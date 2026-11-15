ICC: ২০২৯ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও ২০৩১ ওয়ানডে বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত, ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর আইসিসি-র

ICC: ২০২৯ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও ২০৩১ ওয়ানডে বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত, ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর আইসিসি-র
ICC: ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আইসিসি-র বোর্ড বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। নতুন সূচিতে চারটি প্রধান পুরুষদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
ICC: ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর। আবারও ভারতে ফিরছে ক্রিকেটের মেগা আসর। রবিবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আগামী কয়েক বছরের সূচি চূড়ান্ত করল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC)। ২০৩৫ সাল পর্যন্ত পুরুষদের একাধিক বড় টুর্নামেন্টের আয়োজনের সময়সীমা এবং আয়োজক দেশগুলির নাম ঘোষণা করেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। এই সূচিতে ভারতের জন্য রয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ২০২৯ সালের পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি (Champions Trophy) আয়োজন করবে ভারত। অন্যদিকে, ২০৩১ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ (ODI World Cup) বাংলাদেশকে সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে আয়োজন করবে ভারত। ফলে আগামী দশকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের একাধিক বড় প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে চলেছে উপমহাদেশ।
ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি
ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আইসিসি-র বোর্ড বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। নতুন সূচিতে চারটি প্রধান পুরুষদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ, পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। ২০২৮ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে শুরু হবে এই নতুন সূচি। এরপর ২০৩৫ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত একের পর এক বড় প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে বিভিন্ন দেশ। ২০২৯ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। টুর্নামেন্টটি চলবে ৯ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত। এর আগে ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজন করবে আফ্রিকা। সেই প্রতিযোগিতার পর আবার উপমহাদেশে ফিরবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ২০৩১ সালের ৯ অক্টোবর থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত ভারত ও বাংলাদেশ যৌথভাবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। দুই দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে বড় খবর। তবে ২০৩১ সালের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি কোন কোন শহরে হবে, সেই বিস্তারিত তথ্য এখনও সামনে আসেনি।
শুধু ২০২৯ ও ২০৩১ সালের প্রতিযোগিতাই নয়, ২০৩৫ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময়সীমাও ঘোষণা করেছে আইসিসি। সেই টুর্নামেন্ট চলবে ২ অক্টোবর থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত। তবে কোন দেশ বা দেশগুলি এই বিশ্বকাপ আয়োজন করবে, তা এখনও চূড়ান্ত করেনি সংস্থা। অর্থাৎ, ২০৩৫ সালের প্রতিযোগিতার আয়োজক নিয়ে পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত জানাবে আইসিসি। বলে রাখা প্রয়োজন, ২০৩১ সালের বিশ্বকাপটি পঞ্চমবারের মতো ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর আগে ১৯৮৭ সালে প্রথমবারের মতো এই বৈশ্বিক আসর আয়োজন করেছিল ভারত। ২০১১ সালে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সহ-আয়োজক হিসেবে টুর্নামেন্টটি আয়োজন করে তারা। অতি সম্প্রতি ২০২৩ সালে ভারত বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল, যেখানে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হয় ভারতীয় দল।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচিতেও রয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। ২০২৮ সালের প্রতিযোগিতা অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড যৌথভাবে আয়োজন করবে। ১২ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই টুর্নামেন্ট। এরপর ২০৩০ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড। এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে ৪ জুলাই এবং শেষ হবে ৪ আগস্ট। অর্থাৎ, ইউরোপের তিনটি দেশ একসঙ্গে এই বড় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দায়িত্ব সামলাবে। এর পরের দু’টি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে ২০৩২ এবং ২০৩৪ সালে। ২০৩২ সালের প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১৪ অক্টোবর এবং শেষ হবে ১৪ নভেম্বর। অন্যদিকে, ২০৩৪ সালের টুর্নামেন্ট চলবে ৬ জুলাই থেকে ৬ আগস্ট পর্যন্ত। তবে এই দু’টি প্রতিযোগিতার আয়োজক দেশ এখনও ঘোষণা করেনি আইসিসি। ফলে ভবিষ্যতে কোন দেশগুলি এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের দায়িত্ব পাবে, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে ক্রিকেটপ্রেমীদের।
ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ
ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের সূচিতেও স্পষ্ট ধারণা দিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল। সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০৩৫ সাল পর্যন্ত প্রতি দু’বছর অন্তর জুন মাসে এই ফাইনাল আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০২৯ সালের ফাইনাল ইংল্যান্ডে হবে ৮ থেকে ১২ জুন। এরপর ২০৩১ সালের ফাইনালও ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে। সেই ম্যাচ চলবে ১২ থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত। তবে ২০৩৩ এবং ২০৩৫ সালের ফাইনালের আয়োজক দেশ এখনও নির্ধারণ করেনি আইসিসি। ২০৩৩ সালের ফাইনাল হবে ৯ থেকে ১৩ জুন এবং ২০৩৫ সালের ফাইনাল চলবে ৭ থেকে ১১ জুন।
এই সূচি প্রসঙ্গে আইসিসি-র সিইও সঞ্জোগ গুপ্ত জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কাঠামোয় আইসিসি-র প্রতিযোগিতা এবং তাদের সূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এই টুর্নামেন্টগুলি ক্রিকেটের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করে এবং খেলোয়াড় ও সমর্থকদের কাছে বিশেষ মুহূর্ত তৈরি করে। পাশাপাশি, বড় প্রতিযোগিতাগুলিকে ঘিরে তৈরি হওয়া সুযোগ নতুন খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করে এবং বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটের বিস্তারে সাহায্য করে।
সব মিলিয়ে, আগামী কয়েক বছরের এই সূচি ভারতের ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ২০২৯ সালে এককভাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন এবং ২০৩১ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব ভারতের সামনে বড় সুযোগ তৈরি করবে।