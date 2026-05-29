Indian Soldiers Honoured by UN: ভারতের মেজর অভিলাষাকে বিশেষ পুরস্কার দেবে UN, মরণোত্তর সম্মান ২ শহিদ ভারতীয় জওয়ানকে

Indian Soldiers Honoured by UN: ভারতের মেজর অভিলাষাকে বিশেষ পুরস্কার দেবে UN, মরণোত্তর সম্মান ২ শহিদ ভারতীয় জওয়ানকে
Indian Soldiers Honoured by UN: কঙ্গোয় রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযানে কর্মরত অবস্থায় প্রাণ হারান ল্যান্স হাবিলদার হরভজন সিং। অন্যদিকে দক্ষিণ সুদানে শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যু হয় নায়েব সুবেদার সুজিত কুমার প্রধানের। তাঁদের মরণোত্তর ‘ড্যাগ হামারশোল্ড মেডেল’ প্রদান করা হবে।
Indian Soldiers Honoured by UN: রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবার সম্মানিত হতে চলেছেন দুই ভারতীয় শান্তিরক্ষী। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারানো দুই সেনাকর্মীকে মরণোত্তর সম্মান জানাবে রাষ্ট্রসংঘ। একই অনুষ্ঠানে ভারতীয় সেনার মেজর অভিলাষা বারাককেও বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করবেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেজ।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, কঙ্গোয় রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযানে কর্মরত অবস্থায় প্রাণ হারান ল্যান্স হাবিলদার হরভজন সিং। অন্যদিকে দক্ষিণ সুদানে শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যু হয় নায়েব সুবেদার সুজিত কুমার প্রধানের। তাঁদের আত্মত্যাগ ও দায়িত্বনিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রসংঘের তরফে মরণোত্তর ‘ড্যাগ হামারশোল্ড মেডেল’ প্রদান করা হবে। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা অভিযানে কর্তব্যরত অবস্থায় যাঁরা প্রাণ হারান, তাঁদের এই সম্মান দেওয়া হয়।
একইসঙ্গে ভারতীয় সেনার মেজর অভিলাষা বারাককে ২০২৫ সালের ‘মিলিটারি জেন্ডার অ্যাডভোকেট অফ দ্য ইয়ার’ পুরস্কার দেওয়া হবে। বর্তমানে তিনি লেবাননে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী ইউনিফিলে কর্মরত রয়েছেন। সেখানে মহিলা ও কিশোরীদের সঙ্গে জনসংযোগ বৃদ্ধি এবং শান্তিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে জেন্ডার সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার জন্য তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে।
মেজর অভিলাষা বারাক ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম মহিলা কমব্যাট হেলিকপ্টার পাইলট হিসেবেও পরিচিত। ইউনিফিলে তিনি ফিমেল এনগেজমেন্ট টিমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এর আগে ভারতীয় সেনার মেজর সুমন গাওয়ানি এবং মেজর রাধিকা সেনও একই ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, প্রতি বছর ২৯ মে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস পালন করা হয়। সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে শান্তি রক্ষার কাজে যাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছেন, তাঁদের স্মরণ করতেই এই দিনটি পালন করা হয়। রাষ্ট্রসংঘের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে হাজার হাজার শান্তিরক্ষী কাজ করছেন। ভারত এখনও রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More