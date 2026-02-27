Edit Profile
    বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মাঝে সুখবর! চলতি অর্থবছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতের GDP বাড়াল ৭.৮ শতাংশ

    কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ভিত্তি বছর সংশোধন করার চেষ্টা করছে।

    Published on: Feb 27, 2026 6:39 PM IST
    By Sahara Islam
    কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স অফিস চলতি অর্থবছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) জন্য জিডিপি-র প্রাথমিক অনুমান প্রকাশ করেছে। অফিসিয়াল তথ্য অনুযায়ী, বৈশ্বিক প্রতিকূলতার মধ্যেও তৃতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) দেশের জিডিপি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৮ শতাংশ, যা গত বছরের একই সময়ে ৮.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

    ভারতের GDP বাড়াল ৭.৮ শতাংশ
    শুক্রবার কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক জিডিপি-র ভিত্তিবর্ষ ২০১১-১২ থেকে পরিবর্তন করে ২০২২-২৩ করেছে। সেই অনুযায়ী, এদিন নতুন সিরিজ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংশোধনের লক্ষ্য বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো বিশেষত ডিজিটাল বাণিজ্য, পরিষেবা খাতের সম্প্রসারণ এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের উন্নত পরিমাপ আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা। নতুন সিরিজ অনুসারে, চলতি অর্থবর্ষে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.৪ শতাংশ হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে। যা জানুয়ারিতে ৭.৪ শতাংশ অনুমান করা হয়েছিল। এছাড়াও, ২০২৫-২৬ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির বৃদ্ধির হার ৮.২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৮.৪ শতাংশ করা হয়েছে। তবে, প্রথম ত্রৈমাসিকের প্রবৃদ্ধির হার ৭.৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬.৭ শতাংশ করা হয়েছে।

    কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ভিত্তি বছর সংশোধন করার চেষ্টা করছে। নতুন হিসাব অনুসারে, তৃতীয় ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ভারতের প্রকৃত জিডিপি ছিল ৮৪.৫৪ লক্ষ কোটি, যা বার্ষিক ভিত্তিতে ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে। সরকার জানিয়েছে যে নতুন সিরিজে জিএসটি তথ্য, কর্পোরেট আর্থিক প্রতিবেদন, সমীক্ষা এবং ডিজিটাল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ-সহ বিস্তৃত উৎস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা জিডিপি পরিসংখ্যানের নির্ভুলতা এবং ব্যাপকতা বৃদ্ধি করে। এই পরিবর্তন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে আরও বাস্তবসম্মত এবং সমসাময়িক অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। আগে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.৬ শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছিল, যেখানে চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৮.২ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তৃতীয় ত্রৈমাসিকে প্রায় ৬.৮ শতাংশ বৃদ্ধির হার অনুমান করেছিল, যেখানে সরকারের অর্থ বিভাগ বৃদ্ধির অনুমান করেছিল প্রায় ৭ শতাংশ।

