India Vs Palestine: বর্ণবিদ্বেষী অঙ্গভঙ্গি! মাঠে ভারতীয় ফুটবলারকে লাথি, জবাবে প্যালেস্তাইনকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল ভারত
মঙ্গলবার, ১৭ নভেম্বর মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর ফুটবল স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও প্যালেস্তাইন। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে ভারত। অষ্টম মিনিটেই কামগৌহাও ডুয়েঙ্গেলের গোলে এগিয়ে যায় ভারত। কিন্তু গোলের পরেই ম্যাচে উত্তেজনা ছড়ায়।
ফুটবল মাঠে ক্রীড়াসুলভ আচরণের নজির রাখতে পারল না প্যালেস্তাইন অনূর্ধ্ব-১৭ দলের একাধিক ফুটবলার! ভারতীয় অধিনায়ক দাল্লালমুন গ্যাংতেকে লক্ষ্য করে বর্ণবিদ্বেষী অঙ্গভঙ্গির অভিযোগ। অন্যদিকে, ম্যাচের শুরুতেই ভারতীয় ফুটবলার রাজ সিং ওয়াহেংবামকে লাথি মারার ঘটনায় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হল প্যালেস্তাইনের মহম্মদ জামহুরকে। একের পর এক বিতর্কিত ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল AFC অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ভারত-প্যালেস্তাইন ম্যাচ। তবে প্রতিপক্ষের এমন আচরণের জবাব মাঠেই দিল ভারতের তরুণ ফুটবলাররা। সমস্ত বাধা পেরিয়ে প্যালেস্তাইনকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল ব্লু কোল্টস।
মঙ্গলবার, ১৭ নভেম্বর মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর ফুটবল স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও প্যালেস্তাইন। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে ভারত। অষ্টম মিনিটেই কামগৌহাও ডুয়েঙ্গেলের গোলে এগিয়ে যায় ভারত। কিন্তু গোলের পরেই ম্যাচে উত্তেজনা ছড়ায়। মাত্র দশ মিনিটের মাথায় ভারতীয় ফুটবলার রাজ সিং ওয়াহেংবামকে ফাউল করার পর তাঁকে দু'বার লাথি মারেন প্যালেস্তাইনের মহম্মদ জামহুর। রেফারি কো মিন-কুক সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন। ফলে বাকি ম্যাচ ১০ জন নিয়ে খেলতে হয় প্যালেস্তাইনকে।
তবে বিতর্কের এখানেই শেষ নয়। ম্যাচের প্রথমার্ধের শেষদিকে ভারতীয় অধিনায়ক দাল্লালমুন গ্যাংতেকে লক্ষ্য করে বর্ণবিদ্বেষী অঙ্গভঙ্গি করার অভিযোগ ওঠে প্যালেস্তাইনের ১৯ নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার তাহা সুওয়েইদানের বিরুদ্ধে। প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, গ্যাংতের কাছাকাছি এসে নাকের সামনে হাত নাড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গি করছেন তিনি। এই অঙ্গভঙ্গিকে ভারতীয় এবং দক্ষিণ এশীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত বর্ণবিদ্বেষী অপমানজনক ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে কাউকে দুর্গন্ধযুক্ত বলে হেয় করার এই ধরনের অঙ্গভঙ্গি নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে।
ঘটনাটি ক্যামেরায় ধরা পড়লেও রেফারি কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেননি। যদিও দুই ফুটবলারকে ডেকে সতর্ক করা হয়েছিল। ভারতীয় দলের কোচিং স্টাফ বিষয়টি ম্যাচ কমিশনারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (AIFF) এই ঘটনায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন, প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলিতে নির্দিষ্ট কোনও বর্ণবিদ্বেষী মৌখিক গালির উদ্ধৃতি পাওয়া যায়নি। অভিযোগটি মূলত নাকের সামনে হাত নাড়ানোর অঙ্গভঙ্গি নিয়ে। প্যালেস্তাইনের টিম ম্যানেজার অবশ্য দাবি করেছেন, তাহা গ্যাংতেকে অপমান করতে চাননি। তাঁর বক্তব্য, খেলোয়াড়টি হাঁপিয়ে যাওয়ার কথা বোঝাতে ওই অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন এবং পরে গ্যাংতের কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন।
অন্যদিকে, মাঠের লড়াইয়ে ভারতকে আটকাতে পারেনি প্যালেস্তাইন। ৩২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান ইয়াজান খলিফা। প্রথমার্ধ শেষ হয় ১-১ গোলে। প্রবল বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা এক ঘণ্টারও বেশি সময় বন্ধ থাকলেও ফের মাঠে নেমে আক্রমণের ঝড় তোলে ভারত।
৫২ মিনিটে মুকুন্দ সিং নিংথৌজামের দুরন্ত গোলে এগিয়ে যায় ভারত। ৫৯ মিনিটে অধিনায়ক গ্যাংতে নিজেই গোল করে ব্যবধান বাড়ান। আর ৮৯ মিনিটে জোরামদিংথারা লালহুনমাউইয়ার গোলে ৪-১ জয় নিশ্চিত হয়। এই জয়ের ফলে গ্রুপ ই-তে তিন ম্যাচে তিনটি জয় নিয়ে এশিয়ান কাপের মূলপর্বের আরও কাছে পৌঁছে গেল ভারত। শেষ ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে আর মাত্র এক পয়েন্ট পেলেই যোগ্যতা নিশ্চিত হবে। প্রতিপক্ষের মাঠের আচরণ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ভারতীয় ফুটবলারদের জবাব ছিল ফুটবলেই—৪-১ গোলের দুরন্ত জয়! এবার বর্ণবিদ্বেষী অঙ্গভঙ্গির অভিযোগে AFC কী ব্যবস্থা নেয়, সেদিকেই নজর ভারতীয় ফুটবল মহলের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More