Asian Games 2026: হকি-ক্রিকেটে সোনা! ৮৫ পদক নিয়ে এশিয়ান গেমসে বাজিমাত ভারতের, দেখে নিন সেরাদের তালিকা

Asian Games 2026: হকি-ক্রিকেটে সোনা! ৮৫ পদক নিয়ে এশিয়ান গেমসে বাজিমাত ভারতের, দেখে নিন সেরাদের তালিকা
Asian Games 2026: বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পদক তালিকায় ভারত প্রথম দশের বাইরে ছিল এবং সোনার সংখ্যা ছিল মাত্র ১০টি। শেষ দুই দিনে অবশ্য ছবিটা দ্রুত বদলে যায়। হকি এবং ক্রিকেট থেকে সোনা আসে। পাশাপাশি তিরন্দাজি, বক্সিং এবং কুস্তিতেও ভারতীয় অ্যাথলিটরা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য পান।
Asian Games 2026: জাপানের আইচি-নাগোয়াতে অনুষ্ঠিত ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসের জমকালো আসর শেষ হয়েছে। প্রতিযোগিতার শেষ তিন দিনে ভারতীয় অ্যাথলেটদের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের ওপর ভর করে পদক তালিকার চতুর্থ স্থানে থেকে অভিযান শেষ করেছে ভারত। সব মিলিয়ে ভারত পেয়েছে ৮৫টি পদক। এর মধ্যে রয়েছে ২১টি সোনা, ২৭টি রুপো এবং ৩৭টি ব্রোঞ্জ পদক। এই ফলের মাধ্যমে ভারত আরও একবার এশিয়ান গেমসে প্রথম পাঁচের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।
তবে আগের এশিয়ান গেমসের তুলনায় এবার ভারতের মোট পদকসংখ্যা ২১টি কম। ২০২২ সালের হাংঝৌ এশিয়ান গেমসে ভারত ১০৬টি পদক জিতেছিল। সেটিই ছিল প্রথমবার, যখন ভারত কোনও এশিয়ান গেমসে ১০০ পদকের গণ্ডি পেরিয়েছিল। এবার সোনার সংখ্যাও হাংঝৌয়ের তুলনায় সাতটি কমেছে। এশিয়ান গেমসের শেষ পর্যায় পর্যন্ত ভারতের অভিযান প্রত্যাশামতো এগোয়নি। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পদক তালিকায় ভারত প্রথম দশের বাইরে ছিল এবং সোনার সংখ্যা ছিল মাত্র ১০টি। শেষ দুই দিনে অবশ্য ছবিটা দ্রুত বদলে যায়। হকি এবং ক্রিকেট থেকে সোনা আসে। পাশাপাশি তিরন্দাজি, বক্সিং এবং কুস্তিতেও ভারতীয় অ্যাথলিটরা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য পান। এই ৮৫টি পদকের মধ্যে একাধিক খেলায় ভারতের উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। তিরন্দাজি, শুটিং, অ্যাথলেটিক্স, বক্সিং, কুস্তি, ক্রিকেট, হকি, কবাডি, গল্ফ, স্কোয়াশ-সহ একাধিক ইভেন্টে ভারতীয়রা পডিয়ামে উঠেছেন।
সোনাজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা
২০২৬ এশিয়ান গেমসে ভারতের সোনাজয়ীদের তালিকায় রয়েছে ক্রিকেট, কাবাডি, হকি, শুটিং, তিরন্দাজি, বক্সিং, কুস্তি ও গলফের খেলোয়াড় এবং দল।
টিম ইন্ডিয়া: ক্রিকেট, মহিলা বিভাগ
কমলজিৎ, সুরুচি সিং: শুটিং, মিক্সড টিম ১০ মিটার এয়ার পিস্তল
টিম ইন্ডিয়া: কাবাডি, মহিলা বিভাগ
টিম ইন্ডিয়া: কাবাডি, পুরুষ বিভাগ
নীরু ধান্ডা: শুটিং, মহিলা ট্র্যাপ
কিরণ পাহাল, পুভাম্মা এমআর, প্রাচী চৌধুরী, ভিত্ত্যা রামরাজ: অ্যাথলেটিক্স, মহিলা ৪x৪০০ মিটার রিলে
জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, পৃথিকা প্রদীপ, চিকিথা তানিপার্থি: তিরন্দাজি, মহিলা কম্পাউন্ড দল
চিকিথা তানিপার্থি, সাহিল যাদব: তিরন্দাজি, মিক্সড কম্পাউন্ড দল
কাইনান চেনাই, নীরু ধান্ডা: শুটিং, মিক্সড ট্র্যাপ
সাহিল যাদব, গণেশ মণি রত্নম থিরুমুরু, কুশল দালাল: তিরন্দাজি, পুরুষ কম্পাউন্ড দল
অঙ্কিতা ভকত, কুমকুম মোহোদ, কীর্তি শর্মা: তিরন্দাজি, মহিলা দল রিকার্ভ
