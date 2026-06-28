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    Indian Army Jawans win Gold in Rowing: ইতিহাস গড়ল ভারত! বিশ্ব রোয়িং কাপে প্রথমবার সোনা, নজির গড়লেন সেনার দুই জওয়ান

    শনিবার অনুষ্ঠিত ফাইনালে ভারতীয় জুটি ২,০০০ মিটার রেস শেষ করেন ৬ মিনিট ২৬.০৯ সেকেন্ডে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টানটান উত্তেজনার লড়াইয়ে তারা পিছনে ফেলে দেয় হংকং (৬:২৭.১৪) এবং নেদারল্যান্ডসকে (৬:২৭.৩৬)।

    Published on: Jun 28, 2026 12:48 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    ভারতীয় ক্রীড়ার ইতিহাসে যোগ হল আরও এক গৌরবময় অধ্যায়। সুইজারল্যান্ডের লুসার্নে অনুষ্ঠিত ২০২৬ ওয়ার্ল্ড রোয়িং কাপ ৩-এ প্রথমবারের মতো সোনার পদক জিতে ইতিহাস গড়লেন ভারতের লক্ষ্য এবং উজ্জ্বল কুমার সিং। লাইটওয়েট মেনস ডাবল স্কালস ইভেন্টে দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে বিশ্বের সেরাদের হারিয়ে ভারতের ঝুলিতে এনে দিলেন প্রথম বিশ্ব রোয়িং কাপের সোনা।

    শনিবার অনুষ্ঠিত ফাইনালে ভারতীয় জুটি ২,০০০ মিটার রেস শেষ করেন ৬ মিনিট ২৬.০৯ সেকেন্ডে।
    শনিবার অনুষ্ঠিত ফাইনালে ভারতীয় জুটি ২,০০০ মিটার রেস শেষ করেন ৬ মিনিট ২৬.০৯ সেকেন্ডে।

    শনিবার অনুষ্ঠিত ফাইনালে ভারতীয় জুটি ২,০০০ মিটার রেস শেষ করেন ৬ মিনিট ২৬.০৯ সেকেন্ডে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টানটান উত্তেজনার লড়াইয়ে তারা পিছনে ফেলে দেয় হংকং (৬:২৭.১৪) এবং নেদারল্যান্ডসকে (৬:২৭.৩৬)। মাত্র এক সেকেন্ডেরও কম ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়ে ভারতীয় রোয়িংকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেন লক্ষ্য ও উজ্জ্বল।

    এই সাফল্য শুধু একটি পদক জয়ের গল্প নয়, বরং ভারতীয় রোয়িংয়ের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মাইলফলক। কারণ, ওয়ার্ল্ড রোয়িং কাপের মতো মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় এর আগে ভারত কখনও সোনার পদক জিততে পারেনি। প্রতিবছর আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অলিম্পিক ও বিশ্বসেরাদের অংশগ্রহণ থাকে এবং এটিকে বিশ্ব রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি হিসেবে ধরা হয়।

    সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, সোনাজয়ী দুই ক্রীড়াবিদই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য। হাবিলদার লক্ষ্য এবং হাবিলদার উজ্জ্বল কুমার সিং দীর্ঘদিন ধরে আর্মি রোয়িং নোডে কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করেছেন। শুধু তাই নয়, লুসার্নে অংশ নেওয়া ভারতের ১৮ সদস্যের পুরো দলই সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করছে। তাঁদের মধ্যে ১৭ জন ভারতীয় সেনাবাহিনীর এবং একজন ভারতীয় নৌবাহিনীর সদস্য। দেশের রোয়িং খেলায় সশস্ত্র বাহিনীর অবদান যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এই সাফল্য তারই বড় প্রমাণ।

    এই ঐতিহাসিক জয়ের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর্মি রোয়িং নোডের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল রামকৃষ্ণন বলেন, 'এটি ভারতীয় রোয়িংয়ের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। লক্ষ্য ও উজ্জ্বলের এই সাফল্য প্রমাণ করে, আমাদের ক্রীড়াবিদদের বিশ্বসেরাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা রয়েছে। বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা এবং বিশ্বমানের প্রশিক্ষণের ফল আজ দেশের সামনে এসেছে।'

    লুসার্নের বিখ্যাত রটসে (Rotsee) লেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা। শান্ত জলরাশি এবং অলিম্পিক মানের ২,০০০ মিটারের ছয় লেনের ট্র্যাকের জন্য এই ভেন্যুকে বিশ্বের অন্যতম সেরা রোয়িং কেন্দ্র হিসেবে ধরা হয়। ২৬ থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত চলা এই প্রতিযোগিতায় অলিম্পিক ও প্যারা রোয়িং—দুই বিভাগেরই ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

    ভারতের জন্য অবশ্য সবচেয়ে বড় অর্জন ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হয়েছে। লক্ষ্য ও উজ্জ্বলের সোনাজয় শুধু একটি ঐতিহাসিক রেকর্ডই নয়, ভবিষ্যতে অলিম্পিকের মঞ্চে ভারতীয় রোয়িংয়ের সম্ভাবনাকেও নতুন করে উজ্জ্বল করে তুলেছে। এই সাফল্য আগামী প্রজন্মের রোয়ারদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে এবং আন্তর্জাতিক রোয়িং অঙ্গনে ভারতকে আরও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Indian Army Jawans Win Gold In Rowing: ইতিহাস গড়ল ভারত! বিশ্ব রোয়িং কাপে প্রথমবার সোনা, নজির গড়লেন সেনার দুই জওয়ান
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