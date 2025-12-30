Edit Profile
    India buying carbine and torpedoes: ৪.২৫ লাখ কার্বাইন, সাবমেরিনের ৪৮ টর্পেডো- বাংলাদেশ সংঘাতের মধ্যে বড় পদক্ষে ভারত

    প্রায় সাড়ে চার লাখ কার্বাইন ও ৪৮ টর্পেডোর জন্য ৪,৬৬৬ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষর করল ভারত সরকার। ভারতীয় সেনা এবং ভারতীয় নৌসেনার জন্য শুধু 'ক্লোজ কোয়ার্টার ব্যাটল কার্বাইন' কেনা হবে ৪.২৫ লাখের বেশি। সাবমেরিনের জন্য ৪৮টি ভারী টর্পেডো কেনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

    Published on: Dec 30, 2025 9:59 PM IST
    By Ayan Das
    প্রায় সাড়ে চার লাখ কার্বাইন ও ৪৮ টর্পেডোর জন্য ৪,৬৬৬ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষর করল ভারত সরকার। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতীয় সেনা এবং ভারতীয় নৌসেনার জন্য শুধু 'ক্লোজ কোয়ার্টার ব্যাটল কার্বাইন' কেনা হবে ৪.২৫ লাখের বেশি। সেজন্য দুটি সংস্থার সঙ্গে ২,৭৭০ কোটি টাকার চুক্তি করা হয়েছে। আর নৌসেনার কাবেরী গোত্রের সাবমেরিনের জন্য ৪৮টি ভারী টর্পেডো কেনার জন্য যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে, সেটার মূল্য ১,৮৯৬ কোটি টাকার মতো। সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে ২০২৮ সালের এপ্রিল থেকে সেই টর্পেডো আসতে শুরু করবে। আর ২০৩০ সালের গোড়ার দিকের মধ্যেই ৪৮টি টর্পেডোই ভারতীয় নৌসেনার হাতে চলে আসবে বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে আশাপ্রকাশ করা হয়েছে।

    প্রায় সাড়ে চার লাখ কার্বাইন ও ৪৮ টর্পেডোর জন্য ৪,৬৬৬ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষর করল ভারত সরকার। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি এবং এক্স @rashtrapatibhvn)
    প্রায় সাড়ে চার লাখ কার্বাইন ও ৪৮ টর্পেডোর জন্য ৪,৬৬৬ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষর করল ভারত সরকার। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি এবং এক্স @rashtrapatibhvn)

    সেই জোড়া চুক্তির ফলে কী লাভ হবে?

    পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যেই সামরিক দিক থেকে ভারতকে নিজেদের হাত মজবুত করতে হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, পাকিস্তানের সঙ্গে কখন যে সরাসরি সংঘাত শুরু হয়ে যাবে, তা কেউই জানে না। তাই সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। আবার বাংলাদেশেও (ভারত-বিরোধীদের দাপট বেড়েছে) যে পরিস্থিতি, তাতে পূর্বদিকেও বাড়তি নজর রাখতে হবে ভারতকে। আর চিন তো আছেই। সেইসব বিষয়ের মাথায় রেখেই স্থলপথ এবং জলপথে সামরিক বাহিনীর হাত মজবুত করতে জোড়া চুক্তি স্বাক্ষর করল ভারত।

    সেনা থেকে নৌসেনা- হাত মজবুত হবে ভারতের

    বিশেষজ্ঞদের মতে, কার্বাইনের ফলে সেনা এবং নৌসেনা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। অপারেশনের সময় হাত মজবুত হবে জওয়ানদের। তাঁরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন। আর দক্ষতার সঙ্গে হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকার ফলে ভারতীয় জওয়ানদের ভয়ে শত্রুদের হাল আরও খারাপ হয়ে যাবে। আবার বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরে দাপট বজায় রাখতে এখন সাবমেরিনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। আর সাবমেরিনের জন্য টর্পেডো প্রয়োজন। ফলে জোড়া চুক্তি অত্যন্ত ভেবেচিন্তে স্বাক্ষর করা হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

    ১.৮২ লাখ কোটি টাকার চুক্তি করে ফেলেছে ভারত

    তবে শুধু একটা বিচ্ছিন্ন চুক্তি নয়, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সামরিক বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের জন্য এখনও পর্যন্ত ১.৮২ লাখ কোটি টাকার বেশি চক্তি স্বাক্ষর করেছে ভারত সরকার।

    India buying carbine and torpedoes: ৪.২৫ লাখ কার্বাইন, সাবমেরিনের ৪৮ টর্পেডো- বাংলাদেশ সংঘাতের মধ্যে বড় পদক্ষে ভারত
