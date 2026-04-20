India Russia Defence Pact Details: ৫ যুদ্ধজাহাজ, ৩০০০ সেনা মোতায়েন করা যাবে একবারে! প্রতিরক্ষা চুক্তি ভারত-রাশিয়ার

India Russia Defence Pact Details: ৫ যুদ্ধজাহাজ, ৩০০০ সেনা মোতায়েন করা যাবে একবারে! প্রতিরক্ষা চুক্তি ভারত-রাশিয়ার
India-Russia Defence Pact Details: ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে নতুন এক সামরিক চুক্তি কার্যকর হয়েছে বলে জানা গেল একাধিক রিপোর্টে। এই চুক্তির অধীনে দুই দেশই এখন একে অপরের জমিতে সেনা, যুদ্ধজাহাজ ও সামরিক বিমান মোতায়েন করতে পারবে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায় ভারত ও রাশিয়া একে অপরের দেশে একবারে সর্বোচ্চ ৩ হাজার সেনা, ৫টি যুদ্ধজাহাজ এবং ১০টি সামরিক বিমান মোতায়েন করতে পারবে। দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একে একটি নতুন অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
রাশিয়ার রিপোর্ট অনুসারে, নতুন এই চুক্তিটি ১২ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে। রাশিয়ায় এই চুক্তিটি অনুমোদনের জন্য ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে একটি আইন পাস করানো হয়েছিল। এই প্রতিরক্ষা চুক্তিটি আপাতত ৫ বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। পারস্পরিক সম্মতিতে চুক্তিটির মেয়াদ আরও ৫ বছরের জন্য বাড়ানো যেতে পারে। এই চুক্তির আওতায় উভয় দেশই একে অপরের সামরিক ঘাঁটি ও বন্দর ব্যবহার করতে পারবে। এই আবহে রাশিয়ার আর্কটিক অঞ্চলের ঘাঁটিগুলিতে প্রবেশাধিকার পাবে ভারত। রাশিয়াকেও ভারতের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে।
যৌথ সামরিক মহড়া, প্রশিক্ষণের কথাও রয়েছে এই চুক্তিতে। এই চুক্তির অধীনে ভারত বা রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজগুলি একে অপরের দেশের বন্দরে যেতে পারবে। কোনও জাহাজের মেরামতির প্রয়োজন হলে একে অপরের বন্দরে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। এছাড়া কোনও দেশের জাহাজের খাদ্য বা জলের প্রয়োজন হলে অপর দেশের বন্দরে গিয়ে তা সংগ্রহ করতে পারবে। এরই সঙ্গে প্রযুক্তিগত ভাবেও পরস্পরকে সাহায্য করার কথা উল্লেখ করা আছে চুক্তিতে। এদিকে সামরিক বিমানের ক্ষেত্রে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল, নেভিগেশন সিস্টেম ও প্রয়োজনীয় ফ্লাইট তথ্য সরবরাহের কথা বলা হয়েছে চুক্তিতে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য দুই দেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করা। ভারতের কাছে থাকা রাশিয়ার অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এই চুক্তি বেশ সহায়ক হবে।
