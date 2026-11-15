India vs New Zealand: সিরাজ-অর্শদীপের মরিয়া লড়াই! নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে একদিনের সিরিজ জয় ভারতের, 'রো-কো'র ফর্ম...

India vs New Zealand: সিরাজ-অর্শদীপের মরিয়া লড়াই! নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে একদিনের সিরিজ জয় ভারতের, 'রো-কো'র ফর্ম...
India vs New Zealand: ভারতের রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে নিউজিল্যান্ড। জয়ের জন্য ২১০ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে নিউজিল্যান্ড।
India vs New Zealand: নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ফুটবলে হতাশা থাকলেও ক্রিকেটে গর্বের অধ্যায় লিখল ভারত (India)। রবিবার মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভালে (Bay Oval) পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে (New Zealand) ২২ রানে হারিয়ে ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিল টিম ইন্ডিয়া। এর আগে টি-টোয়েন্টি সিরিজও ৩-২ ব্যবধানে নিজেদের পকেটে পুরেছিল ভারত। শেষ ওয়ানডেতে ব্যাট হাতে বড় রান করতে না পারলেও দুরন্ত বোলিংয়ের দাপটে জয় ছিনিয়ে নেয় ভারতীয় দল। তবে সিরিজ জয় নিশ্চিত হলেও ভারতীয় শিবিরের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দুই অভিজ্ঞ তারকা রোহিত শর্মা (Rohit Sharma) ও বিরাট কোহলির (Virat Kohli) ব্যাটিং ব্যর্থতা।
এদিন ম্যাচে টস জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার (Mitchell Santner)। শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে ভারতীয় দল। মাত্র ৭ রান করে রোহিত শর্মা এবং ৫ রান করে বিরাট কোহলি সাজঘরে ফিরে যান। ব্যর্থ হন রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও (১৮)। অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ারও (Shreyas Iyer) ২২ রানের বেশি এগোতে পারেননি। ফলে দ্রুত উইকেট হারিয়ে প্রবল চাপে পড়ে যায় ভারত। ৩৪ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর দলের ইনিংস সামাল দেন ঈশান কিষান (Ishan Kishan) ও অক্ষর প্যাটেল (Axar Patel)। দু’জনেই ৪৬ রান করে ভারতকে সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দেন। ৫৫ বলে পাঁচটি চার ও একটি ছক্কার সাহায্যে নিজের ইনিংস সাজান অক্ষর। অন্য দিকে, ৫৮ বলে তিনটি চার ও দু’টি ছক্কা মারেন ঈশান। তাঁদের লড়াকু ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি নমন ধীরের ৩১ বলে ২২ রানের ইনিংসও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শেষ দিকে মহম্মদ সিরাজ ও অর্শদীপ সিং ১৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৪২.১ ওভারে ২০৯ রানেই গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস। নিউজিল্যান্ডের হয়ে বল হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেন অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার ও জ্যাকব ডাফি। দু’জনেই তিনটি করে উইকেট তুলে নেন। ম্যাথু ফিশার পান দু’টি উইকেট। ব্লেয়ার টিকনার ও মাইকেল ব্রেসওয়েল একটি করে উইকেট নেন।
ভারতের রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে নিউজিল্যান্ড। জয়ের জন্য ২১০ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে নিউজিল্যান্ড। উইল ইয়ং (২২) ও টিম সেইফার্ট (১৪) দ্রুত ফিরে যান। নিক কেলি ২৪, ডিন ফক্সক্রফট ৩১ এবং মিচেল স্যান্টনার ২৪ রান করে লড়াই চালানোর চেষ্টা করলেও ভারতীয় বোলারদের দাপটে বড় জুটি গড়তে পারেননি তাঁরা। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে শেষ পর্যন্ত ৪৮.১ ওভারে ১৮৭ রানেই শেষ হয়ে যায় কিউয়িদের ইনিংস। ভারতের জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন বোলাররা। শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটারদের চাপে রাখেন মহম্মদ সিরাজ ও অর্শদীপ সিং। অর্শদীপ তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে কিউয়ি ব্যাটিংয়ে বড়সড় ধাক্কা দেন। সিরাজ ও অক্ষর প্যাটেল দু’টি করে উইকেট পান। পাশাপাশি আকিব নবী, যশ ঠাকুর ও নমন ধীর একটি করে উইকেট নিয়ে দলের জয়ে অবদান রাখেন। শেষ পর্যন্ত ২২ রানের জয় নিশ্চিত করে ভারত।
ঐতিহাসিক ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর বোলারদের মরিয়া লড়াইয়ে ভারতের এই ঘামঝরানো সিরিজ জয় (ODI Series) বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়ে দিল। সিরিজ জিতলেও জাতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের পূর্ববর্তী মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এই পারফরম্যান্স বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গম্ভীর আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে আসন্ন বিশ্বকাপের দল গঠনের ক্ষেত্রে এই সিরিজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সেই নিরিখে চার ম্যাচে কোহলির সংগ্রহ মাত্র ৮৬ এবং রোহিতের সংগ্রহ ৩০ রান, যা দুই সিনিয়র ব্যাটারের সাম্প্রতিক ছন্দ নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করেছে।