লভলিনা বর্গোহাইন: বক্সিং, মহিলা ৭৫ কেজি
পরভীন হুডা: বক্সিং, মহিলা ৬৫ কেজি
অঙ্কুশ পাঙ্গাল: বক্সিং, পুরুষ ৮০ কেজি
সুজিত কালকাল: কুস্তি, পুরুষ ৬৫ কেজি
টিম ইন্ডিয়া: হকি, মহিলা বিভাগ
কুমকুম মোহোদ: তিরন্দাজি, মহিলা ব্যক্তিগত রিকার্ভ
প্ৰণভী উর্স: গলফ, মহিলা ব্যক্তিগত
টিম ইন্ডিয়া: ক্রিকেট, পুরুষ বিভাগ
আমান সেহরাওয়াত: কুস্তি, পুরুষ ৫৭ কেজি
টিম ইন্ডিয়া: হকি, পুরুষ বিভাগ
রুপোজয়ীদের তালিকা
ভারতের ২৭টি রুপোর মধ্যে শুটিং, ভারোত্তোলন, অ্যাথলেটিক্স, বক্সিং, কুস্তি, তিরন্দাজি, গলফ, স্কোয়াশ এবং সেলিংয়ের সাফল্য রয়েছে। মীরাবাই চানুর ৪৯ কেজি বিভাগে রুপোও এই তালিকায় রয়েছে।
শুটিং: এলাভেনিল ভালারিভান, সোনম মাসকার, বিদর্সা বিনোদ; এলাভেনিল ভালারিভান; রুদ্রাঙ্ক্শ পাটিল, পার্থ মানে, হিমাংশু ধিল্লন; ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমর, রুদ্রাঙ্ক্শ পাটিল, নীরজ কুমার; বিদর্সা বিনোদ, আশি চৌকসে, তিলোত্তমা সেন; নীরু ধান্ডা, মনীষা কীর, আশিমা আহলাওয়াত; এষা সিং।
অ্যাথলেটিক্স: মিক্সড ৪x৪০০ মিটার রিলে দল; গুলভীর সিং (১০,০০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার); সাওয়ান বারওয়াল (ম্যারাথন); তাজিন্দরপাল সিং তূর (শট পুট); অ্যান্সি সোজন (লং জাম্প); সর্বেশ কুশারে (হাই জাম্প); মুরলী শ্রীশঙ্কর (লং জাম্প); যশবীর সিং (জ্যাভেলিন)।
অন্যান্য: মীরাবাই চানু (ভারোত্তোলন, ৪৯ কেজি), রোশিবিনা দেবী (উশু, ৬০ কেজি), অভয় সিং (স্কোয়াশ), অনাহত সিং (স্কোয়াশ), নীতেশ শিবাচ (কুস্তি), প্রিন্স নোবেল কুরিসিঙ্কাল ও মনু ফ্রান্সিস (সেলিং), কুমকুম মোহদ ও ধীরজ বোম্মাদেভারা (মিক্সড রিকার্ভ), ধীরজ বোম্মাদেভারা, নীরজ চৌহান ও যশদীপ ভোগে (পুরুষ রিকার্ভ), প্রণবী উর্স, অদিতি অশোক ও দীক্ষা ডাগর (গল্ফ)।
ব্রোঞ্জজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা
ব্রোঞ্জ পদকের তালিকাতেও রয়েছে একাধিক খেলার নাম। শুটিংয়ে রুদ্রাঙ্ক্শ পাটিল, মহিলা স্কিট দল, পুরুষ স্কিট দল ও মিক্সড স্কিট দল পদক পেয়েছে। অ্যাথলেটিক্সে সীমা কুমারী, মনপ্রীত কউর, বারানিকা এলাঙ্গোভান, প্রাচী, হরিতা ভাদ্রা, তেজস্বিন শঙ্কর, পারুল চৌধুরী, ভিত্তিয়া রামরাজ, রোহিত যাদব, গুলভীর সিং, পূজা সিং এবং রিলে দলগুলি ব্রোঞ্জ জিতেছে।
বক্সিংয়ে নরেন্দর বেরওয়াল, প্রিয়া ঘাংহাস ও কপিল পোখারিয়া; কুস্তিতে সুনীল কুমার ও দীপক পুনিয়া; তিরন্দাজিতে গণেশ মণি রত্নম থিরুমুরু ও নীরজ চৌহান; স্কোয়াশে জোশনা চিনাপ্পা, ভেলাভান সেন্থিলকুমার, অনাহত সিং, তানভি খান্না, অভয় সিং ও ভীর চোটরানি পদক জিতেছেন।
এ ছাড়াও ব্যাডমিন্টনের পুরুষ দল, সফট টেনিসে জয় মীনা, টেবিল টেনিসে দিয়া চিতালে ও মনুশ শাহ, রোয়িংয়ে সতনাম সিংহ ও সালমান খান, কুরাশে পিনকি বালহারা, এমএমএ-তে সুচিকা তারিয়াল, সেলিংয়ে শীতল ভার্মা-হর্ষিতা তোমর ও নেত্রা কুমানন এবং সেপাকটাকরোর পুরুষ দল ব্রোঞ্জ পেয়েছে।
কোথায় দাঁড়াল ভারত?
চূড়ান্ত পদক তালিকায় চিন ১৬৯টি সোনা-সহ মোট ৩৪১টি পদক নিয়ে প্রথম স্থানে। জাপান ৮৩টি সোনা-সহ দ্বিতীয় এবং দক্ষিণ কোরিয়া ৩৯টি সোনা-সহ তৃতীয়। ভারত ২১টি সোনা, ২৭টি রুপো এবং ৩৭টি ব্রোঞ্জ নিয়ে চতুর্থ। উজবেকিস্তানেরও সোনা ২১টি হলেও রুপোর সংখ্যা কম হওয়ায় তারা পঞ্চম স্থানে।