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    Indian Test Full Squad Update: শ্রীলঙ্কা সফরের টেস্ট দলে ফিরলেন রবীন্দ্র জাদেজা, প্রথমবার জাতীয় দলে সারাংশ জৈনের ডাক

    প্রথমবার জাতীয় দলের ডাক পেলেন মধ্যপ্রদেশের স্পিন-বোলিং অলরাউন্ডার সারাংশ জৈন। চোটের কারণে ওয়াশিংটন সুন্দর প্রথম টেস্টের জন্য নির্বাচনের বাইরে থাকায় তাঁর পরিবর্তে সুযোগ দেওয়া হয়েছে সারাংশকে। সম্প্রতি ইংল্যান্ডে একদিনের সিরিজ চলাকালীন হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান ওয়াশিংটন।

    Published on: Jul 28, 2026, 10:23:48 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (BCCI)। এই দল ঘোষণার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজার প্রত্যাবর্তন। চলতি বছরের মে মাসে আইপিএল চলাকালীন টেনিস এলবো চোটে আক্রান্ত হওয়ার পর দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে এবার ফের টেস্ট দলে ফিরলেন জাডেজা, যা উপমহাদেশের স্পিন-সহায়ক উইকেটে ভারতের বোলিং আক্রমণকে আরও শক্তিশালী করবে।

    ভারতীয় টেস্ট দলে অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজার প্রত্যাবর্তন।
    ভারতীয় টেস্ট দলে অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজার প্রত্যাবর্তন।

    একই সঙ্গে প্রথমবার জাতীয় দলের ডাক পেলেন মধ্যপ্রদেশের স্পিন-বোলিং অলরাউন্ডার সারাংশ জৈন। চোটের কারণে ওয়াশিংটন সুন্দর প্রথম টেস্টের জন্য নির্বাচনের বাইরে থাকায় তাঁর পরিবর্তে সুযোগ দেওয়া হয়েছে সারাংশকে। সম্প্রতি ইংল্যান্ডে একদিনের সিরিজ চলাকালীন হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান ওয়াশিংটন। সেই কারণেই তাঁকে প্রথম টেস্টের জন্য বিবেচনা করা হয়নি।

    দেশীয় ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের সুবাদেই জাতীয় দলের দরজা খুলেছে সারাংশ জৈনের জন্য। মধ্যপ্রদেশের হয়ে ৪২টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচে তিনি ১৩১টি উইকেট নিয়েছেন। তাঁর বোলিং গড় ২৮.৫১ এবং ইকোনমি রেট প্রায় ২.৯৯। এক ইনিংসে তাঁর সেরা বোলিং ৬ উইকেটে ১০৩ রান। শুধু বল হাতে নয়, ব্যাট হাতেও কার্যকর সারাংশ। বাঁহাতি এই অলরাউন্ডার ৬০টি ইনিংসে ১,৪৫৫ রান করেছেন ২৫.৯৮ গড়ে। রয়েছে একটি শতরান এবং আটটি অর্ধশতরান। সম্প্রতি ভারত 'এ' দলের হয়ে শ্রীলঙ্কা 'এ'-এর বিরুদ্ধে সিরিজে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করে নির্বাচকদের আস্থা অর্জন করেন তিনি।

    বিসিসিআই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পুরুষদের নির্বাচন কমিটি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য দল চূড়ান্ত করেছে। সিরিজ শুরুর আগে ৭ আগস্ট থেকে কলম্বোয় একটি চার দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। সেই ম্যাচেই মূল সিরিজের আগে নিজেদের প্রস্তুতি ঝালিয়ে নেবে ক্রিকেটাররা।

    তবে দল ঘোষণার সঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তও জানিয়েছে বোর্ড। তরুণ ব্যাটার সাই সুদর্শন এবং তারকা পেসার যশপ্রীত বুমরাহর চূড়ান্ত অংশগ্রহণ নির্ভর করবে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অব এক্সেলেন্স (COE)-এর ফিটনেস ছাড়পত্রের উপর। তাঁরা সম্পূর্ণ ফিট হলে তবেই প্রথম টেস্টে খেলতে পারবেন।

    শুভমন গিলের নেতৃত্বে ঘোষিত দলে সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে রয়েছেন লোকেশ রাহুল। এছাড়া রয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ, ধ্রুব জুরেল, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, কুলদীপ যাদব, মানব সুতার, দেবদত্ত পাড়িক্কল এবং গুরনূর ব্রারের মতো ক্রিকেটাররা। অভিজ্ঞতা ও তরুণ প্রতিভার মিশেলে দল গড়েছে নির্বাচক কমিটি।

    ভারতের শ্রীলঙ্কা সফর শুরু হবে ৭ আগস্ট কলম্বোয় চার দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ দিয়ে। এরপর প্রথম টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে ১৫ থেকে ১৯ আগস্ট গলে। দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট হবে ২৩ থেকে ২৭ আগস্ট কলম্বোয়। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুত্বপূর্ণ এই সিরিজে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করাই লক্ষ্য শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Indian Test Full Squad Update: শ্রীলঙ্কা সফরের টেস্ট দলে ফিরলেন রবীন্দ্র জাদেজা, প্রথমবার জাতীয় দলে সারাংশ জৈনের ডাক
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