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    Indian Origin Gangster Arrested in USA: এফবিআইয়ের ওয়ান্টেড তালিকায় থাকা ভারতীয় বংশোদ্ভূত গ্যাংস্টার নীতীশ কৌশল গ্রেফতার

    মার্কিন তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, নীতীশ কৌশল এমন একটি আন্তঃদেশীয় অপরাধচক্রের সদস্য, যার কার্যকলাপ একাধিক দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। এই চক্রের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক অপহরণ, চাঁদাবাজি, হিংসাত্মক হামলা এবং সংগঠিত অপরাধ পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে।

    Published on: Jul 17, 2026, 07:58:57 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Indian Origin Gangster Arrested in USA: বহুদিন ধরে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের (FBI) ওয়ান্টেড তালিকায় থাকা ভারতীয় বংশোদ্ভূত গ্যাংস্টার নীতীশ কৌশলকে গ্রেফতার করা হয়েছে আমেরিকায়। তদন্তকারীদের দাবি, তিনি কুখ্যাত জগ্গু ভগবানপুরিয়া অর্গানাইজড ক্রাইম গ্রুপের সক্রিয় সদস্য এবং আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের হয়ে অপহরণ, হামলা-সহ একাধিক গুরুতর অপরাধে জড়িত ছিলেন।

    বহুদিন ধরে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের (FBI) ওয়ান্টেড তালিকায় থাকা ভারতীয় বংশোদ্ভূত গ্যাংস্টার নীতীশ কৌশলকে গ্রেফতার করা হয়েছে আমেরিকায়।
    বহুদিন ধরে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের (FBI) ওয়ান্টেড তালিকায় থাকা ভারতীয় বংশোদ্ভূত গ্যাংস্টার নীতীশ কৌশলকে গ্রেফতার করা হয়েছে আমেরিকায়।

    মার্কিন তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, নীতীশ কৌশল এমন একটি আন্তঃদেশীয় অপরাধচক্রের সদস্য, যার কার্যকলাপ একাধিক দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। এই চক্রের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক অপহরণ, চাঁদাবাজি, হিংসাত্মক হামলা এবং সংগঠিত অপরাধ পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখছিল এফবিআই। অবশেষে গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

    তদন্তকারীদের দাবি, নীতীশ কৌশল উত্তর আমেরিকায় বসে অপরাধচক্রের বিভিন্ন কার্যকলাপ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। অপহরণ এবং ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়ের মতো অপরাধে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগসূত্রের প্রমাণ মিলেছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করতেন বলেও তদন্তে উঠে এসেছে।

    জগ্গু ভগবানপুরিয়া গ্যাংয়ের নাম ভারতের পঞ্জাব-সহ উত্তরাঞ্চলে বহুদিন ধরেই পরিচিত। মাদক পাচার, অস্ত্র চোরাচালান, খুন, তোলাবাজি এবং আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশেও এই চক্রের নেটওয়ার্ক বিস্তারের অভিযোগ ওঠে। সেই কারণেই আন্তর্জাতিক তদন্তকারী সংস্থাগুলিও এই গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে যৌথভাবে অভিযান চালাচ্ছে।

    মার্কিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নীতীশ কৌশলের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের সদস্য হিসেবে কাজ করা, অপহরণে জড়িত থাকা এবং একাধিক হিংসাত্মক হামলার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অংশ নেওয়া। তাঁর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী আদালতে মামলা চলবে। দোষী সাব্যস্ত হলে দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারেন তিনি।

    তদন্তকারী সংস্থাগুলি এখন নীতীশ কৌশলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অপরাধচক্রের অন্যান্য সদস্য, অর্থের উৎস, অস্ত্র সরবরাহের নেটওয়ার্ক এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে আরও গ্রেফতারির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

    মার্কিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার মতে, এই গ্রেফতারি আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ দমনে একটি বড় সাফল্য। কারণ, সীমান্ত পেরিয়ে সক্রিয় অপরাধচক্রগুলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের যৌথ অভিযানের ফলেই এই ধরনের অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে। নীতীশ কৌশলের গ্রেফতারির ঘটনায় ভারত, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডাসহ একাধিক দেশের নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তদন্ত এগোলে এই আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের আরও বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Indian Origin Gangster Arrested In USA: এফবিআইয়ের ওয়ান্টেড তালিকায় থাকা ভারতীয় বংশোদ্ভূত গ্যাংস্টার নীতীশ কৌশল গ্রেফতার
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