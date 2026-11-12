Indian Visa Rule Change: ভারতীয় ভিসা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ১৩ থেকে কমে ৯টি ক্যাটাগরি

Indian Visa Rule Change: ভারতীয় ভিসা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ১৩ থেকে কমে ৯টি ক্যাটাগরি
ভারতীয় ভিসা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ভিসার মূল ক্যাটাগরির সংখ্যা ১৩ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৯। পাশাপাশি উপক্যাটাগরির সংখ্যা ৪৯ থেকে কমিয়ে ২৩ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভিসার আবেদনপত্রে যে তথ্যগুলি পূরণ করতে হয়, তার সংখ্যাও প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।
বিদেশি পর্যটক, পড়ুয়া, চিকিৎসা করাতে আসা রোগী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের জন্য ভারতের ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতীয় ভিসা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ভিসার মূল ক্যাটাগরির সংখ্যা ১৩ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৯। পাশাপাশি উপক্যাটাগরির সংখ্যা ৪৯ থেকে কমিয়ে ২৩ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভিসার আবেদনপত্রে যে তথ্যগুলি পূরণ করতে হয়, তার সংখ্যাও প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, এর ফলে বিদেশি নাগরিকদের ভিসার আবেদন করতে কম সময় লাগবে এবং গোটা প্রক্রিয়া আরও সহজ ও দ্রুত হবে।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ২৭ আগস্ট থেকেই ভিসার ক্যাটাগরি পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। গত ১১ নভেম্বর এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত জানায় সরকার। এর আগে ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে ভারতে ভিসার মূল ক্যাটাগরির সংখ্যা ২২ থেকে কমিয়ে ১৩ করা হয়েছিল। এবার দ্বিতীয় দফায় সেই সংখ্যা আরও কমানো হল। একই ধরনের ভ্রমণের উদ্দেশ্যে একাধিক ভিসা ক্যাটাগরি থাকায় বিদেশিদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হত। সেই সমস্যা দূর করতেই এই পদক্ষেপ।
নতুন ব্যবস্থায় মোট ৯টি মূল ভিসা ক্যাটাগরি থাকছে। সেগুলি হল বিজনেস ভিসা, ডিপ্লোম্যাটিক ভিসা, ওয়ার্ক ভিসা, জার্নালিস্ট ভিসা, মেডিক্যাল ভিসা, অফিশিয়াল ভিসা, স্টুডেন্ট ভিসা, ভিজিটর ভিসা এবং মিসলেনিয়াস ভিসা।
এই পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এতদিনের ট্যুরিস্ট ভিসার নাম বদলে করা হয়েছে ভিজিটর ভিসা। এই ভিসাকে আবার V-1 ও V-2, এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। V-1 ভিসার মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি ভ্রমণের পাশাপাশি ব্যবসায়িক বৈঠক, চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া, ওয়েলনেস রিট্রিট এবং ভারতীয় ভাষা, সংগীত ও শিল্পকলার স্বল্পমেয়াদি কোর্স করা যাবে। এই ভিসার মেয়াদ ৩০ দিন এবং এতে একাধিকবার ভারতে প্রবেশের সুযোগ থাকবে। অন্যদিকে, V-2 ভিসার মেয়াদ হবে প্রয়োজন অনুযায়ী ১, ৫ অথবা ১০ বছর। পর্বতারোহণের জন্য ছয় মাসের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।
ব্যবসায়ীদের জন্যও রয়েছে বিশেষ সুবিধা। বিজনেস ভিসাকে B-1 এবং B-2, এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। B-1 ভিসায় দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসা এবং ভারতে শিল্প বা বাণিজ্যিক উদ্যোগ গড়ে তোলার সুযোগ থাকবে। B-2 ভিসা দেওয়া হবে স্বল্পমেয়াদি চুক্তিভিত্তিক ব্যবসা, সম্মেলন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সিনেমা তৈরির মতো কাজের জন্য। ভারতীয় সংস্থায় কারখানা স্থাপন, প্রযুক্তিগত সহায়তা, যন্ত্রপাতি চালু করা এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণের কাজে আসা বিদেশি বিশেষজ্ঞদের জন্যও বিশেষ সংস্থান রাখা হয়েছে।
পড়ুয়াদের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। স্টুডেন্ট ভিসাকে S-1 ও S-2, এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্কুল, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়াশোনার জন্য S-1 এবং গবেষক, পিএইচডি পড়ুয়া, ইন্টার্নশিপ ও এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের জন্য S-2 ভিসা দেওয়া হবে। Study in India পোর্টালের মাধ্যমে ভর্তি হওয়া বিদেশি পড়ুয়ারা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর অথবা কোর্সের মেয়াদ অনুযায়ী ই-ভিসা পেতে পারেন।
চিকিৎসার জন্য ভারতে আসা বিদেশিদের সুবিধার্থে মেডিক্যাল ভিসার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। সাধারণ চিকিৎসার জন্য M-1 এবং আয়ুর্বেদ, যোগসহ AYUSH পদ্ধতিতে চিকিৎসার জন্য M-3 ভিসার ব্যবস্থা থাকছে। দুটির ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে এক বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা দেওয়া হবে। রোগীর সঙ্গে আসা পরিচর্যাকারীদের জন্যও আলাদা ভিসার ব্যবস্থা রয়েছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দাবি, বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা বাড়ানো, ভারতে চিকিৎসা পর্যটনকে উৎসাহ দেওয়া এবং বিদেশি পড়ুয়াদের আকৃষ্ট করাই এই নয়া ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানে ১৭২টি দেশের নাগরিকদের জন্য ই-ভিসার সুবিধা রয়েছে। নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভিসা সংক্রান্ত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা আপডেট করছে মন্ত্রক। চলতি বছরের শেষের মধ্যে নতুন নিয়মে ভিসা দেওয়া শুরু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, বিদেশিদের কাছে ভারতকে পর্যটন, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং ব্যবসার আরও আকর্ষণীয় গন্তব্য করে তুলতেই বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More