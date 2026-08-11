তারেককে আমন্ত্রণ নিয়ে মুখ খুলল দিল্লি! হাসিনা থেকে হাদি ইস্যুতে MEA সাফ জানাল…

তারেককে আমন্ত্রণ নিয়ে মুখ খুলল দিল্লি! হাসিনা থেকে হাদি ইস্যুতে MEA সাফ জানাল…
তারেক রহমানকে ভারতে আমন্ত্রণ নিয়ে এদিন দিল্লি স্পষ্ট জানিয়েছে,'আমরা ব্রিকস আউটরিচ সেশনের পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সফরের জন্যও (তারেককে) আমন্ত্রণ জানিয়েছি।'
বাংলাদেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারতে সফর করবেন কি না, তা নিয়ে জল্পনার মাঝেই সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ ইস্যুতে ভারত নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে। এছাড়াও গত ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে ওসমান হাদির মৃত্যু ঘিরেও দিল্লি নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করেছে।
ভারত, বাংলাদেশ সীমান্তে আজও রয়েছে চাঞ্চল্যের খবর। জানা গিয়েছে, ভারতের নদিয়া সীমান্ত থেকে দুই ভারতীয়কে এদিন অপহরণ করে নিয়ে যায় বাংলাদেশিরা। বিএসএফর হাতে এক বাংলাদেশি ধরা পড়ার পর, তাঁকে ছাড়াতেই ভারতীয়দের পাল্টা অপহরণ করা হয়েছিল বলে খবর। পরে যদিও তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। সীমান্তে যখন এমন এক পরিস্থিতি, তখন ভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক আঙিনায় জল্পনা রয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর ঘিরে। তারেক রহমানকে ভারতে আমন্ত্রণ নিয়ে এদিন দিল্লি স্পষ্ট জানিয়েছে,'আমরা ব্রিকস আউটরিচ সেশনের পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সফরের জন্যও (তারেককে) আমন্ত্রণ জানিয়েছি।' এদিকে, গত ৫ আগস্ট দিল্লিতে এক ইভেন্টে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কণ্ঠস্বর প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে ঢাকা। এরপরই তারেক রহমানের ভারত সফর ঘিরে জল্পনার পারদ চড়ে। সোমবারই বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী দেখা করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে। সেই সাক্ষাতের পরই এদিন দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ ইস্যু নিয়ে মুখ খোলে ভারত। এই প্রত্যর্পণ চেয়ে বহু আগে থেকেই ঢাকা আর্জি জানিয়েছে ভারতকে, দাবি বাংলাদেশের। পাশাপাশি ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের নিয়েও দিল্লি নিজের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে।
বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেন,' আমাদের হাইকমিশনার গতকাল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন আর দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।' এরপর তিনি বলেন,' হাদির বিষয়ে আমি জানিয়ে দিয়েছি যে, এটা আইনি বিষয়, এর তদন্ত এখনও চলছে। আর প্রত্যর্পণের (শেখ হাসিনার) যে বিষয়টি বলছেন, আমি আগেও বলেছি যে, এই বিষয়ে আমাদের অবস্থান খুবই পরিষ্কার। আমরা বিষয়টি দেখছি আমাদের একটি প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।'
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More