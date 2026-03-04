যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানে বন্ধ হরমুজ প্রণালী! জ্বালানি জোগানে উদ্বেগ ভারতের, সতর্কবার্তা...
মধ্যপ্রাচ্য থেকে পণ্য রফতানির গুরুত্বপূর্ণ রুট হরমুজ প্রণালী ৷ পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগরের মধ্যে দক্ষিণ ইরানের এই সঙ্কীর্ণ জলপথ যুগ যুগ ধরে তেল-সহ নানাবিধ পণ্য পরিবহণের উল্লেখযোগ্য রাস্তা হয়ে উঠেছে ৷ ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর এই কৌশলী জলপথটি বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছে ইরান ৷ এই সিদ্ধান্ত বিশ্বের শক্তি সম্পদের বাজারের জন্য বড় ধাক্কা ৷
এই আবহে জ্বালানি পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান আউটলুক অ্যাডভাইজার্সের অংশীদার আনাস আলহাজ্জি বলেছেন, বীমাকারীরা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তেল সংঘাতের মধ্যে দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলির জন্য জলসীমায় যুদ্ধ ঝুঁকির বিমা হঠাৎ করে প্রত্যাহার করার পর বিশ্বব্যাপী জ্বালানি ব্যবস্থা 'অজানা অঞ্চলে' প্রবেশ করেছে। তাঁর কথায়, 'আমরা অপরিশোধিত তেল, পরিশোধিত পণ্য, এলএনজি, প্রাকৃতিক গ্যাস তরল, সার এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম ডেরিভেটিভ-সহ একাধিক জ্বালানি ও পণ্য বাজারে অজানা অঞ্চলে প্রবেশ করছি।' তাঁর মতে, ইউরোপের প্রধান এবং বিশ্বব্যাপী বিমা কোম্পানিগুলি হঠাৎ করে হরমুজ প্রণালীতে জাহাজগুলির জন্য যুদ্ধ ঝুঁকি কভারেজ বাতিল করে দেয় অথবা প্রিমিয়াম এত তীব্রভাবে বাড়িয়ে দেয় যে জাহাজ মালিকরা সম্পূর্ণভাবে যাত্রা বন্ধ করে দেন।
আনাস আলহাজ্জি বলেন, 'সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বিশ্ব জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটলেও, এর আগে এরকম কখনও ঘটেনি।' হরমুজ প্রণালী বিশ্বব্যাপী জ্বালানি বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ। হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের ২০ শতাংশ হয়। এছাড়া মোট গ্যাস ট্যাঙ্কারের ২০ শতাংশ এই প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু আলহাজ্জি বলেন, 'যতক্ষণ না ইরান হরমুজ প্রণালীতে একটি বড় তেলের ট্যাঙ্কার আক্রমণ করে ডুবিয়ে দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আসল ব্যাঘাত ঘটবে বীমা বাতিলকরণ এবং সুদের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে।'
ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীরবতা
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিমা সংকট সম্পর্কে কার্যত নীরব রয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আলহাজ্জি বলেন, 'এই বিমা ব্যর্থতার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নীরবতা আশ্চর্যজনক। এটি সন্দেহ জাগায় যে ইরানের বিরুদ্ধে বৃহত্তর অভিযানের সঙ্গে বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য জড়িত থাকতে পারে।' তবে ট্রাম্প বলেছেন যে পরিস্থিতির অবনতি হলে মার্কিন নৌবাহিনী হরমুজ প্রণালীতে তেল এবং এলএনজি ট্যাঙ্কারগুলিকে পাহারা দিতে পারে। ১৯৮০-১৯৮৮ সালের মধ্যে ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময়েও এই পথটি দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ যাতায়াত করেছে ৷ অথচ সেই সময়েও তেলের ট্যাঙ্কারের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল ৷ যদি সেই পরিস্থিতি ফের তৈরি হয়, তাহলে তা বৈশ্বিক জ্বালানি অর্থনীতিকে নতুন রূপ দিতে পারে।
ভারত কী দ্বিধাগ্রস্ত?
ভারতের সার আমদানির প্রায় এক-চতুর্থাংশ হরমুজ প্রণালী দিয়ে হয়। এ দেশের সার শিল্প মূলত আমদানি করা উপসাগরীয় গ্যাস এবং তেলের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে কাতার থেকে এলএনজি সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার কারণে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই সার উৎপাদনকারীদের প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার কমাতে নির্দেশ দিয়েছে। এই আনাস আলহাজ্জি বলেন, 'যদি এই বছর কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, তাহলে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও কৃষি পণ্য আমদানি করতে পারে। ওয়াশিংটন দীর্ঘদিন ধরে ঠিক এটাই চেয়ে আসছে।' এই মুহূর্তে জ্বালানি বাজার দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। জ্বালানি বিষয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান উড ম্যাকেঞ্জির অ্যালান গেল্ডার বলেছেন, ট্যাঙ্কার চলাচল দ্রুত পুনরুদ্ধার না করা হলে তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১০০ ডলারেরও বেশি বাড়তে পারে। তিনি আরও জানান, হরমুজ প্রণালী বন্ধ হলে বৈশ্বিক তেলের প্রায় ১৫ শতাংশ এবং এলএনজির ২০ শতাংশ সরবরাহ ঝুঁকিতে পড়বে।