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    Indian techie dies: মর্মান্তিক পরিণতি! US-এ প্রবল বন্যায় ভারতীয় টেকির মৃত্যু

    Indian techie dies: গত শনিবার বিকেলে ভেঙ্কটেশ দোপ্পালাউডি যখন হিউস্টন থেকে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলেন, তখনই দক্ষিণ-মধ্য কানসাসে তীব্র ঝড়ের জেরে আকস্মিক বন্যার মুখে পড়েন।

    Published on: Jul 01, 2026 12:49 PM IST
    By Sahara Islam
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    Indian techie dies: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসে প্রবল বন্যায় ভেসে যায় গাড়ি। তখন গাড়ির ভিতর ছিলেন ৩৩ বছরের ভারতীয় ছাত্র তথা টেকি ভেঙ্কটেশ দোপ্পালাউডি। তার পর থেকে তাঁর খোঁজ মিলছিল না। ঘটনাটি ঘটেছিল গত শনিবার। খবর পাওয়া মাত্রই শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। প্রথমে গাড়িটি পাওয়া গেলেও চালককে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে রবিবার দুপুরে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

    US-এ প্রবল বন্যায় ভারতীয় টেকির মৃত্যু (সৌজন্যে টুইটার)
    US-এ প্রবল বন্যায় ভারতীয় টেকির মৃত্যু (সৌজন্যে টুইটার)

    সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত শনিবার বিকেলে ভেঙ্কটেশ দোপ্পালাউডি যখন হিউস্টন থেকে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলেন, তখনই দক্ষিণ-মধ্য কানসাসে তীব্র ঝড়ের জেরে আকস্মিক বন্যার মুখে পড়েন। সেখানে প্রায় ৬ ইঞ্চিরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছিল। দোপ্পালাউডি একজন এইচ-১বি ভিসাধারী ছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কার ওমাহাতে বসবাস করতেন। হিউস্টনে অবস্থিত ভারতের কনস্যুলেট জেনারেল ভারতীয় টেকির অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং জানিয়েছে যে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সব ধরনের সম্ভাব্য সহায়তা প্রদানের জন্য তারা কাজ করছেন।

    এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে মিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'কানসাসে আকস্মিক বন্যায় প্রাণ হারানো অন্ধ্রপ্রদেশের ভারতীয় ছাত্র শ্রী ভেঙ্কটেশ দোপ্পালাউডির মর্মান্তিক মৃত্যুতে হিউস্টনে অবস্থিত ভারতের কনস্যুলেট জেনারেল গভীরভাবে শোকাহত। এই কঠিন সময়ে কনস্যুলেট তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।' এতে আরও বলা হয়েছে, 'কনস্যুলেট মৃতের পরিবার এবং নিকটজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং সব ধরনের সম্ভাব্য সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করছে। আমরা প্রয়াত আত্মার শান্তি কামনা করি।' সামনার কাউন্টি শেরিফের কার্যালয় জানিয়েছে, কানসাসের ওয়েলিংটনের কাছে সাউথ অলিভার রোডের ৬০০ ব্লকে একটি গাড়ি ব্রিজের কাছে তলিয়ে গেছে এবং ভেতরে কেউ একজন আটকে রয়েছেন-প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে এমন খবর পাওয়ার পর উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

    প্রথমদিকে, বন্যার জলের তীব্র স্রোতের কারণে উদ্ধারকারী দলগুলো নিরাপদে জলে নামতে পারেনি। তবে, কানসাস হাইওয়ে পেট্রোল এয়ার ইউনিট এবং পুলিশের ড্রোন-সহ একাধিক সংস্থার ব্যাপক তল্লাশির পর, রবিবার ভেঙ্কটেশ দোপ্পালাউডির মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এই ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির জেরে দক্ষিণ-মধ্য কানসাসের বহু মানুষ এবং যানবাহন আটকে পড়েছিল। সেজউইক কাউন্টির ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট ডিরেক্টর জুলি স্টিমসন জানিয়েছেন, গত সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে রাতারাতি ডিসপ্যাচারদের কাছে ১১২টি কল এসেছিল, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি গাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং পরে তা টেনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়; স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ১২নিউজ এই তথ্য জানিয়েছে। ক্লিয়ারওয়াটারের কাছের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বাসিন্দাদের ব্যারিকেড এড়িয়ে না যাওয়ার এবং বন্যার জল থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল, যেখানে একটি ভেঙে পড়া বিদ্যুতের খুঁটি জলের ওপর ভাসছিল।

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