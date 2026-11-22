২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে ঢাকায় ভারত-বাংলাদেশ বৈঠক, ৩০ বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষের মুখে চাপ, নিজেদের স্বার্থে অনড় নয়াদিল্লি
বাংলাদেশের তরফে ইতিমধ্যেই নতুন চুক্তিতে অতিরিক্ত নিশ্চয়তার দাবি উঠেছে। ঢাকার বক্তব্য, ভবিষ্যতে চুক্তি নবীকরণ হলে তাতে গ্যারান্টি ক্লজ রাখতে হবে। অর্থাৎ শুকনো মরসুমে বাংলাদেশ যাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল পায়, তার আইনি নিশ্চয়তা দিতে হবে ভারতকে।
গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে নতুন করে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে। ৩০ বছরের ঐতিহাসিক গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রবিবার ঢাকায় বসছে দুই দেশের যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই আলোচনা। তবে বৈঠকের দিকে নজর থাকলেও এখনই নতুন চুক্তি বা পুরনো চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ, এবারের বৈঠকের আনুষ্ঠানিক আলোচ্যসূচিতে চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিষয়টি রাখা হয়নি। ফলে বাংলাদেশের নতুন করে জল পাওয়ার নিশ্চয়তার দাবি এবং ভারতের নিজস্ব জলসম্পদ ও স্বার্থের প্রশ্নে আগামী দিনে দুই দেশের মধ্যে দর কষাকষি বাড়তে পারে।
১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়া এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ৩০ বছর মেয়াদি সেই চুক্তির মেয়াদ আগামী ১২ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। তার আগে এটিই বর্তমান চুক্তির আওতায় শেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত বৈঠক। বাংলাদেশের যৌথ নদী কমিশনের সদস্য মো. আনোয়ার কাদির এবং ভারতের পানিসম্পদ বিভাগের কমিশনার শরদ চন্দ্র নিজ নিজ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন।
বৈঠকে গঙ্গা ও পদ্মার পানিপ্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য এবং পরিসংখ্যান আদানপ্রদান করা হবে। পাশাপাশি দুই দেশের প্রতিনিধিদলের যৌথভাবে বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ ব্রিজ এলাকায় নদীর জলপ্রবাহ পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ করার কথা রয়েছে। শুকনো মরসুমে গঙ্গার জলপ্রবাহ কতটা থাকছে, চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশ কতটা জল পাচ্ছে, সেই হিসাব খতিয়ে দেখাই বৈঠকের অন্যতম উদ্দেশ্য। এর আগে গত ২২ মে কলকাতায় দুই দেশের মধ্যে এ সংক্রান্ত শেষ বৈঠক হয়েছিল।
তবে এই বৈঠকের গুরুত্ব শুধুমাত্র জলপ্রবাহের পরিসংখ্যান বিনিময়ে সীমাবদ্ধ নয়। কারণ, বাংলাদেশের তরফে ইতিমধ্যেই নতুন চুক্তিতে অতিরিক্ত নিশ্চয়তার দাবি উঠেছে। ঢাকার বক্তব্য, ভবিষ্যতে চুক্তি নবীকরণ হলে তাতে গ্যারান্টি ক্লজ রাখতে হবে। অর্থাৎ শুকনো মরসুমে বাংলাদেশ যাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল পায়, তার আইনি নিশ্চয়তা দিতে হবে ভারতকে।
বাংলাদেশের দাবি, গঙ্গার উজানে ভারতের বিভিন্ন বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে শুকনো মরসুমে পদ্মায় জলের প্রবাহ কমে যায়। এর প্রভাব পড়ে বাংলাদেশের কৃষি, মৎস্যচাষ এবং পরিবেশের উপর। তবে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিও গুরুত্বপূর্ণ। গঙ্গার জল শুধু দুই দেশের মধ্যে ভাগাভাগির বিষয় নয়। ভারতের উজানের রাজ্যগুলির কৃষি, পানীয় জল, সেচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনও বিবেচনায় রাখতে হবে। ফলে কোনও নতুন চুক্তিতে ভারতের অভ্যন্তরীণ জলসম্পদের প্রয়োজন ও রাজ্যগুলির স্বার্থ উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।
উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সালে প্রথমবার দুই দেশের মধ্যে গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তি হয়েছিল। পরে ১৯৯৬ সালে ৩০ বছরের জন্য নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমান চুক্তিতে ১১ মার্চ থেকে ১০ মে পর্যন্ত শুকনো মরসুমে প্রতি ১০ দিন অন্তর জলপ্রবাহের পরিমাপ করে দুই দেশের মধ্যে জল ভাগের নিয়ম রয়েছে।
এদিকে, দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক দূরত্বও নতুন চুক্তির পথে বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের তরফে আলোচনার প্রস্তুতির কথা জানানো হলেও দিল্লি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করেনি বলে খবর।
সব মিলিয়ে, ঢাকার বৈঠক আপাতত পুরনো চুক্তির হিসাবনিকাশেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ১২ ডিসেম্বরের পর গঙ্গার জলবণ্টন কোন পথে এগোবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা ক্রমশ বাড়ছে। ভারতের কাছে যেমন প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি, তেমনই দেশের কৃষি, সেচ ও পানীয় জলের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নতুন চুক্তির ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে দুই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদিচ্ছা এবং আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য সমাধান খোঁজার উপর।