Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ISI linked arrested: ‘অপারেশন সিঁদুর ২.০’ নিয়ে সেনাপ্রধানের হুঙ্কার, ওদিকে, ISI, দাউদ-যোগের ৯ জনের পর্দাফাঁস! ছক কী ছিল?

    পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে দিল্লি, মুম্বই ও পাঞ্জাবের যোগসূত্র রয়েছে। তদন্তকালে প্রাপ্ত তথ্যে কিছু বিদেশি নাগরিকের জড়িত থাকার ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়েছে।

    Published on: May 30, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০২৫ সালে পহেলগাঁওতে পাকিস্তানি জঙ্গিদের হামলার পর পাকিস্তানে ভারতীয় সেনা পাল্টা হামলা করে, যে অভিযান ‘অপারেশন সিঁদুর’ নামে পরিচিত। এবার ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেলপ উপেন্দ্র দ্বিবেদী হুঁশিয়ারির সুর চড়িয়ে সাফ বলেছেন, ‘ভারত অপারেশন সিঁদুর ২.০র প্রস্তুতি করছে’। শনিবার এক অনুষ্ঠানে একথা জানান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। এদিকে, সেই শনিবারই দিল্লি পুলিশের তৎপরতায় পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ও দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে যোগ থাকা(এমনই অভিযোগ রয়েছে) ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

    ‘অপারেশন সিঁদুর ২.০’ নিয়ে সেনাপ্রধানের হুঙ্কার, ওদিকে, ISI, দাউদ-যোগের ৯ জনের পর্দাফাঁস! ছক কী ছিল? (PTI) (HT_PRINT)
    ‘অপারেশন সিঁদুর ২.০’ নিয়ে সেনাপ্রধানের হুঙ্কার, ওদিকে, ISI, দাউদ-যোগের ৯ জনের পর্দাফাঁস! ছক কী ছিল? (PTI) (HT_PRINT)

    দিল্লিতে পুলিশের বড়সড় অভিযানে আইএসআই ও দাউদ ঘনিষ্ঠ ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে এক নেপালি নাগিরকও রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে দিল্লি, মুম্বই ও পাঞ্জাবের যোগসূত্র রয়েছে। তদন্তকালে প্রাপ্ত তথ্যে কিছু বিদেশি নাগরিকের জড়িত থাকার ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, অভিযুক্তরা ভারতের বিভিন্ন অংশে বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল।জানা যাচ্ছে, ধৃতদের গোপন নাশকতার ছক ছিল। স্পেশাল সেল জানিয়েছে, দলটিকে দেশজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও কৌশলগত স্থাপনা, নিরাপত্তা কর্মী এবং ধর্মীয় স্থানগুলোকে টার্গেট করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। তদন্তকারীরা দেখেছেন যে সন্দেহভাজন লক্ষ্যবস্তুগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পারমাণবিক স্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিমানবন্দর, রেল স্টেশন এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত ছিল। অভিযান চলাকালে পুলিশ অভিযুক্তদের কাছ থেকে গ্রেনেড, বিস্ফোরক দ্রব্য ও বেশ কয়েকটি অত্যাধুনিক অস্ত্র উদ্ধার করে।

    এদিকে, শনিবার মহারাষ্ট্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন,' অপারেশন সিঁদুর এখনও চলছে। সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতি চলছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং তিন বাহিনীই অপারেশন সিঁদুর ২.০-এর জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে, যদি তা অনুষ্ঠিত হয়।' তিনি বলেন, ‘বর্তমানে, আমরা তিনটি বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর দিকে নজর দিচ্ছি এবং পরবর্তী যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছি... যুদ্ধক্ষেত্র ২৪ ঘণ্টা, ৭ দিনই এতটাই স্বচ্ছ থাকে যে প্রতিটি গতিবিধি অপর পক্ষের কাছে জানা থাকে, তাই আমাদের সৈন্য মোতায়েন, ব্যবহার এবং আমাদের সেনাদের পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষার বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।’

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/News/ISI Linked Arrested: ‘অপারেশন সিঁদুর ২.০’ নিয়ে সেনাপ্রধানের হুঙ্কার, ওদিকে, ISI, দাউদ-যোগের ৯ জনের পর্দাফাঁস! ছক কী ছিল?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes