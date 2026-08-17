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    Indian Billionaire's Plant Attacked: ভারতীয় ধনকুবেরের কারখানায় রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, পালটা ড্রোনের ঝড় রাশিয়ার আকাশে

    রবিবার রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনের ক্রিভি রিহ শহরে অবস্থিত আর্সেলর-মিত্তল ক্রিভি রিহ স্টিল প্ল্যান্টে হামলা হয়। এই সংস্থার সঙ্গে ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তলের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের যোগ রয়েছে।

    Published on: Aug 17, 2026, 09:58:38 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Indian Billionaire's Plant Attacked: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবার আরও ভয়াবহ মাত্রা নিয়েছে। একদিকে ইউক্রেনের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানায় রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, অন্যদিকে রাশিয়ার মাটিতে ইউক্রেনের শত শত ড্রোনের নজিরবিহীন আক্রমণ। দু’দেশের পাল্টাপাল্টি দূরপাল্লার হামলায় একদিনেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

    রবিবার রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনের ক্রিভি রিহ শহরে অবস্থিত আর্সেলর-মিত্তল ক্রিভি রিহ স্টিল প্ল্যান্টে হামলা হয়। (প্রতীকী ছবি) (REUTERS)
    রবিবার রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনের ক্রিভি রিহ শহরে অবস্থিত আর্সেলর-মিত্তল ক্রিভি রিহ স্টিল প্ল্যান্টে হামলা হয়। (প্রতীকী ছবি) (REUTERS)

    রবিবার রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনের ক্রিভি রিহ শহরে অবস্থিত আর্সেলর-মিত্তল ক্রিভি রিহ স্টিল প্ল্যান্টে হামলা হয়। এই সংস্থার সঙ্গে ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তলের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের যোগ রয়েছে। ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় সমন্বিত স্টিল উৎপাদন কেন্দ্রগুলির অন্যতম এই কারখানায় হামলায় দু’জনের মৃত্যু হয়েছে এবং অন্তত ১৪ জন কর্মী আহত হয়েছেন।

    আর্সেলর-মিত্তল ক্রিভি রিহ জানিয়েছে, হামলায় বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ব্লাস্ট ফার্নেস-সহ গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে কারখানার উৎপাদন আংশিকভাবে বন্ধ করতে হয়েছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক অবশ্য দাবি করেছে, তারা ক্রিভি রিহের একটি ধাতু কারখানা এবং কিয়েভের কয়েকটি সামরিক-শিল্প কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

    এর পাল্টা হিসেবে একই সময় রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বড়সড় ড্রোন হামলা চালায় ইউক্রেন। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দাবি, রাতভর দেশের বিভিন্ন এলাকায় মোট ৮২২টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস বা প্রতিহত করা হয়েছে। মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন জানিয়েছেন, রাজধানীর দিকে প্রায় ৬০০টি ড্রোন এগিয়েছিল। তার মধ্যে বহু ড্রোন মস্কো অঞ্চলের আকাশেই ভূপাতিত করা হয়।

    মস্কো অঞ্চলে একটি ড্রোন হামলায় ৮৩ বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন গভর্নর আন্দ্রেই ভোরোবিয়ভ। পোদলস্ক এলাকায় রাশিয়ার বৃহত্তম অনলাইন খুচরো সংস্থা ওয়াইল্ডবেরিজের একটি গুদামেও আগুন লাগে। ইউক্রেন সাম্প্রতিক সময়ে এই সংস্থার কিছু ডিপোকে লক্ষ্য করছে।

    রাশিয়ার রোস্তভ অঞ্চলেও বড় আকারের ড্রোন হামলা হয়। স্থানীয় গভর্নরের দাবি, তিনটি শহরে ১৫০টিরও বেশি ড্রোন হামলা চালানো হয়। এতে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে, একাধিক বাড়ি ও একটি রেলস্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং একটি বনাঞ্চলে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ফলে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ এলাকাতেও যুদ্ধের প্রভাব ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

    অন্যদিকে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভেও রুশ হামলায় একাধিক জায়গায় আগুন লাগে। শহরের একটি বড় বইয়ের বাজার আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, গত এক সপ্তাহে দেশটির বিভিন্ন শহরে ১,৫৫০টির বেশি ড্রোন, প্রায় ১,৫৬০টি গাইডেড বোমা এবং ৬২টি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে।

    সামনের সারিতে লড়াই অনেকটা স্থবির থাকলেও পিছনের গভীরে দূরপাল্লার হামলা বাড়ছে। সামরিক শিল্প, জ্বালানি, পরিবহণ এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামো এখন উভয় পক্ষের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রবণতা যুদ্ধকে আরও বেশি করে শিল্প ও জনজীবনের কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

    প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে চলা এই যুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে দুই পক্ষই একে অপরের ভূখণ্ডের গভীরে হামলা জোরদার করেছে। ফলে বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্প পরিকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও বাড়ছে। ক্রিভি রিহের স্টিল কারখানায় হামলা এবং রাশিয়াজুড়ে ৮২২টি ড্রোন হামলার দাবি সেই সংঘাতেরই নতুন ভয়াবহ ছবি সামনে আনল।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Indian Billionaire's Plant Attacked: ভারতীয় ধনকুবেরের কারখানায় রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, পালটা ড্রোনের ঝড় রাশিয়ার আকাশে
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