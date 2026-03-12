Indian Dead in Irani Attack: 'সেফ-সি বিষ্ণু' নামক মার্কিন তেলের ট্যাঙ্কারে ইরানি হামলায় মৃত্যু ভারতীয়র

Indian Dead in Irani Attack: 'সেফ-সি বিষ্ণু' নামক মার্কিন তেলের ট্যাঙ্কারে ইরানি হামলায় মৃত্যু ভারতীয়র
ইরানের একটি আত্মঘাতী ড্রোন বোট এই হামলা চালায়। আল জুবের বন্দরের কিছু দূরে ইরাকের জলসীমায় এই হামলাটি হয় বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাতে ১ জন ভারতীয় প্রাণ হারালেও জাহাজের বাকি ২৭ জন ক্রুকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাদেরকে সেখান থেকে বসরায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
এদিকে সেফ-সি বিষ্ণুর মালিক সংস্থাটি ভারতীয় সরকারকে জানিয়েছে ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুর খবরটি। ভারত সরকারের কাছে মার্কিন সংস্থাটি আবেদন জানায় যাতে এই হামলার তীব্র ভাষায় নিন্দা জানানো হয়। এদিকে ইরাকি জলসীমায় 'জেফিরোস' নামে আরও একটি ট্যাঙ্কারে হামলা চালিয়েছিল ইরান। সব মিলিয়ে ১১ মার্চ রাতে হরমুজ প্রণালী এলাকায় পাঁচটি জাহাজে হামলা চালায় ইরান। ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ২০টি জাহাজে ইরান হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এর প্রায় অধিকাংশ জাহাজেই ভারতীয় ছিলেন। এর আগে তিন জন ভারতীয় ইরানি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন।
এর আগে গত ১১ মার্চ হরমুজ প্রণালীতে থাইল্যান্ডের একটি কার্গো জাহাজে হামলা চালিয়েছিল ইরান। জাহাজটি সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ভারতের গুজরাটের দিকে আসছিল। সেই সময় জাহাজটির ওপর হামলা হয়। এই আবহে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক একটি বিবৃতি জারি করে এই হামলার তীব্র ভাষায় নিন্দা জানায়। থাই জাহাজটি হামলার শিকার হলে উদ্ধারকাজে নামে ওমানের নৌবাহিনী।
হরমুজ প্রণালী আদতে কী? পারস্য উপসাগর এবং ওমান উপসাগরকে যুক্ত করেছে হরমুজ প্রণালী। তার ফলে ইরান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো পারস্য উপসাগর লাগোয়া বিশ্বের অন্যতম তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলি তেল সরবরাহের জন্য হরমুজ প্রণালীর উপরে নির্ভর করে। হরমুজ প্রণালী খুব চওড়া নয়। সংকীর্ণতম বিন্দুতে মাত্র ৩৩ কিমি চওড়া। ফলে সেই প্রণালী রুদ্ধ করে দেওয়া সহজ।
এই হরমুজ প্রণালীতে এখনও আটকে শ'য়ে শ'য়ে ট্যাঙ্কার এবং জাহাজ। ইরান বলছে, আমেরিকা এবং ইজরায়েলের সঙ্গে যোগ না থাকা কোনও জাহাজ তারা আটকাবে না। এদিকে আমেরিকা আবার এর ফাঁকেও ব্যবসার ফন্দি এঁটেছে। মিত্র দেশগুলির কাছে আমেরিকার প্রস্তাব, টাকা দিলেই মার্কিন নৌসেনা এসকর্ট করে তাদের দেশের জাহাজকে হরমুজ প্রণালী পার করিয়ে দেবে। এরই সঙ্গে সাম্প্রতিক রিপোর্টে দাবি করা হয়, হরমুজ প্রণালী থেকে ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজগুলোকে সরিয়ে আনার বিকল্প বিবেচনা করছে মোদী সরকার।
