের ১৪ জন কিংবদন্তি প্রাক্তন অধিনায়করা পাকিস্তান সরকারের কাছে চিঠি লিখেছেন। আর এরই মাঝে ইমরান খানের বোনরা অভিযোগ করেছেন যে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি নাকি তাঁদের হুমকি দিচ্ছেন।

    ইমরান খানের বোনরা অভিযোগ করেছেন যে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি নাকি তাঁদের হুমকি দিচ্ছেন। (AP)
    ইমরান খানের বোনরা অভিযোগ করেছেন যে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি নাকি তাঁদের হুমকি দিচ্ছেন। (AP)

    ইমরান খানের বোন, ডাঃ উজমা খান এবং আলিমা খান দাবি করেছেন যে মহসিন নকভি এবং পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির ইমরান খানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছেন। ক্রিকেট কিংবদন্তির বোনেরা জানিয়েছেন যে ইমরান খান নিজেই তাঁদের সাম্প্রতিক এক সাক্ষাতে তাঁর জীবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়েছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন, 'এই লোকগুলো আমাকে মেরে ফেলবে। তারা আমাকে মারার পরিকল্পনা করেছে।' এরই সঙ্গে আলিমা বলে, 'মহসিন নকভি আমাদের হুমকি দিচ্ছেন। তারা রক্তের স্বাদ পেয়ে গিয়েছে। তবে ইমরান খানের যদি কিছু হয়, তাহলে এদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও ছাড়ব না আমরা।' এর আগে ইমরান খানের চিকিৎসার জন্য আই স্পেশালিস্টকে দেখানোর আবেদন করেছিলেন তাঁর বোনরা। তবে সরকার নাকি সেই আবেদন খারিজ করে দেয়।

    এর আগে সম্প্রতি প্রায় ১৪ জন প্রাক্তন অধিনায়ক পাকিস্তান সরকারকে একটি চিঠি লিখেছেন। 'প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অধিনায়কদের আবেদন' শিরোনামে এই চিঠিটি লেখেন সুনীল গাভাসকর, কবিল দেব ছাড়াও গ্রেগ চ্যাপেল, মাইক আর্থারটন, অ্যালান বর্ডার, মাইকেল বেয়ারলি, ইয়ান চ্যাপেল, বেলিন্দা ক্লার্ক, ডেভিড গোয়ার, কিম হিউজেস, নাসের হুসেন, ক্লাইভ লয়েড, স্টিভ ওয়া, জন রাইটের মতো কিংবদন্তিরা। তবে পাকিস্তানের কোনও প্রাক্তন অধিনায়ক এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেননি। চিঠিতে প্রাক্তন অধিনায়কেরা লিখেছেন, 'সহকর্মী ক্রিকেটার হিসেবে আমরা জানি, ন্যায্যতা, সম্মান ও মর্যাদা এই মূল্যবোধগুলি খেলার মাঠের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। ইমরান খানের মতো ব্যক্তিত্ব, যিনি একজন প্রাক্তন জাতীয় নেতা এবং বিশ্ব ক্রীড়া আইকন, তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও মানবিক আচরণ নিশ্চিত করা উচিত।'

