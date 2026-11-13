IND vs NZ ODI: শূন্য রানে সাজঘরে 'রো-কো!' ২৬ বছরে সবচেয়ে বড় হার ভারতের, নিউজিল্যান্ডের কাছে ৮৯-তেই শেষ ইনিংস

IND vs NZ ODI: শূন্য রানে সাজঘরে 'রো-কো!' ২৬ বছরে সবচেয়ে বড় হার ভারতের, নিউজিল্যান্ডের কাছে ৮৯-তেই শেষ ইনিংস
IND vs NZ ODI: ৩৪ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ে পড়ে ভারত। নিউজিল্যান্ডের পেসার ম্যাট হেনরির প্রথম ওভারেই কোনও রান না করে সাজঘরে ফেরেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং দলের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার।
IND vs NZ ODI: অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের (Indian Cricket Team) ওয়ানডে আধিপত্যের মূল স্তম্ভ টপ অর্ডার। চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ের দিনেও অন্তত একটা বাউন্ডারি, নিদেনপক্ষে একটা ওয়াইড বা সিঙ্গলস নিয়ে খাতা খুলত দল। তৃতীয় উইকেট পড়ার আগে চূড়ান্ত লজ্জা নিবারণের জন্য থাকত ন্যূনতম একটা পুঁজি। কিন্তু মাউন্ট মাউঙ্গানুইয়ের বে ওভালে মাত্র ছ'টা ডেলিভারিতে ধুলোয় মিশে গেল ৫২ বছরের সেই গর্বের ইতিহাস। নিউজিল্যান্ডের (New Zealand Cricket Team) বিরুদ্ধে চতুর্থ একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ২৪৪ রানে হারল ভারত। শুক্রবার মাত্র ৮৯ রানে অলআউট হয়ে যায় ভারতীয় দল। একদিনের ক্রিকেটে ২৬ বছরের মধ্যে এটাই ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হার। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে এই জয়ের ফলে ব্যবধান ২-১ করল নিউজিল্যান্ড। সিরিজে আর একটি ম্যাচ বাকি।
এদিন শুভমান গিল না থাকায় এই ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেন শ্রেয়স আইয়ার। টসে জিতে ভারত নিউজিল্যান্ডকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩৩৩ রান করে অলআউট হয় কিউয়িরা। ওপেনার উইল ইয়ং করেন কেরিয়ারের সর্বোচ্চ ১২৫ রান। মাত্র পাঁচ রানে আউট হতে পারতেন উইল ইয়ং। কিন্তু ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই পরপর দু’টি বলে রোহিত শর্মা ও ঈশান কিষান ক্যাচ ফেলে জীবনদান করেন তাঁকে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বড় রান করেন ইয়ং। অন্য ওপেনার টিম সাইফার্ট ৪৮ বলে ৫৮ রান করে নিউজিল্যান্ডকে ভালো শুরু এনে দেন। পরে ঈশান কিষানের দুরন্ত ক্যাচে তাঁর ইনিংস শেষ হয়। ফিন অ্যালেন ৩০ বলে ৪১ রান করেন। রোহিতের দুরন্ত ক্যাচে পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌঁছেও ফিরতে হয় তাঁকে। শেষ দিকে ভারতের বোলাররা দারুণভাবে ম্যাচে ফিরে আসে, অক্ষর প্যাটেল, আকিব নবি, গুরনূর ব্রার ২টি করে উইকেট নেন। কিন্ত তাতেও ৩৩৩ রান তুলে নেয় কিউয়িরা।
জবাবে ৩৩৪ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ে পড়ে ভারত। নিউজিল্যান্ডের পেসার ম্যাট হেনরির প্রথম ওভারেই কোনও রান না করে সাজঘরে ফেরেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং দলের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম ওভারে ৩ উইকেট নেওয়ার ঘটনা এই নিয়ে তিন বার হল। এক ওভারে তিন উইকেট নিয়ে ভারতকে কার্যত দিশাহারা করে দেন হেনরি। তিন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটারের উইকেট হারিয়ে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি ভারত। ভারতের হয়ে একা লড়াই করেন ঈশান কিষান, ৫৩ বলে ২৭ রান করেন তিনি। কিন্তু ম্যাট হেনরির ৯.৪ ওভারে ২৭ রান দিয়ে ৬ উইকেট আর ম্যাথু ফিশারের ৭ ওভারে ৩১ রান দিয়ে ৩ উইকেটের সামনে দাঁড়াতে পারেনি কেউ, বল হাতে ভারতের হয়ে অক্ষর প্যাটেল ১০ ওভারে ৩৯ রান দিয়ে ২ উইকেট নিলেও ব্যাটিং ব্যর্থতায় ২৪৪ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরে যায় ভারত। শেষ পর্যন্ত ২৬.৪ ওভারে ৮৯ রানে শেষ হয় ইনিংস। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে মাত্র তিনজন দুই অংকের রান করতে পেরেছেন। হেনরি একাই নেন ছ’টি উইকেট।
তবে এত কিছুর পরেও প্রথম দুটি ম্যাচ জেতায় পাঁচ ম্যাচের সিরিজে এখনও ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত (তৃতীয় ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল)। আগামী রবিবার, ১৫ নভেম্বর এই বে ওভালেই সিরিজের ফয়সালা। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা পর সেই ম্যাচে নামার আগে সিরিজ জয়ের চেয়েও, বিনা উইকেটে স্কোরবোর্ডে অন্তত এক রান তোলাটাই হয়তো রোহিত-বিরাটদের কাছে সবচেয়ে বড় মানসিক চ্যালেঞ্জ।
২৬ বছরে বৃহত্তম হার
এই হারের ফলে ২০০০ সালের অক্টোবরের পর একদিনের ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে পরাজয়ের মুখে পড়ল ভারত। সে বার শ্রীলঙ্কার কাছে ২৪৫ রানে হেরেছিল ভারত। একদিনের ক্রিকেটে এটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যবধানে হার। অর্থাৎ, গত ২৬ বছরে রানের নিরিখে এটিই ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে পরাজয় (ODI Records)। ৮৯ রানে গুটিয়ে যাওয়া নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ভারতের সর্বনিম্ন ওয়ানডে স্কোর। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে হ্যামিল্টনে ৯২ রানে অলআউট হওয়ার লজ্জাও এদিন ঢাকা পড়ে গেল। সার্বিকভাবে কিউয়িদের বিরুদ্ধে এটি ভারতের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর (সর্বনিম্ন ২০১০ সালে ডাম্বুলায় ৮৮)। পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে সব মিলিয়ে অষ্টমবার ১০০ রানের গণ্ডি টপকাতে ব্যর্থ হল মেন ইন ব্লু। অন্যদিকে, কিউয়িদের ওয়ানডে ইতিহাসেও এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম জয় (সর্বোচ্চ ২০০৮ সালে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৯০ রানে জয়)।