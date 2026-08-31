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Indian flag insulted in US: নিউ ইয়র্কে বিক্ষোভ-জমায়েতে ভারতীয় পতাকার ঘৃণ্য অবমাননা! হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

ঠিক কী ঘটেছে নিউ ইয়র্কে?

Published on: Aug 31, 2026, 10:28:52 IST
By Sritama Mitra
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নিউ ইয়র্কের বুকে ভারতীয় পতাকার অবমাননা ঘিরে গর্জে উঠলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। সদ্য নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে এক বিক্ষোভ সমাবেশে ভারতীয় পতাকাকে ঘৃণ্যভাবে অপমান করা হয়। জানা যাচ্ছে, আরএসএস-র প্রধান মোহন ভাগবতের এক অনুষ্ঠান সদ্য ম্যাডিসন স্কোয়ারে হয়। সেই অনুষ্ঠানস্থলের বাইরেই বিক্ষোভকারীরা ভারতীয় পতাকাকে অবমাননা করে বলে অভিযোগ।

নিউ ইয়র্কে বিক্ষোভ-জমায়েতে ভারতীয় পতাকার ঘৃণ্য অবমাননা! পাল্টা হুঁশিয়ারি দিলেন…(AP Photo/Ryan Murphy) (AP Photo/Ryan Murphy)
নিউ ইয়র্কে বিক্ষোভ-জমায়েতে ভারতীয় পতাকার ঘৃণ্য অবমাননা! পাল্টা হুঁশিয়ারি দিলেন…(AP Photo/Ryan Murphy) (AP Photo/Ryan Murphy)

গত ২৯ আগস্ট, শনিবার নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে ছিল আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের অনুষ্ঠান। সেই দিনই অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে এই বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে যায়।একাধিক ভিডিয়োয় দেখা যায়, বিক্ষোভকারীদের ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে আগ্রাসী মনোভাব দেখাতে। ক্যামেরার সামনে দেশের জাতীয় পতাকাকে মাটিতে ফেলা, তাকে ছেঁড়ার চেষ্টার মতো ঘৃণ্য অবমাননা করতে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। এরপরই গর্জে উঠলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি এক পোস্টে লেখেন, ‘ আমরা সবসময়ই বলেছি, আরএসএস (RSS), বিজেপি (BJP) বা সরকারের সমালোচনা করার স্বাধীনতা আপনাদের আছে। কিন্তু আমাদের দেশকে অপমান করবেন না। ভালো করে শুনে রাখুন,আমাদের পতাকা ও আমার দেশকে অপমান করবেন না। এর জন্য আপনাকে চড়া মূল্য দিতে হবে।’

জানা যাচ্ছে, নিউ ইয়র্কের বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে যোগ রয়েছে খলিস্তান পন্থী ‘শিখস ফর জাস্টিস’ সংগঠনের সদস্য। এই সংগঠনকে ভারত নিষিদ্ধ সংগঠনের তালিকায় রেখেছে। ভাগবতের ভাষণের প্রতিবাদ জানাতে এসএফজে (SFJ)-র খালিস্তান-পন্থী বিক্ষোভকারীরা ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের বাইরে সমবেত হয়েছিলেন। তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়েও সুর চড়ায় নিউ ইয়র্কের বুকে। ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের ইনফোসিস থিয়েটারে ‘ইউনিভার্সাল ওয়াননেস সেলিব্রেশন’ শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার জন্য ‘আমেরিকান হিন্দুস ফর এনগেজমেন্ট অ্যান্ড ডায়ালগ’ (AHEAD) ভাগবতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।সেখানে যোগ দিয়ে একাধিক বার্তা দেন আরএসএস চিফ। সেই অনুষ্ঠান চলাকালেই অনুষ্ঠান কক্ষের বাইরে ভারতের পতাকা অবমাননার মতো ঘটনা ঘটে যায়।

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/News/Indian Flag Insulted In US: নিউ ইয়র্কে বিক্ষোভ-জমায়েতে ভারতীয় পতাকার ঘৃণ্য অবমাননা! হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
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