    US-র ডাকে সায়! 'প্যাক্স সিলিকা'-য় যোগদান ভারতের, কী কী সুবিধা পাবে নয়াদিল্লি?

    অস্ট্রেলিয়া, গ্রিস, ইজরায়েল, জাপান, কাতার, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ব্রিটেন-সহ অংশীদার দেশগুলির সঙ্গে ওয়াশিংটনে প্যাক্স সিলিকা শীর্ষ সম্মেলনে এই উদ্যোগটি চালু করা হয়েছিল।

    Published on: Feb 20, 2026 8:32 PM IST
    By Sahara Islam
    শুক্রবার মার্কিন নেতৃত্বাধীন কৌশলগত জোট 'প্যাক্স সিলিকা'য় যোগদানের জন্য ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছে ভারত। যার লক্ষ্য হল-গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য স্থিতিস্থাপক সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করা।

    'প্যাক্স সিলিকা'য় যোগদান ভারতের (সৌজন্যে টুইটার)
    'প্যাক্স সিলিকা' খনিজ পদার্থ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য একটি নিরাপদ এবং উদ্ভাবন-চালিত সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরির জন্য পরিকল্পিত কাঠামোতে ভারতের আনুষ্ঠানিক প্রবেশকে চিহ্নিত করে। এই উদ্যোগটি প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূল সম্পদগুলিতে নিরাপদ অ্যাক্সেস প্রচারের লক্ষ্যে কাজ করে। নয়া দিল্লিতে 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট'-এর শেষ দিনে এই ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সম্মেলনে ২০ জনেরও বেশি রাষ্ট্রপ্রধান, ৬০ জনেরও বেশি মন্ত্রী এবং ৫০০ জন বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নেতা, ১০০ টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন। গত মাসে, ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর, কৌশলগত জোটে যোগদানের জন্য নয়াদিল্লিকে আমন্ত্রণ জানানোর ঘোষণা করেছিলেন।

    এদিন ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরের পর কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, 'বিশ্ব ভারতকে বিশ্বাস করে... আমাদের একটি বিশাল প্রতিভাবান পুল রয়েছে এবং আমরা আমাদের বিদেশ নীতি এমনভাবে পরিচালনা করি যা এই বিশ্বাস তৈরি করে। এর অংশ হিসেবে, আজ প্যাক্স সিলিকা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ শৃঙ্খল এবং উৎপাদন এবং চিপ ডিজাইনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি আরও বলেন, 'দশটি প্ল্যান্ট হয়েগিয়েছে এবং শীঘ্রই প্রথম সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করবে। সেই প্রেক্ষাপটে, আজ ভারতে সবচেয়ে উন্নত দুই-ন্যানোমিটার চিপ ডিজাইন করা হচ্ছে। ভারতে একটি সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠছে (এবং) প্যাক্স সিলিকা এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে...।' অন্যদিকে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর বলেন, 'আমরা ভারতকে স্বাগত জানাই... প্যাক্স সিলিকা একটি মুক্ত সমাজের কথা... এটি বেঙ্গালুরুতে নাকি নজরদারি রাজ্যগুলিতে উদ্ভাবন ঘটে কিনা তা নিয়ে, যেখানে তারা তাদের জনগণকে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে। আমরা স্বাধীনতা... অংশীদারিত্ব... শক্তি বেছে নিই। এবং আজ, প্যাক্স সিলিকায় ভারতের যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা জয়ের পথে বেছে নিয়েছি।' সম্পর্কের টানাপোড়েনের পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটনের একটি প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার এবং আরও বেশ কয়েকটি উদ্যোগ এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

    ‘প্যাক্স সিলিকা’ কী?

    ‘প্যাক্স সিলিকা’ জোটের মাথায় রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়াও রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, গ্রিস, ইজরায়েল, জাপান, কাতার, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রিটেন এবং সংযুক্ত আবর আমিরশাহি। সেই তালিকায় জুড়ে গেল ভারতের নাম। অস্ট্রেলিয়া, গ্রিস, ইজরায়েল, জাপান, কাতার, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ব্রিটেন-সহ অংশীদার দেশগুলির সঙ্গে ওয়াশিংটনে প্যাক্স সিলিকা শীর্ষ সম্মেলনে এই উদ্যোগটি চালু করা হয়েছিল। প্যাক্স সিলিকা হল এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে কাঁচামাল অর্থাৎ বিরল খনিজ থেকে শুরু করে চিপ তৈরি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এবং লজিস্টিকস- পুরো ব্যবস্থাটিই থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলির নিয়ন্ত্রণে। মার্কিন বিদেশ দফতরের মতে, এই জোটের মূল উদ্দেশ্য হল- প্রযুক্তির জন্য কোনও ‘জবরদস্তির শিকার’ না হওয়া। অর্থাৎ, চিন বা অন্য কোনও দেশ যাতে চিপ সরবরাহ না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলিকে ব্ল্যাকমেইল করতে না পারে।

    শুক্রবার স্বাক্ষর হওয়া ঘোষণাপত্রে যেমন কাঁচামালের সরবরাহ শৃঙ্খল মজবুত করার কথা বলা হয়েছে, তেমনই উল্লেখ রয়েছে সেমিকন্ডার এবং এআই পরিকাঠামোর কথা। অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা কী ভাবে বাড়বে, তার রূপরেখাও রয়েছে এই ঘোষণাপত্রে। ঘোষণাপত্রে কাঁচামাল থেকে শুরু করে সেমিকন্ডাক্টর এবং এআই পরিকাঠামো পর্যন্ত সরবরাহ শৃঙ্খলে গভীর অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার জন্য একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে, পাশাপাশি পারস্পরিক সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। প্যাক্স সিলিকার অন্যতম মূল স্তম্ভ হল অংশীদার দেশগুলিতে এআই-চালিত বৃদ্ধিকে চালিত করার জন্য একটি টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করা।

