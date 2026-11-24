২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
India Military Exercise: চিনের চোখ রাঙানিকে তোয়াক্কা না করে প্রতিবেশী দেশে সামরিক মহড়ায় ভারতীয় সেনা
ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, এবারের মহড়ায় অংশ নিয়েছে ১৭০ জনের ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি দল। এই বাহিনীর মূল অংশে রয়েছে ভারতীয় সেনার রাজপুতানা রাইফেলসের একটি ব্যাটালিয়ন। পাশাপাশি অন্যান্য সামরিক শাখা এবং ভারতীয় বায়ুসেনার সদস্যরাও রয়েছেন।
ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও মজবুত করতে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়ায় নামল ভারতীয় সেনা। সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গি কার্যকলাপ মোকাবিলায় নিজেদের সামরিক দক্ষতা বাড়াতে শ্রীলঙ্কার মাদুরু ওয়া-তে চলছে ভারত-শ্রীলঙ্কার দ্বাদশ যৌথ সামরিক মহড়া ‘মিত্র শক্তি ২০২৬’। ১৩ নভেম্বর শুরু হওয়া এই মহড়া চলবে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত। দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সমন্বয়, যুদ্ধকৌশল বিনিময় এবং আধুনিক সামরিক অভিযানের দক্ষতা বাড়ানোই এই মহড়ার মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে রাষ্ট্রসংঘের ম্যান্ডেটের অধীনে আধা-শহরাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযান পরিচালনার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।
ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, এবারের মহড়ায় অংশ নিয়েছে ১৭০ জনের ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি দল। এই বাহিনীর মূল অংশে রয়েছে ভারতীয় সেনার রাজপুতানা রাইফেলসের একটি ব্যাটালিয়ন। পাশাপাশি অন্যান্য সামরিক শাখা এবং ভারতীয় বায়ুসেনার সদস্যরাও রয়েছেন। ১৩ নভেম্বর ভারতের এই বাহিনী শ্রীলঙ্কার উদ্দেশে রওনা দেয়। শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও বিভিন্ন সামরিক শাখার সদস্যদের নিয়ে সমান গুরুত্বে মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে। দুই দেশের অনুশীলন নিয়ন্ত্রণকারী ও সহযোগী কর্মী মিলিয়ে মোট ৬৫০ জনেরও বেশি সামরিক কর্মী এই উদ্যোগে যুক্ত রয়েছেন।
মহড়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল যৌথ অপারেশন পরিচালনা। শত্রুপক্ষের অবস্থান শনাক্ত করা, এলাকায় টহলদারি, অতর্কিত হামলা, সামরিক কনভয়ের নিরাপত্তা এবং রাস্তা অবরোধ করে অভিযান চালানোর মতো বিভিন্ন কৌশল অনুশীলন করছেন দুই দেশের সেনারা। পাশাপাশি শহরাঞ্চলে জঙ্গি মোকাবিলা, সন্দেহভাজনদের ঘিরে ফেলা এবং সুরক্ষিত ঘাঁটিতে যৌথ বাহিনীর অভিযান চালানোর প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে কীভাবে একাধিক সামরিক শাখা একসঙ্গে কাজ করবে, তা হাতে-কলমে শেখানো হচ্ছে।
শ্রীলঙ্কা সেনাবাহিনীর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এবারের মহড়ায় ব্যাটালিয়ন স্তরের কমব্যাট টিমের অভিযান এবং কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অপারেশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে লাইভ ফায়ারিং, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় যুদ্ধের কৌশল এবং সুরক্ষিত গ্রামে অভিযান চালানোর অনুশীলনও হয়েছে। এমনকী, বিক্ষোভ বা জনসমাবেশের মতো পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কৌশল এবং ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগের বিষয়টিও প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।
উল্লেখযোগ্য, ২০১২ সালে শুরু হয়েছিল ‘মিত্র শক্তি’ যৌথ সামরিক মহড়া। প্রতি বছর ভারত ও শ্রীলঙ্কায় পালা করে এই মহড়ার আয়োজন করা হয়। দুই প্রতিবেশী দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
ভূরাজনৈতিক দিক থেকেও এই মহড়ার গুরুত্ব যথেষ্ট। ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার কৌশলগত অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জলপথ এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দ্বীপরাষ্ট্রটির গুরুত্ব অপরিসীম। ফলে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক মজবুত হওয়া দিল্লির ‘নেবারহুড ফার্স্ট’ নীতির পক্ষেও গুরুত্বপূর্ণ।
সব মিলিয়ে, ‘মিত্র শক্তি ২০২৬’ শুধুমাত্র একটি নিয়মিত সামরিক প্রশিক্ষণ নয়। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, যৌথ যুদ্ধকৌশল এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারত ও শ্রীলঙ্কার ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বেরই প্রতিফলন এই মহড়া।