India Bangladesh Relationship: দিল্লির বুকে ভারতের সেনা চিফের সঙ্গে বাংলাদেশের দূতের হাইভোল্টেজ বৈঠক!চর্চায় কী?

India Bangladesh Relationship: দিল্লির বুকে ভারতের সেনা চিফের সঙ্গে বাংলাদেশের দূতের হাইভোল্টেজ বৈঠক!চর্চায় কী?
খলিলুরের ভারত সফরের আগে, এবার দিল্লিতে ভারতের সেনা প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লা।
বাংলাদেশের মসনদে সদ্য গত ফেব্রুয়ারি মাসেই বসেছে বিএনপির তারেক রহমানের সরকার। এরপর থেকেই দুই দেশের সম্পর্কের স্রোত কোনখাতে বইবে, তা নিয়ে জল্পনা ছিল। এরই মাঝে কিছুদিন আগে, জানা গিয়েছে, ভারতে আসতে চলেছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান। ইউনুস আমলে তিনি পররাষ্ট্র বিষয়ে বাংলাদেশের উপদেষ্টার ভার গ্রহণের পর, এবার তারেক আমলেও তিনি সেদেশের বিদেশমন্ত্রী। আর খলিলুরের ভারত সফরের আগে, এবার দিল্লিতে ভারতের সেনা প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লা।
বিএনপির কট্টর বিরোধী শিবির আওয়ামি লিগের নেত্রী তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০২৪ সালে মসনদচ্যুত হয় বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের হাত ধরে। এরপরই তিনি রাতারাতি ভারতে আশ্রয় নেন। এবার সেই বাংলাদেশের গদিতে বিএনপির সরকার। মাঝের সময়টায় ঢাকার শাসনভার ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে। যার নেতৃত্বে ছিলেন মহম্মদ ইউনুস। সেই সময়কালে, ক্রমাগত, বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সখ্যতা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে নজর কেড়েছিল। এরপর তারেক জমানায় বাংলাদেশ কোনপথে হাঁটে সেদিকে তাকিয়ে এশিয়ার কূটনীতি। নানান জল্পনা, নানান প্রশ্নের মাঝেই বৃহস্পতিবার দিল্লিতে ভারতীয় সেনা প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লা।
ভারতীয় সেনার এক ফেসবুক পোস্টে এই সাক্ষাতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। পোস্টে লেখা হয়েছে, ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার এম হামিদুল্লাহ, সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে? তার জবাবে পোস্ট জানাচ্ছে, ‘আলোচনার সময়, তাঁরা যৌথ প্রশিক্ষণ উদ্যোগ সহ দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রসারের লক্ষ্যে গভীরতর সহযোগিতার সুযোগগুলোও অন্বেষণ করেন।’
এদিকে, ৭ এপ্রিল ২০২৬ ভারতে আসছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান। তিনি ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও দিল্লিতে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গেও বৈঠকে বসবেন তিনি। জানা গিয়েছে, ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাতের কথা রয়েছে।
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার।