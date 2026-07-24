Indian Man killed in Israel: জেরুজালেমে রহস্যমৃত্যু ভারতীয় শ্রমিকের, খুনের অভিযোগে গ্রেফতার এক ইজরায়েলি

Indian Man killed in Israel: জেরুজালেমে রহস্যমৃত্যু ভারতীয় শ্রমিকের, খুনের অভিযোগে গ্রেফতার এক ইজরায়েলি
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, জেরুজালেমের কাটামন (Katamon) এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ৪০ বছর বয়সি ওই ভারতীয় নাগরিকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় খুনের অভিযোগে ইতিমধ্যেই এক সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে মৃতের পরিচয় এখনও প্রকাশ করেনি ইজরায়েল প্রশাসন।
জেরুজালেমে এক ভারতীয় শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, জেরুজালেমের কাটামন (Katamon) এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ৪০ বছর বয়সি ওই ভারতীয় নাগরিকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় খুনের অভিযোগে ইতিমধ্যেই এক সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে মৃতের পরিচয় এখনও প্রকাশ করেনি ইজরায়েল প্রশাসন।
স্থানীয় সংবাদপত্র দ্য টাইমস অফ ইজরায়েল-এর প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, পুলিশ একটি বাড়ির মেঝেতে ওই ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। চারপাশে ছড়িয়ে ছিল প্রচুর রক্ত। জেরুজালেমের মোরিয়া থানার প্রধান ইউভাল রিউভেন জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাড়ির ভিতরে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। তবে ঠিক কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত চলছে।
এদিকে, *ইয়নেট নিউজ*-এর প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার পেছনে অপরাধমূলক যোগসূত্রের ইঙ্গিত মিলেছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইজরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর ইলাতের (Eilat) ৩১ বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এটি পূর্বপরিকল্পিত খুন নাকি অন্য কোনও কারণে এই মৃত্যু হয়েছে।
এখনও পর্যন্ত ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষ মৃত ভারতীয় নাগরিকের নাম বা তিনি ভারতের কোন রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও তথ্য প্রকাশ করেনি। ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে কি না, সে বিষয়েও সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসন এ বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করতে রাজি নয়।
উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে ইজরায়েলে ভারতীয় শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ইজরায়েলে প্রায় ৩২ হাজার ভারতীয় কর্মরত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ১২ হাজার শ্রমিক ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর ইজরায়েলে গিয়েছেন। এছাড়া ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক শ্রম চুক্তির আওতায় ২০২৪ সালে আরও ৬,৩৬৫ জন ভারতীয় সেখানে কাজের জন্য গিয়েছেন। বাকি শ্রমিকেরা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে ইজরায়েলে কর্মসংস্থান পেয়েছেন।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বৈঠকে আগামী পাঁচ বছরে আরও ৫০ হাজার ভারতীয় শ্রমিককে ইজরায়েলে পাঠানোর বিষয়ে নীতিগত সম্মতি হয়েছিল। দুই দেশের সরকারই মনে করে, ভারতীয় শ্রমিকরা মূলত নির্মাণ এবং কেয়ারগিভার (পরিচর্যা) ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন এবং দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও মজবুত করছেন।
এই ঘটনার পর ইজরায়েলে কর্মরত ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। তদন্তের অগ্রগতির দিকে নজর রাখছে ভারতীয় কূটনৈতিক মহলও। পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More