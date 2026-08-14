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    ২০২৬ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা পাঠাতে চান? রইল ১০ বিশেষ মেসেজ

    রইল স্বাধীনতা দিবসের কয়েকটি শুভেচ্ছাবার্তা।

    Published on: Aug 14, 2026, 04:32:35 IST
    By Sritama Mitra
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    আসছে স্বাধীনতা দিবস। ২০২৬ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দেশ জুড়ে সাজো সাজো রব। গোটা দেশ মেতে উঠতে চলেছে ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসের উদযাপনে। ২০০ বছর ইংরেজ শাসনকে উৎখাত করতে দেশের বীর বিপ্লবীদের আত্মবলিদানকে স্মরণে রেখে পালিত হতে চলেছে ১৪০ কোটির ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। দেশপ্রেমকে উস্কে দেওয়া এই বিশেষ দিনে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা প্রিয়জনকে পাঠাতে এই বিশেষ ১০ মেসেজে চোখ রাখতে পারেন। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রইল বিশেষ কিছু শুভেচ্ছাবার্তা।

    ২০২৬ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা পাঠাতে চান? রইল ১০ বিশেষ মেসেজ (Photo by Narinder NANU / AFP) (AFP)
    ২০২৬ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা পাঠাতে চান? রইল ১০ বিশেষ মেসেজ (Photo by Narinder NANU / AFP) (AFP)

    ১.প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং স্বাধীনতা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকুক। স্বাধীনতা দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা

    ২.দেশমাতৃকাকে প্রণাম জানিয়ে সকলে মিলে এই দেশের আগামীর পথ চলায় শামিল হওয়ার অঙ্গীকার নিতে যাতে আমরা উদ্বুদ্ধ হই, সেই আহ্বান জানাই। স্বাধীনতা দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

    ৩.স্বাধীন ভারতে জন্ম নিতে পেরে আমি গর্বিত। আমার সমস্ত ভারতীয় ভাই-বোনকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা।

    ৪.আমাদের বীর বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ যেন বৃথা না যায়। দেশের উন্নতি ও সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করাই হোক আজকের শপথ

    ৫. বিজ্ঞান থেকে সংস্কৃতি, সমাজসেবা থেকে স্বাস্থ্য বিষয়ক, প্রতিরক্ষা থেকে ক্রীড়া সহ সব ক্ষেত্রে এই দেশ যেন এগিয়ে থাকে, সেই আশা নিয়েই স্বাধীনতার ৮০ বছরের পূর্তি উদযাতিপ হোক। রইল স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা।

    ৬.জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সবাই এক, আমরা সবাই ভারতীয়। সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের আন্তরিক ভালোবাসা।

    ৭.দেশের সুরক্ষায় নিয়োজিত সমস্ত বীর জওয়ান ও তাঁদের পরিবারকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ সেলাম। শুভ স্বাধীনতা দিবস!

    ৮. "ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা..."—সকলকে স্বাধীনতা দিবসের অনেক শুভেচ্ছা।

    ৯.বীর বিপ্লবী, বীর জওয়ানদের আত্মত্যাগের গাথা যেন আমরা কখনও না ভুলি! দেশ এগিয়ে চলুক.. স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা।

    ১০. স্বাধীনতার চেতনা আপনাকে আরও বড় স্বপ্ন দেখতে, উচ্চতর লক্ষ্য স্থির করতে এবং এক উজ্জ্বল ভারত গঠনে অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত করুক। স্বাধীনতা দিবস ২০২৬-এর শুভেচ্ছা!

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/News/২০২৬ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা পাঠাতে চান? রইল ১০ বিশেষ মেসেজ
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