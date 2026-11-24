২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
ভারত-মালয়েশিয়ার যৌথ মহড়া! শত্রুর ড্রোন ধ্বংসের কৌশল শিখছে দুই দেশের সেনা
মালয়েশিয়ার ইপোহ শহরে ১৯ নভেম্বর শুরু হয়েছে ভারত-মালয়েশিয়ার এই যৌথ সামরিক মহড়া। চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। দুই দেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরা এতে অংশ নিয়েছেন। মহড়ার অন্যতম লক্ষ্য হল আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে সামরিক অভিযানে পারস্পরিক সমন্বয় এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।
আধুনিক যুদ্ধের রণকৌশল দ্রুত বদলাচ্ছে। স্থল, আকাশ ও সমুদ্রের পাশাপাশি যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ড্রোন প্রযুক্তি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত—বিভিন্ন সামরিক অভিযানে ড্রোনের কার্যকারিতা ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। এবার সেই নতুন যুদ্ধকৌশল রপ্ত করতে মালয়েশিয়ার মাটিতে যৌথ সামরিক মহড়ায় নামল ভারতীয় ও মালয়েশিয়ার সেনাবাহিনী। ‘হারিমাউ শক্তি ২০২৬’ নামের এই মহড়ায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ড্রোন যুদ্ধ, শত্রুপক্ষের ড্রোন শনাক্তকরণ এবং সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় করার প্রযুক্তির উপর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও মজবুত করার পাশাপাশি আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুতি বাড়াচ্ছে ভারত।
মালয়েশিয়ার ইপোহ শহরে ১৯ নভেম্বর শুরু হয়েছে ভারত-মালয়েশিয়ার এই যৌথ সামরিক মহড়া। চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। দুই দেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরা এতে অংশ নিয়েছেন। মহড়ার অন্যতম লক্ষ্য হল আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে সামরিক অভিযানে পারস্পরিক সমন্বয় এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। বিশেষ করে মনুষ্যবিহীন আকাশযান বা আনম্যানড এরিয়াল সিস্টেম (UAS) এবং কাউন্টার-আনম্যানড এরিয়াল সিস্টেম (C-UAS) প্রযুক্তির উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, কীভাবে ড্রোন ব্যবহার করে শত্রুপক্ষের উপর নজরদারি চালানো যায় এবং কীভাবে শত্রুর ড্রোন প্রতিহত করা যায়, তা হাতে-কলমে শিখছেন সেনারা।
সংবাদ সংস্থা ANI-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, মহড়ার অংশ হিসেবে ভারতীয় ও মালয়েশিয়ার সেনারা ম্যানড-আনম্যানড টিমিং (MUM-T), ড্রোন প্রযুক্তি, গোয়েন্দা তথ্যের সমন্বয় এবং জিওস্পেশাল প্রযুক্তি নিয়ে বিশেষ আলোচনা ও ব্যবহারিক প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন। ম্যানড-আনম্যানড টিমিংয়ের মাধ্যমে মানুষ পরিচালিত সামরিক বাহন ও ড্রোনকে একসঙ্গে কাজে লাগানোর কৌশল শেখানো হচ্ছে। এর ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদের ঝুঁকি কমিয়ে দূর থেকেই শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।
মহড়ায় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, পরিস্থিতি সম্পর্কে দ্রুত ধারণা তৈরি, সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। দুই দেশের সেনারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতের যুদ্ধে ড্রোন ও কাউন্টার-ড্রোন প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ফলে এই ধরনের প্রশিক্ষণ ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে।
উল্লেখযোগ্য, এর আগের সংস্করণের মহড়া হয়েছিল ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজস্থানের মহাজন ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে। সেখানে দুই দেশের সেনারা সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযান, জঙ্গি মোকাবিলা, যৌথ টহল, অতর্কিত হামলা এবং বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। বর্তমান সংস্করণে সেই সহযোগিতার পরিধি আরও বাড়িয়ে ড্রোন ও আধুনিক প্রযুক্তিকে সামরিক অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।
ভারত ও মালয়েশিয়ার প্রতিরক্ষা সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই মহড়ার গুরুত্ব রয়েছে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় দুই দেশের সহযোগিতা ক্রমশ বাড়ছে। নিয়মিত যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুই বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং অপারেশনাল সমন্বয়ও উন্নত হচ্ছে।
সব মিলিয়ে, ‘হারিমাউ শক্তি ২০২৬’ শুধুমাত্র একটি নিয়মিত সামরিক মহড়া নয়। ড্রোন নির্ভর ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ভারত ও মালয়েশিয়ার এই উদ্যোগ।