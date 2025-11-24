উগ্রপন্থার টুঁটি চেপে ধরতে ‘ইন্টেল শেয়ারিং’ নিয়ে বড় বার্তা কানাডায় ভারতের দূতের! বাণিজ্য নিয়ে মুখ খুললেন গোয়েলও

সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় শেষ হওয়া জি ২০ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির। ইতিমধ্যেই ২০২৬ সালে কার্নিকে ভারতে আমন্ত্রণ করেছে দিল্লি। তাতে সাড়াও দিয়েছেন তিনি। খলিস্তান ইস্যু ঘিরে বহু দিন পর কানাডা ও ভারত মাঝের দ্বন্দ্ব পার করে কাছাকাছি আসছে। তারই মাঝে উগ্রপন্থা থেকে অপরাধমূলক গ্যাং নিয়ে 'ইন্টেল শেয়ারিং'( গোয়েন্দা তথ্য ভাগ করে নেওয়া) এর বিষয়ে বড় বার্তা দিলেন কানাডায় ভারতের রাষ্ট্রদূত দীনেশ পট্টনায়ক। অন্যদিকে, কানাডা ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে ‘ইন্দো কানাডিয়ান বিজনেস চেম্বার’ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতের সম্ভাবনার তথ্য তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।
ভারত-কানাডা বাণিজ্য সম্ভাবনা নিয়ে গোয়েল:-
‘ইন্দো কানাডিয়ান বিজনেস চেম্বার’র অনুষ্ঠানে পীযূষ গোয়েল বলেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তিতে আমাদের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, পারমাণবিক শক্তিতে একটি ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।’ তিনি এই বিষয়ে বলতে গিয়ে ইউরেনিয়াম সরবরাহের কথাও তোলেন। ইতিমধ্যেই, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ত্রিদেশীয় এক অংশিদারিত্বে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছে দিল্লি।
সদ্য এক চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কানাডায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দীনেশ পট্টনায়ক জানান, কনিষ্ক বম্বিং-র পরবর্তী সময়ে কানাডায় থাকা উগ্রপন্থা নিয়ে নানান তথ্য ওটাওয়াকে দিয়েছে দিল্লি। তিনি সাক্ষাৎকারে বলেন,' কানাডায় বিষ্ণোই গ্যাং নিষিদ্ধ হওয়ায় আমরা খুশি। লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ভাই আমাদের জেলে আছে, আর তার আরেক ভাই আমেরিকায় আছে। গত সপ্তাহে আমেরিকানরা তাকে অভিযোগের মুখোমুখি করার জন্য ভারতে প্রত্যর্পণ করেছে।' তিনি জানান ভারত এই সমস্ত বিষয়ে অ্যাকশন নিতে শুরু করেছে। একই সঙ্গে তিনি বলেন,' এই গ্যাংগুলির সম্পর্কে আমাদের কাছে যতই গোয়েন্দা তথ্য থাকুক না কেন.. বিষ্ণোই গ্যাং এবং শিখ গ্যাং উভয়ই এখানে কাজ করছে এবং বিশ্বব্যাপী কার্টেলের সাথে যুক্ত, আমরা তা ভাগ করে নিচ্ছি।'
দীনেশ পট্টনায়ক বলেন,'বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসীদের নিজস্ব সংগঠন এবং একে অপরের সাথে যোগাযোগের নিজস্ব উপায় রয়েছে। এখানে এমন কিছু গোষ্ঠী রয়েছে যারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে কাজ করছে।' এই ক্ষেত্রেই তথ্য আদানপ্রদানের বিষয়ে দুই দেশের সহযোগিতা এলে ‘রাস্তা চলতি মানুষ নিরাপদ থাকবেন’, বলে বার্তা দিয়েছেন পট্টনায়ক। তাঁর সাফ কথা,'গত ৪০ বছর ধরে, আমরা এয়ার ইন্ডিয়ার কনিষ্ক বোমা হামলার পর থেকে কানাডার অভ্যন্তরে চরমপন্থীদের উপস্থিতি নিয়ে কথা বলে আসছি। আমরা এই বিষয়টি উত্থাপন করে প্রমাণ সরবরাহ করে আসছি। দুই দেশ যথেষ্ট পরিণত, এবং আমাদের এমন একটি সম্পর্ক দরকার যেখানে আমরা আলোচনা করতে পারি কিভাবে রাস্তায় মানুষকে নিরাপদ রাখা যায়।' তিনি দুই দেশের NSA (জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা) স্তরে আলোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন,'অপারেশনাল হাব এবং আর্থিক প্রবাহের উপর গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'
