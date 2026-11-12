India slams Pakistan in FATF Meet: FATF বৈঠকে পাকিস্তানকে চাপে ফেলল ভারত! সরব মাসুদ আজহারকে নিয়ে

India slams Pakistan in FATF Meet: FATF বৈঠকে পাকিস্তানকে চাপে ফেলল ভারত! সরব মাসুদ আজহারকে নিয়ে
গত ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবর ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় FATF-এর প্লেনারি বৈঠক। ব্রিটেনের প্রেসিডেন্সিতে প্রথম এই বৈঠকে বিশ্বের ২০০-র বেশি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সেখানেই পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তোলে ভারত।
সন্ত্রাসবাদে মদত এবং জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ না করার অভিযোগে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফের পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাল ভারত। এবার Financial Action Task Force বা FATF-এর গুরুত্বপূর্ণ প্লেনারি বৈঠকে ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে সরব হল নয়াদিল্লি। ভারতের অভিযোগ, সন্ত্রাসবাদে অর্থের জোগান বন্ধ করা এবং রাষ্ট্রসংঘের তালিকাভুক্ত জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে পাকিস্তান ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। বিশেষ করে জইশ-ই-মহম্মদের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ আজহারের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ না করার বিষয়টি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরেছে ভারত। ফলে ২০২২ সালে FATF-এর ধূসর তালিকা বা Grey List থেকে বেরিয়ে আসা পাকিস্তানকে ঘিরে নতুন করে আন্তর্জাতিক নজরদারির দাবি জোরালো হতে পারে।
গত ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবর ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় FATF-এর প্লেনারি বৈঠক। ব্রিটেনের প্রেসিডেন্সিতে প্রথম এই বৈঠকে বিশ্বের ২০০-র বেশি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সেখানেই পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তোলে ভারত। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈঠকে উপস্থিত ভারতীয় প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রসংঘের তালিকাভুক্ত জঙ্গি এবং জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের নিষ্ক্রিয়তার বিষয়টি তুলে ধরেন।
কেন মাসুদ আজহারকে ঘিরে এতটা সরব ভারত? এর পিছনে রয়েছে আফগানিস্তান সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পাকিস্তানের তরফে দাবি করা হয়েছিল, মাসুদ আজহার আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু তালিবান সরকারের প্রতিনিধিরা সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, মাসুদ আজহার আফগানিস্তানে নেই। এই অবস্থায় ভারতের প্রশ্ন, পাকিস্তান যদি সত্যিই নিজেদের মাটিতে জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তাহলে মাসুদ আজহারের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করেছে ইসলামাবাদ? ভারতীয় প্রতিনিধিদের মতে, রাষ্ট্রসংঘের নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে শুধু কাগজে-কলমে ব্যবস্থা নিলে চলবে না, বাস্তবেও কার্যকর পদক্ষেপ করতে হবে।
উল্লেখ্য, ২০০১ সালের সংসদ হামলা, ২০১৬ সালের পাঠানকোট বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা এবং ২০১৯ সালের পুলওয়ামা জঙ্গি হামলার সঙ্গে জইশ-ই-মহম্মদের নাম জড়িয়েছে। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ আজহারকে ২০১৯ সালের মে মাসে রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পদক্ষেপ নিয়ে ভারতের প্রশ্ন আন্তর্জাতিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।
এদিকে বৈঠক শেষে FATF প্রেসিডেন্ট গাইলস থমসন জানান, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদে অর্থের জোগান বন্ধ করার ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ এগিয়ে নিয়ে যেতে এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিং বা APG-র সঙ্গে কাজ করছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে APG-র পরবর্তী মূল্যায়নে পাকিস্তানের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। তবে বৈঠকে পাকিস্তান নিয়ে কী আলোচনা হয়েছে, তা প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, প্লেনারির অভ্যন্তরীণ আলোচনা গোপনীয়।
প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে সন্ত্রাসবাদে অর্থের জোগান এবং আর্থিক অনিয়ম রুখতে ব্যর্থতার অভিযোগে পাকিস্তানকে FATF-এর Grey List-এ রাখা হয়েছিল। জইশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবার মতো সংগঠনের আর্থিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগও ছিল। ২০২২ সালের অক্টোবরে ৩৪ দফা কর্মপরিকল্পনা পূরণের পর পাকিস্তানকে সেই তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে FATF-এর আঞ্চলিক সংস্থা APG-র সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার শর্ত ছিল।
এখন প্রশ্ন, ভারতের নতুন অভিযোগের পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফের কড়া পদক্ষেপ করবে FATF? উল্লেখ্য, অক্টোবরের সর্বশেষ প্লেনারি বৈঠকে পাকিস্তানকে পুনরায় Grey List-এ ফেরানোর কোনও আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। তবে আগামী মূল্যায়নে ইসলামাবাদের সন্ত্রাসবাদবিরোধী পদক্ষেপ কতটা কার্যকর, তা পরীক্ষা করা হবে। ভারতের কূটনৈতিক চাপ সেই মূল্যায়নে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর আন্তর্জাতিক মহলের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More