Indian Airports in Alert: ইরান যুদ্ধে তোলপাড়! ভারতীয় বিমানবন্দরগুলিতে অ্যালার্ট, সৌদি বিমানবন্দরে আটকে ক্রিকেটার…

    Indian Airports in Alert: ইরান যুদ্ধে তোলপাড়! ভারতীয় বিমানবন্দরগুলিতে অ্যালার্ট, সৌদি বিমানবন্দরে আটকে ক্রিকেটার…

    ইরান যুদ্ধের মাঝে ভারতীয় বিমানবন্দরগুলিতে অ্যালার্ট জারি রয়েছে।

    Published on: Feb 28, 2026 8:06 PM IST
    By Sritama Mitra
    তপ্ত পশ্চিম এশিয়া। ইরানের ওপর ইজরায়েল ও আমেরিকার হামলার পর থেকেই তপ্ত এই বিস্তীর্ণ এলাকা। ইতিমধ্যেই ৫০ জনের মৃত্যুর খবর উঠে এসেছে। অন্যদিকে, ইরান পাল্টা হামলা চালিয়েছে। আবু ধাবি, দুবাই, রিয়াধ সহ একাধিক জায়গায় মার্কিন সেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা করেছে ইরান। এমন এক পরিস্থিতিতে ভারতের বিমানবন্দরগুলি অ্যালার্টে রয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক।

    ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘সম্ভাব্য ফ্লাইট ডাইভারশন, অনির্ধারিত অবতরণ এবং যাত্রী সুবিধার প্রয়োজনীয়তা পরিচালনার জন্য সারা দেশের বিমানবন্দরগুলিকে, বিশেষ করে প্রধান আন্তর্জাতিক প্রবেশপথগুলিকে, কার্যকরী অ্যালার্টে রাখা হয়েছে।’ এছাড়াও বলা হয়েছে,'অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের সচিব এবং মন্ত্রকের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (AAI), বেসামরিক বিমান পরিবহন অধিদপ্তর (DGCA), বিমান সংস্থা পরিচালনাকারী সংস্থা এবং সারা দেশের প্রধান বিমানবন্দর পরিচালনাকারীদের সাথে একটি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছিল। পর্যালোচনায় যাত্রীদের নিরাপত্তা, পরিচালনার ধারাবাহিকতা এবং অঞ্চলের কিছু অংশে জারি করা একাধিক আকাশসীমা বিধিনিষেধ এবং NOTAM-এর আলোকে রিয়েল-টাইম সমন্বয় নিশ্চিত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।'

    এদিকে, দুবাই বিমানবন্দর বন্ধ করা হয়েছে আজকের হামলা জেরে। এর আগে, ইরানের তরফে দুবাই, আবু ধাবি, রিয়াধ সহ একাধিক জায়গায় বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। জানা যাচ্ছে, সৌদি সহ একাধিক দেশে মার্কিন সেনা ছাউনিতে হামলা চালাচ্ছে ইরান। অন্যদিকে, ইরানের সুপ্রিম নেতা খামেনিকে টার্গেট করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইজরায়েল। খামেনি তেহরানের যে জায়গায় থাকেন, সেখানে ব্য়াপক গোলাবর্ষণ হয়েছে বলে দেখা গিয়েছে। তবে রিপোর্ট বলছে খামেনি তেহরানে নেই। এদিকে, আরও এক রিপোর্টের দাবি, ইরানের আইআরজিসির এক কমান্ডার মহম্মদ পাকপোর এই হামলায় নিহত হয়েছেন।

    সৌদি আরবে বিমানবন্দরে আটকে ক্রিকেটার:-

    এদিকে, সৌদি আরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশের ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম আটকে রয়েছেন বলে খবর। রিয়াধে ইরানের হামলার পরই তিনি সেখানে আটকে বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম ‘ঢাকা পোস্ট’র খবর অনুসারে মুস্তাফিজ রহিম বলেন, সৌদি আরবের জেদ্দা বিমানবন্দরে আটকে রয়েছেন। এদিকে, শনিবার আইসিসি জানিয়েছে যে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় চলমান পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এ স্টেকহোল্ডারদের ভ্রমণ, সরবরাহ এবং সুস্থতা রক্ষার জন্য তারা আকস্মিক পরিকল্পনা সক্রিয় করেছে।

