Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    India in ICC T20 WC: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে লজ্জাজনক হারে আজ বদলাতে পারে দল, কারা নামতে পারেন মাঠে?

    ভারতের ব্যাটিং কোচ বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না যে টপ অর্ডারে তিন বাঁ হাতি ব্যাটার থাকা কোনও সমস্যার বিষয়।' তবে ভারত এই টুর্নামেন্টে প্রায় সব ম্যাচেই প্রথম ওভারেই একটি করে উইকেট হারিয়েছে।

    Published on: Feb 26, 2026 2:06 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আজ সুপার ৮ পর্বে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ভারতের 'ডু অর ডাই' ম্যাচ রয়েছে। এই ম্যাচটি হেরে গেলেই ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাবে। আর এই ম্য়াচে জয়ী হলে সেমিফাইনালের দৌড়ে থাকবে ভারত। টিম ইন্ডিয়াকে নকআউটে পৌঁছানোর জন্য শুধু জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে শুধু জিতলেই হবে না, এই ম্যাচটি বড় ব্যবধানে জিততে হবে তাদের। এই ম্যাচটি টিম ইন্ডিয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এমন পরিস্থিতিতে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও কোচ গৌতম গম্ভীর প্লেয়িং ইলেভেনে দুটি পরিবর্তন আনতে পারেন।

    আজ সুপার ৮ পর্বে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ভারতের 'ডু অর ডাই' ম্যাচ রয়েছে। (HT_PRINT)
    আজ সুপার ৮ পর্বে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ভারতের 'ডু অর ডাই' ম্যাচ রয়েছে। (HT_PRINT)

    টপ অর্ডারে তিনজন বাঁ হাতের ব্যাটার থাকায় ভারতের বিপক্ষে একই ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামছে প্রতিপক্ষ দল। এমন পরিস্থিতিতে টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডারে পরিবর্তন আসতে পারে। ভারতীয় ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক নিশ্চিত করেছেন যে ওপেনিং জুটি নিয়ে অভ্যন্তরীণভাবে আলোচনা চলছে। ম্যাচের আগে সিতাংশু কোটাক সাংবাদিকদের বলেন, 'হ্যাঁ, পরিবর্তন আসতে পারে। এবং স্পষ্টতই, এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমরা আলোচনা করছি। কারণ দলে দু'জন বাম হাতি ওপেনার রয়েছেন, তিন নম্বরেও বাঁহাতি ব্যাটার আছেন।' এই আবহে সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে যে দলের অন্দরে চর্চা চলছে, তা স্পষ্ট হয়েছে।

    ভারতের ব্যাটিং কোচ বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না যে টপ অর্ডারে তিন বাঁ হাতি ব্যাটার থাকা কোনও সমস্যার বিষয়।' তবে ভারত এই টুর্নামেন্টে প্রায় সব ম্যাচেই প্রথম ওভারেই একটি করে উইকেট হারিয়েছে। তাই যে কোনও দলই বাঁ হাতি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করে আসছে। এই আবহে আজকের ম্যাচে দলে ফিরতে পারেন সঞ্জু স্যামসন। তিনি অভিষেক শর্মার সাথে ইনিংস ওপেন করতে পারেন, এই আবহে ইশান কিষাণ ৩ নম্বরে খেলতে পারেন। আজকের ম্যাচে রিঙ্কু সিং না থাকলে তাঁর জায়গায় স্যামসন আসতে পারেন। না হলে তিলক বর্মাকে বাইরে বসতে হতে পারে।' এদিকে ওয়াশিংটন সুন্দরের বদলে দলে ফিরবেন অক্ষর প্যাটেল। এই আবহে ভারতের সম্ভাব্য একাদশ- অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, ইশান কিষাণ, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পাণ্ডিয়া, শিবম দুবে, রিঙ্কু সিং, তিলক বর্মা, অক্ষর প্যাটেল, বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং।

    recommendedIcon
    News/News/India In ICC T20 WC: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে লজ্জাজনক হারে আজ বদলাতে পারে দল, কারা নামতে পারেন মাঠে?
    News/News/India In ICC T20 WC: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে লজ্জাজনক হারে আজ বদলাতে পারে দল, কারা নামতে পারেন মাঠে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes