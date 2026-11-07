Cracker-less Diwali: শব্দ, ধোঁয়া বিরক্ত করতে পারে পাখিদের! অভয়ারণ্য রক্ষায় এই গ্রামগুলির বাজি-হীন দীপাবলি পা দিল ২০ বছরে

Cracker-less Diwali: শব্দ, ধোঁয়া বিরক্ত করতে পারে পাখিদের! অভয়ারণ্য রক্ষায় এই গ্রামগুলির বাজি-হীন দীপাবলি পা দিল ২০ বছরে
ভেলোড পাখি অভয়ারণ্যের আশেপাশের বসবাসকারীরা স্বেচ্ছায় ২০ বছর ধরে আতশবাজি দিয়ে উদযাপন ছেড়ে দিয়েছেন। পিটিআই-র কাছে তাঁরাই জানালেন তাঁদের এই পদক্ষেপ নিয়ে নানান কথা।
পরিবেশরক্ষা ঘিরে এক অন্যরকমের ছবি উঠে আসছে তামিলনাড়ুর ইরোড থেকে। ইরোড জেলার ভেলোড অভয়ারণ্য তৈরি হয়েছে পাখিদের ঘিরে। পাখিদের এই অভয়ারণ্যে যেন বিনা ‘ভয়ে’ তারা অবাধে বিচরণ করতে পারে, সেকথা চিন্তা করে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে ইরোডের ভেলোড অভয়ারণ্যর আশপাশের গ্রামের মানুষরা বাজি ছাড়াই উদযাপন করেন দীপাবলি!
পাখিদের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ প্রজনন মরসুম নিশ্চিত করার জন্য বছরের পর বছর ধরে দিওয়ালিতে বাজি ফাটান না ইরোড জেলার ভেলোড অভয়ারণ্যের আশপাশের গ্রামেপ মানুষরা। তাঁদের উদযাপনের এমন বাজিবিহীন দীপাবলি ২০২৬ সালে ২০ বছরে পা দিল!
২৪০ একর জুড়ে বিস্তৃত, অভয়ারণ্যটিতে ৩০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত জল ধরে রাখতে সক্ষম। রয়েছে ৫০ একর পুকুর। জলাশয়টি মূলত লোয়ার ভবানী প্রকল্পের খাল এবং বর্ষার প্রবাহ থেকে নিষ্কাশন দ্বারা টিকে থাকে। কয়েক বছর আগে প্রচণ্ড শুষ্ক স্পেলের পরে এই অঞ্চলটি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, অভয়ারণ্যটি ২.৩৫ কোটি টাকায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। আপগ্রেড সুবিধাটি এখন শক্তিশালী বাঁধ, ক্ষুদ্র সেতু, ওয়াকওয়ে, একটি প্রজাপতি পার্ক এবং নির্ধারিত সেলফি পয়েন্ট নিয়ে গর্ব করে, যা এই অঞ্চলে একটি প্রধান ইকো-ট্যুরিজম আকর্ষণ তৈরি করে।
অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত বিস্তৃত বার্ষিক পাখির মরসুম অভয়ারণ্যটিকে একটি ব্যস্ত নার্সারিতে রূপান্তরিত হয়। পেইন্টেড সারস, এশিয়ান ওপেনবিল, ব্ল্যাক-হেডেড আইবিস, লিটল করমোরান্ট এবং গ্রে হেরনের মতো ঘরোয়া প্রজাতির পাখি প্রচুর সংখ্যায় আসে। পেলিকান, স্যান্ডপাইপার, ক্যাস্পিয়ান টার্নস এবং ব্ল্যাক-নেকড সারস সহ সাইবেরিয়া, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড থেকে ভ্রমণকারী পরিযায়ী পালের সাথে তাদের সাথে যোগ দেয়। পাখিরা পুকুরের প্রচুর মাছ খায়, বাসা তৈরি করে এবং ফিরে যাওয়ার আগে তাদের ছানাগুলি লালন-পালন করে। শব্দ এবং ধোঁয়া পাখিদের ভয় দেখাতে বা তাদের প্রজননকে ব্যাহত করতে বাধা হয়ে যাতে না ওঠে, তার জন্য, মেট্টুপালায়াম, পুঙ্গামবাদি এবং এল্লাপালায়াম সহ ১০ টিরও বেশি প্রতিবেশী গ্রামের বাসিন্দারা দুই দশক আগে আতশবাজি ফাটানো থেকে স্বেচ্ছায় সরে আসেন।
সম্প্রদায়ের উত্সর্গের কথা ব্যাখ্যা করে স্থানীয় বাসিন্দা কল্পনা, পিটিআই ভিডিওসকে বলেন, ‘আমরা স্বেচ্ছায় এই আনন্দ ত্যাগ করি যাতে পাখিরা আতশের শব্দে ভয় না পায়। আমরা চাই তারা এখানে বসবাস করুক এবং উন্নতি করুক।’ স্থানীয়দের মতে, চেল্লাপাম্পালায়াম, কুথাম্পালায়াম, ভাদাগালপুদুর এবং কালারপালায়ামের মতো আশেপাশের অঞ্চলের গ্রামবাসীরা ঐতিহ্যবাহী উৎসাহের সাথে দীপাবলি উদযাপন করে চলেছেন। কল্পনা বলেন, ‘আমরা নতুন পোশাক পরে এবং মিষ্টি তৈরি করে আনন্দের সাথে উদযাপন করি। এটি পাখিদের জন্য আমরা আনন্দের সাথে একটি ত্যাগ। এত বেশি সংখ্যায় তাদের আসতে দেখা চোখের জন্য একটি সুন্দর দৃশ্য’।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই নিবন্ধটি পাঠ্যে পরিবর্তন ছাড়াই একটি স্বয়ংক্রিয় সংবাদ সংস্থার ফিড থেকে তৈরি করা হয়েছিল।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More