Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Pakistan Politics:আসিম মুনির ‘খুন করতে চান..’, পাকিস্তানের তাবড় রাজনীতিবিদকে নিয়ে বোন উদ্বিগ্ন! কী ঘটেছে?

    কে হলেন মুনিরের বিরুদ্ধে সরব!

    Published on: Feb 26, 2026 4:34 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ফের একবার খবরের শিরোনামে আসিম মুনির। এবার তাঁর বিরুদ্ধে সরব পাকিস্তানের আলিমা খান। আলিমা খান আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তাঁর ভাইকে খুন করতে পারেন আসিম। প্রসঙ্গত, আলিমা, সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বোন। আলিমার আশঙ্কা পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা ক্রিকেটার জেলবন্দি ইমরান খানকে খুন করতে পারেন আসিম মুনির।

    ‘আসিম মুনির খুন করতে চায়..’, পাকিস্তানের তাবড় রাজনীতিবিদকে নিয়ে বোন উদ্বিগ্ন! (AP)
    ‘আসিম মুনির খুন করতে চায়..’, পাকিস্তানের তাবড় রাজনীতিবিদকে নিয়ে বোন উদ্বিগ্ন! (AP)

    আলিমা খান সদ্য ইমরানের সঙ্গে জেলে দেখা করেন। তারপর তিনি জানান, ইমরান তাঁকে বলেছেন,' আপনি জানেন, আসিম মুনির আমাকে জেলে মেরে ফেলবেন।' তিনি আরও বলেন যে তার বোন প্রথমে বিবৃতিটি প্রকাশ করতে দ্বিধা করেছিলেন, কেবল পরিবারের মধ্যেই গোপন রেখেছিলেন কারণ তারা স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া এত গুরুতর অভিযোগ করতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। আলিমা বলেন, 'ইমরান খানকে জেলে মেরে ফেলা হবে, এমন কিছু কথা আমরা বলতে চাইনি' তখন।

    তবে, তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ইমরানের স্বাস্থ্যের সাম্প্রতিক উন্নতি তাঁদের উদ্বেগকে আরও গভীর করেছে। তাঁর মতে, যখন ‘সম্পূর্ণ সুস্থ’ একজন ব্যক্তি হঠাৎ করে হেফাজতে চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হন, তখন এটি উদ্বেগজনক প্রশ্নের জন্ম দেয়। তিনি দাবি করেন যে বেশ কয়েকজন ডাক্তার ব্যক্তিগতভাবে পরিবারকে জানিয়েছিলেন যে অব্যক্ত স্বাস্থ্য জটিলতার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা ‘ধীর বিষক্রিয়া’ হতে পারে।

    পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) দলের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান ২০২৩ সাল থেকে কারাগারে রয়েছেন, একাধিক মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর।মামলাগুলিকে তিনি এবং তার সমর্থকরা রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে বর্ণনা করেছেন। ইমরানের শাসনামলে এবং বিশেষ করে ২০২২ সালে সংসদে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর, পাকিস্তানের শক্তিশালী সামরিক প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁর সম্পর্কের তীব্র অবনতি ঘটে। এরপরই পাকিস্তানের সামরিক ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা আসিম মুনিরের বিরুদ্ধে জেলবন্দি ইমরান সরব হতে থাকেন। সরব হয় তাঁর পরিবারও। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল যে ইমরানের চোখে দৃষ্টিশক্তির সমস্যায় তিনি ভুগছেন। এরপর বিশ্বের তাবড় ক্রিকেটাররা তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের চিঠি পাঠা ইসলামাবাদকে। শোনা যাচ্ছে এরপরই নড়েচড়ে বসে পাকিস্তান সরকার।

    বিতর্কের মাঝে, আলিমা খান বলেন যে পরিবারের প্রাথমিক দাবিটি স্পষ্ট, ইমরান খানের চিকিৎসার ইতিহাস সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিগত চিকিৎসকের উপস্থিতিতে স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটি স্বনামধন্য হাসপাতালে পরীক্ষা করা হোক। আপাতত পাকিস্তানি সরকার কোন পদক্ষেপ করে সেদিকে তাকিয়ে বিশ্ব।

    News/News/Pakistan Politics:আসিম মুনির ‘খুন করতে চান..’, পাকিস্তানের তাবড় রাজনীতিবিদকে নিয়ে বোন উদ্বিগ্ন! কী ঘটেছে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes